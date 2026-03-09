România, în topul preferinţelor britanicilor pentru un city-break. Ce loc ocupă în clasament și ce îi atrage pe turiștii străini

România se află în topul preferințelor britanicilor pentru city-break-uri, ocupând un loc important în clasament și atrăgând tot mai multă atenție din partea turiștilor străini.

Dacă pentru vacanțele de vară britanicii aleg tradițional Franța, Spania sau Grecia, pentru escapadele scurte în orașe - city-break-uri - tendințele sunt cu totul altele. Date recente ale unei companii aeriene, citate de romani.co, arată că, după Polonia, România este acum a doua cea mai căutată destinație est-europeană, urmată de Ungaria și Albania, care a urcat spectaculos pe locul patru în 2025.

Acest trend se datorează combinației perfecte dintre prețuri accesibile, zboruri scurte și experiențe culturale autentice. Iată și motivele pentru care britanicii optează pentru aceste destinații.

1. Polonia

Polonia rămâne pentru al cincilea an consecutiv destinația favorită pentru city-break-uri printre britanici, reprezentând peste 20% din rezervările efectuate cu compania aeriană în 2025. Orașe precum Cracovia, Varșovia și Gdansk atrag prin arhitectura impresionantă, piețele animate și viața de noapte vibrantă.

Prețurile accesibile sunt un alt punct forte: o halbă de bere în Cracovia costă, în medie, doar 3,73 lire sterline, iar zborurile din Marea Britanie durează aproximativ două ore.

În afară de marile centre urbane, regiuni mai puțin cunoscute, cum sunt „Alpii Poloniei” și Zakopane, oferă lacuri de smarald, cabane din lemn, pajiști cu flori sălbatice și băi termale, toate la prețuri foarte mici. Aceasta face Polonia atractivă pentru călători singuri, cupluri, prieteni sau familii care caută o combinație de natură, cultură și relaxare.

2. România

România ocupă locul doi în preferințele britanicilor, atrăgând vizitatori prin orașe precum București și Sibiu.

Bucureștiul, supranumit „Micul Paris”, îi atrage pe turiştii străini printr-un mix unic de arhitectură comunistă, clădiri medievale și viață de noapte activă.

Zborurile low-cost, disponibile de la 40 de lire sterline, au dus la o creștere semnificativă a turismului, astfel că, în prima jumătate a anului 2025, Bucureștiul a înregistrat aproape 954.000 de sosiri și aproape 2 milioane de înnoptări.

Transilvania rămâne, de asemenea, o atracție aparte pentru britanici şi nu doar pentru ei. Brașov, cu străduțele sale pitorești și peisajele montane, oferă turiștilor combinația perfectă între natură și istorie. Legendarul Castel al lui Dracula din apropiere, dar și tradițiile locale și gastronomia specifică, aduc un plus de mister și autenticitate.

Britanicii spun că aleg să exploreze România nu doar pentru prețurile accesibile, ci și pentru experiențele culturale variate, care nu se regăsesc în destinațiile tradiționale de city-break.

3. Ungaria

Ungaria se află pe locul trei în topul preferințelor britanicilor. Budapesta, capitala și cea mai vizitată destinație, combină băi termale legendare, arhitectură de basm și baruri moderne cu croaziere pe Dunăre. Orașul oferă opțiuni pentru toate gusturile: de la tururi culturale și experiențe gastronomice, până la viață de noapte vibrantă și evenimente artistice.

În afara capitalei, Lacul Balaton se află în topul recomandărilor pentru turiștii care doresc relaxare și natură, iar orașe istorice precum Pécs și Esztergom câștigă din ce în ce mai multă atenție.

4. Albania

Albania, de pe locul cinci în 2024, a urcat pe locul patru în 2025, devenind o destinație tot mai apreciată pentru city-break-uri și vacanțe accesibile. Tirana, capitala, oferă o combinație de istorie, arhitectură impresionantă și cafenele și restaurante de calitate la prețuri foarte bune.

Riviera albaneză, supranumită „Maldivele Europei”, atrage turiștii cu plaje cu nisip alb, ape turcoaz și insule mici, perfecte pentru o escapadă relaxantă.

O nouă rută aeriană de la Londra Gatwick către Tirana, cu bilete începând de la 30 de lire sterline, a făcut această destinație și mai accesibilă, iar Albania devine astfel o alternativă ideală pentru britanicii care vor lux la preț redus, combinat cu experiențe autentice și natură spectaculoasă.

De ce Europa de Est devine tot mai populară

Tendința britanicilor de a explora Europa de Est se datorează mai multor factori: prețuri accesibile, orașe cu viață culturală bogată, zboruri scurte și experiențe turistice variate.

În plus, multe destinații est-europene oferă un mix între natură, istorie, gastronomie și viață de noapte, ceea ce le face atractive pentru turiștii de toate vârstele.