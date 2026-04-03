Bei în fața copiilor? Ce văd acasă îi urmărește ani întregi. Psiholog: „Devine, fără să ne dăm seama, ceva normal”

Cum ajung adolescenții să se raporteze la alcool? În mare parte, din ce văd acasă, iar vârsta la care acest lucru contează cel mai mult e mai precisă decât am crede.

Un studiu realizat de cercetătorul Sergey Alexeev, bazat pe datele unuia dintre cele mai mari proiecte longitudinale din lume - Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) - arată că între vârsta de 15 și 17 ani tinerii sunt cei mai receptivi la modelele din familie și își formează propriile repere despre ce înseamnă un consum „normal" de alcool.

„Rezultatele cercetării ne arată că influența parentală este cea mai puternică în intervalul 15-17 ani, scade în jurul vârstei de 20 de ani și revine ulterior, între 28 și 37 de ani, în special în cazul celor care devin la rândul lor părinți", explică acesta.

Analiza mai arată că obiceiurile nu se moștenesc, ci se învață. Copiii nu preiau ce li se spune, ci ce văd în mod repetat în casă. Nu un moment anume contează, ci imaginea de ansamblu - cât de des apare alcoolul, în ce situații și ce rol joacă în viața familiei.

Ce se vede în familie contează mai mult decât pare

„Copiii nu învață doar din ce li se spune, ci mai ales din ce văd acasă. Când alcoolul este prezent în familie, chiar și ocazional, el devine, fără să ne dăm seama, ceva normal în ochii lor. Nu pentru că le explicăm asta, ci pentru că o văd repetat”, explică pentru „Adevărul” Ileana Ungureanu, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ.

Între 15 și 17 ani este o perioadă în care adolescenții își formează obiceiuri și testează limitele, adaugă ea. „În acest interval, sunt foarte atenți la diferența dintre ce spun părinții și ce fac. Dacă mesajul este „ai grijă”, dar comportamentul arată că alcoolul este folosit pentru relaxare sau socializare, modelul real este cel care va conta. Nu este vorba despre interdicții stricte, ci despre consecvență. Părinții reduc riscurile atunci când stabilesc limite clare, vorbesc deschis despre consum și sunt atenți la propriul exemplu. Pentru adolescenți, comportamentul părinților rămâne cel mai puternic reper”, mai psihologul.

Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian, atrage atenția asupra faptului că adolescenții nu sunt niște bureți care absorb automat ce văd acasă - ei observă, interpretează și, până la urmă, aleg. „Sunt tineri crescuți în familii unde alcoolul era prezent care decid că nu e pentru ei, și invers - tineri din medii cu consum problematic care aleg conștient să nu repete același tipar. Acest lucru ne arată că oamenii nu sunt doar rezultatul mediului în care cresc, ci și al propriilor decizii”, subliniază ea.

Conform spuselor sale, adolescența este o etapă complexă, în care intervin numeroși alți factori: grupul de prieteni, nevoia de apartenență, valorile personale în formare și experiențele proprii. „Comportamentele legate de consumul de alcool pot fi despre integrare socială. Cu alte cuvinte, un adolescent nu bea neapărat pentru că așa a văzut la părinți, ci pentru că așa se face în grup”, continuă Gabriela Răileanu.

Nu paharul în sine e problema

În plus, nu simplul fapt că un părinte consumă alcool în fața copilului sau adolescentului este esențial, ci cantitatea, contextul și semnificația acelui comportament. „O nuanță importantă apare atunci când alcoolul este folosit ca mecanism de reglare emoțională - „beau ca să mă liniștesc”, „ca să scap de stres”. În astfel de situații, mesajul transmis copiilor nu mai este despre moderație, ci despre o strategie de coping care poate fi preluată mai târziu. Cu alte cuvinte, nu „paharul” în sine este problema, ci funcția lui psihologică în viața de zi cu zi”, punctează specialista.

Ea susține că atunci când consumul de alcool devine problematic, impactul asupra adolescenților nu apare doar prin imitație, ci mai ales prin efectele indirecte - relații tensionate, parenting inconsistent și dificultăți de reglare emoțională în familie. „În schimb, un consum ocazional, moderat, integrat într-un stil de viață echilibrat, nu reprezintă în sine un motiv de îngrijorare.”

Ce pot face părinții, concret? „În primul rând, să modeleze moderația. Adolescenții nu au nevoie de perfecțiune, ci de exemple realiste de echilibru. În al doilea rând, să fie atenți la felul în care se raportează la emoții. Dacă alcoolul devine soluția principală pentru stres sau tensiune, merită explorate și alte moduri de reglare emoțională”, explică Gabriela Răileanu.

Cele 10 minute pe zi care pot schimba o familie: „Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți care se întorc“

La fel de importantă, crede ea, este comunicarea. Discuțiile deschise, adaptate vârstei copilului, despre alcool și efectele lui pot avea un impact mai mare decât simpla interdicție. „Nu în ultimul rând, relația părinte-copil rămâne un factor esențial. Un adolescent care se simte în siguranță, ascultat și înțeles va fi mai predispus să ia decizii sănătoase, inclusiv în ceea ce privește consumul de alcool. Nu este util să privim acest subiect prin prisma vinovăției. Majoritatea părinților care consumă alcool ocazional și responsabil nu au motive reale de îngrijorare. Mai important decât un pahar de vin este mesajul general pe care adolescentul îl primește despre echilibru, responsabilitate și felul în care ne raportăm la noi înșine”, conchide psihoterapeutul.

Ce spun tații pe Reddit despre băutul în fața copiilor

Pe un grup internațional de parenting dedicat în special taților, discuția despre alcool în prezența copiilor a scos la iveală cum pentru mulți părinți, problema nu este dacă cei mici văd un pahar de vin sau o bere la masă, ci momentul în care consumul schimbă vizibil comportamentul adultului.

De exemplu, un utilizator rezumă foarte simplu limita pe care și-o pune: „Beau în fața fiicei mele. Puțin amețit, da. Beat, nu.”

Alt tată spune: „Acum că mă gândesc, nu cred că m-am îmbătat de-a binelea de când s-a născut primul meu copil. Beau ceva la cină în fața lor, dar păstrez starea aia de amețeală ușoară pentru momentul în care au adormit.”

Un alt comentator explică faptul că preferă să nu ascundă complet alcoolul, dar nici să nu normalizeze excesul: „La fel ca în orice altceva, cât timp le arăți copiilor ce înseamnă un comportament responsabil, cred că e un lucru bun. Beau ocazional un pahar de vin sau whisky și, dacă mă amețesc puțin, le explic asta și le spun că nu aș conduce niciodată așa.”

Mai mulți participanți la discuție spun că au crescut în case unde alcoolul fie lipsea complet, fie apărea doar în exces, iar asta i-a lăsat fără un model despre ce înseamnă moderația. Un utilizator scrie: „Familia mea nu bea deloc, de ambele părți, și asta nu mi-a oferit deloc un model despre cum să beau cu măsură. Sincer, uneori cred că aș fi preferat să fi avut un exemplu sănătos, nu lipsa totală a unuia.”

Aceeași idee apare și într-un alt comentariu, venit de la o persoană care a fost nevoită să renunțe la consumul de alcool: „Părinții mei beau constant. Aveau bere la cină, beau de sărbători și cocktailuri vinerea după muncă. Asta m-a învățat ritualul și ideea că băutul înseamnă distracție și relaxare. Așa am privit și eu alcoolul când am început să beau. De acolo, lucrurile au luat-o la vale. Sunt abstinent de trei ani.” 

Te distruge pe tăcute: semnele că ești într-o relație toxică. Și cum să te refaci

„Am crescut într-un mediu în care băutul era ceva normal și am crezut că și consumul meu e normal. Mi-am petrecut mare parte din vârsta de 20-30 de ani muncind și bând, ambele în exces. Acum sunt abstinent și am doi copii frumoși care nu își vor vedea niciodată tatăl într-o stare de beție. Vor avea un tată lucid și disponibil pentru ei, capabil să intervină oricând au nevoie”, spune un alt părinte.

Pentru alți tați, cheia nu este interdicția totală, ci au o regulă foarte strictă de funcționare. Unul dintre ei spune că alege să bea doar în limite foarte clare: „Știu că dacă beau două beri la masă, sunt suficient de lucid încât să rămân responsabil și totuși să mă bucur puțin. Nu am băut niciodată mai mult de două băuturi odată când copiii sunt prin preajmă, pentru că știu că, dacă ajung la a treia, probabil o beau și pe a patra.”

Există însă și părinți în opinia cărora simplul fapt că un copil observă schimbarea de comportament a adultului, după alcool, este deja un semn că s-a mers prea departe. Un comentator, care a crescut într-o casă în care s-a făcut abuz de alcool scrie: „Personal, cred că dacă cei mici observă un efect negativ al alcoolului asupra ta, ai depășit deja limita.” 

„Fiul meu are 10 ani și nu am băut niciodată în fața lui. Beau foarte rar și foarte puțin. Am simțit că, dacă aș ajunge să vreau un pahar suficient de mult încât să-l beau în fața lui, înseamnă că am o problemă”, mărturisește altcineva.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
Ultimele noutăți

Exclusiv „Cel mai bun medicament pentru creier este somnul”. Prof. Constantin-Dulcan: Cum ne otrăvește furia biochimia organismului
prof Dumitru Constantin Dulcan jpeg
Mindset
Interviu De ce nu reușim să slăbim, deși știm exact ce avem de făcut. Nutriționist: "Perioada de 3–4 săptămâni este punctul critic"
Cori Gramescu, foto Shutterstock, arhiva jpg
Sport și Nutriție
De ce nu reușești să economisești, chiar dacă îți propui să faci asta lunar
Salariu - calcule - facturi - bani - facturi FOTO Shutterstock
Leadership
Refuză să se maturizeze? Adevărul despre „sindromul Peter Pan” pe care îl ignori
emily willsphotography outdoors 3285239 jpg
Relații
Te distruge pe tăcute: semnele că ești într-o relație toxică. Și cum să te refaci
Gelozie relatie FOTO Shutterstock jpg
Relații
Ce NU ar trebui să mai mănânci - avertismentul unui expert care a analizat tot ce punem în farfurie
Mod de gatit - cartofi prajiti in tigaie - bucatarie - mancare FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Viktor Orbán întărește protecția militară a TurkStream după descoperirea de explozibili la tronsonul ungar
Viktor Orban FOTO AFP
Europa 06:59
Traian Băsescu: „Carburanții trebuie raționalizați acum”. Fostul președinte critică plafonarea prețurilor
traian basescu inquam jpg
Evenimente 06:43
SUA și Iranul negociază un armistițiu de 45 de zile, în timp ce Donald Trump amenință cu atacuri asupra infrastructurii critice
SUA versus Iran FOTO SHUTTERSTOCK
În lume 06:33
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
descărcare jpg
București 06:05
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam granița ilegal”
VID 20260405 091404 mp4 thumbnail png
Craiova 05:33
Se scumpesc biletele de avion. Lista companiilor aeriene care au anunțat majorări
avion interior
Economie 05:00
Tensiuni interne în administrația Trump, pe fondul conflictului cu Iranul. Președintele ar pregăti noi schimbări în cabinet
Donald Trump și Tulsi Gabbard/ FOTO: Getty Images
SUA 04:30
Scenariu de criză: Rusia ar putea lovi rețelele de apă. Care sunt orașele cele mai vulnerabile
odesa jpg
Europa
Cum și-a securizat Viktor Orbán puterea din umbră și de ce succesorul său ar putea guverna cu mâinile legate dacă va câștiga alegerile
peter Magyar foto arhiva personala jpg
Europa
Analiză Piața imobiliară în 2026: Prețuri în creștere și cumpărători tot mai selectivi
Impozit pe locuinta - imobiliare - taxa - casa FOTO Shutterstock
Economie
Ce conține vopseaua de ouă și cât de periculoasă este în realitate. Alternative naturale
oua vopsite de paste jpeg
Bucătărie
Noi reguli pentru comercianți. Manipularea subtilă și afișarea recenziilor false, complet interzise
Ghidul cumpărătorului online Sursă Webship jpg
Economie