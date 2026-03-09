search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România, în topul preferinţelor britanicilor pentru un city-break. Ce loc ocupă în clasament și ce îi atrage pe turiștii străini

0
0
Publicat:

România se află în topul preferințelor britanicilor pentru city-break-uri, ocupând un loc important în clasament și atrăgând tot mai multă atenție din partea turiștilor străini.

Colaj: captură video
Colaj: captură video

Dacă pentru vacanțele de vară britanicii aleg tradițional Franța, Spania sau Grecia, pentru escapadele scurte în orașe - city-break-uri - tendințele sunt cu totul altele. Date recente ale unei companii aeriene, citate de romani.co, arată că, după Polonia, România este acum a doua cea mai căutată destinație est-europeană, urmată de Ungaria și Albania, care a urcat spectaculos pe locul patru în 2025.

Acest trend se datorează combinației perfecte dintre prețuri accesibile, zboruri scurte și experiențe culturale autentice. Iată și motivele pentru care britanicii optează pentru aceste destinații.

1. Polonia

Polonia rămâne pentru al cincilea an consecutiv destinația favorită pentru city-break-uri printre britanici, reprezentând peste 20% din rezervările efectuate cu compania aeriană în 2025. Orașe precum Cracovia, Varșovia și Gdansk atrag prin arhitectura impresionantă, piețele animate și viața de noapte vibrantă.

Prețurile accesibile sunt un alt punct forte: o halbă de bere în Cracovia costă, în medie, doar 3,73 lire sterline, iar zborurile din Marea Britanie durează aproximativ două ore.

În afară de marile centre urbane, regiuni mai puțin cunoscute, cum sunt „Alpii Poloniei” și Zakopane, oferă lacuri de smarald, cabane din lemn, pajiști cu flori sălbatice și băi termale, toate la prețuri foarte mici. Aceasta face Polonia atractivă pentru călători singuri, cupluri, prieteni sau familii care caută o combinație de natură, cultură și relaxare.

2. România

România ocupă locul doi în preferințele britanicilor, atrăgând vizitatori prin orașe precum București și Sibiu.

Bucureștiul, supranumit „Micul Paris”, îi atrage pe turiştii străini printr-un mix unic de arhitectură comunistă, clădiri medievale și viață de noapte activă.

Zborurile low-cost, disponibile de la 40 de lire sterline, au dus la o creștere semnificativă a turismului, astfel că, în prima jumătate a anului 2025, Bucureștiul a înregistrat aproape 954.000 de sosiri și aproape 2 milioane de înnoptări.

Citește și: În ce țări riști să te îmbolnăvești de o boală cu transmitere sexuală. Cum stă Româna în clasament

Transilvania rămâne, de asemenea, o atracție aparte pentru britanici şi nu doar pentru ei. Brașov, cu străduțele sale pitorești și peisajele montane, oferă turiștilor combinația perfectă între natură și istorie. Legendarul Castel al lui Dracula din apropiere, dar și tradițiile locale și gastronomia specifică, aduc un plus de mister și autenticitate.

Britanicii spun că aleg să exploreze România nu doar pentru prețurile accesibile, ci și pentru experiențele culturale variate, care nu se regăsesc în destinațiile tradiționale de city-break.

3. Ungaria

Ungaria se află pe locul trei în topul preferințelor britanicilor. Budapesta, capitala și cea mai vizitată destinație, combină băi termale legendare, arhitectură de basm și baruri moderne cu croaziere pe Dunăre. Orașul oferă opțiuni pentru toate gusturile: de la tururi culturale și experiențe gastronomice, până la viață de noapte vibrantă și evenimente artistice.

În afara capitalei, Lacul Balaton se află în topul recomandărilor pentru turiștii care doresc relaxare și natură, iar orașe istorice precum Pécs și Esztergom câștigă din ce în ce mai multă atenție.

4. Albania

Albania, de pe locul cinci în 2024, a urcat pe locul patru în 2025, devenind o destinație tot mai apreciată pentru city-break-uri și vacanțe accesibile. Tirana, capitala, oferă o combinație de istorie, arhitectură impresionantă și cafenele și restaurante de calitate la prețuri foarte bune.

Riviera albaneză, supranumită „Maldivele Europei”, atrage turiștii cu plaje cu nisip alb, ape turcoaz și insule mici, perfecte pentru o escapadă relaxantă.

O nouă rută aeriană de la Londra Gatwick către Tirana, cu bilete începând de la 30 de lire sterline, a făcut această destinație și mai accesibilă, iar Albania devine astfel o alternativă ideală pentru britanicii care vor lux la preț redus, combinat cu experiențe autentice și natură spectaculoasă.

De ce Europa de Est devine tot mai populară

Tendința britanicilor de a explora Europa de Est se datorează mai multor factori: prețuri accesibile, orașe cu viață culturală bogată, zboruri scurte și experiențe turistice variate.

În plus, multe destinații est-europene oferă un mix între natură, istorie, gastronomie și viață de noapte, ceea ce le face atractive pentru turiștii de toate vârstele.

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Alertă în Turcia. O nouă rachetă balistică, lansată din Iran, a fost doborâtă în spațiul aerian NATO
gandul.ro
image
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
mediafax.ro
image
Lovitură de teatru! Meciul FCSB din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul complet din weekend
fanatik.ro
image
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Pilonul I versus Pilonul II: Care sunt diferențele între cele două tipuri de pensie
playtech.ro
image
Nadia Comăneci, în centrul atenției cu un gest de omenie. Zeița de la Montreal a spus de ce a făcut acest lucru
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO
romaniatv.net
image
Donald Trump și Benjamin Netanyahu, anchetați pentru atacuri. Se cere punerea lor sub acuzare
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de univers, între 14 și 26 martie. Veștile bune, pentru acești nativi, vin una după alta
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
lyme
Căpușele, Lyme și misterul bolii Lyme: ce spun documentele declasificate
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 10 martie. Scorpionii fac o greșeală, Capricornii ar putea câștiga mai mulți bani
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde