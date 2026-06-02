Marți, 2 Iunie 2026
Controverse după declarațiile lui Nicușor Dan despre războiul din Ucraina. Expert în securitate: „Mesajul a fost folosit de propaganda rusească"

Afirmațiile făcute de Nicușor Dan într-un interviu pentru BBC, în care a cerut Rusiei să evite producerea de victime în România în timpul atacurilor asupra Ucrainei, au stârnit numeroase critici. Politologul Marius Ghincea spune că mesajul președintelui a ajuns pe primele pagini ale publicațiilor din regiune și a fost folosit de propaganda Kremlinului.

Nicușor Dan Foto: precidency

În cadrul unui interviu la BBC, șeful statului a vorbit despre incidentele repetate provocate de drone rusești în apropierea graniței României, subliniind că amenințarea a devenit tot mai serioasă în ultimii ani.

„În ultimii doi ani am avut poate 20 sau 30 de incidente cu drone. La început, dronele nu erau încărcate cu explozibili. Dar acum o lună am avut un alt incident, cu o dronă încărcată cu explozibili, care, din fericire, nu a explodat”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Pravda.

Plecând de la aceste incidente, șeful statului a arătat că atacurile lansate în apropierea frontierei românești nu ar trebui să aibă consecințe asupra populației din România.

„A devenit periculos pentru cetățenii români. Iar atunci când rușii lovesc și țintesc orașe de pe celălalt mal al Dunării, trebuie să se asigure că nu rănesc cetățenii români”, a spus Nicușor Dan, avertizând că, în caz contrar, România ar putea lua măsuri diplomatice, inclusiv expulzarea ambasadorului Rusiei.

Publicația ucraineană a interpretat declarațiile ca o solicitare adresată Moscovei de a continua atacurile asupra Ucrainei, însă fără efecte asupra teritoriului românesc.

Jurnaliștii ucraineni au remarcat că, în respectivul interviu, președintele român nu a insistat asupra caracterului ilegal al agresiunii ruse și nici asupra necesității încetării bombardamentelor.

Totuși, aceeași publicație amintește că, într-o convorbire telefonică purtată pe 29 mai cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Nicușor Dan a declarat că „Rusia trebuie să își înceteze atacurile asupra Ucrainei”.

Interviul a stârnit comentarii furioase din partea mai multor comentatori români, care au remarcat că „această afirmație este lipsită de umanitate”, susțone Ukrainska Pravda.

Expert în securitate: Declarația lui Nicușor Dan despre atacurile Rusiei a fost exploatată de propaganda Kremlinului

Reacțiile nu au întârziat să apară nici în rândul analiștilor. Politologul Marius Ghincea, cercetător la Universitatea ETH din Elveția,Marius Ghincea, a criticat formularea folosită de președinte, susținând că aceasta a fost exploatată de presa și propaganda rusă.

„Totodată, mesajul președintelui prin care le transmitea rușilor să aibă grijă să nu rănească români atunci când se duc să omoare ucraineni, ca și cum e acceptabil să omori ucraineni, a fost pe prima pagină a tuturor publicațiilor din regiune și a fost folosit pe scară largă de propaganda rusească”, a afirmat Ghincea.

Expertul a apreciat însă că reacția diplomatică ulterioară a autorităților române a fost mai bine calibrată decât mesajele transmise inițial în spațiul public. „Ce reiese din aceste evoluții este că răspunsul diplomatic a fost mult mai asertiv, mult mai adecvat momentului și profesionist decât a fost comunicarea strategică a instituțiilor statului, care se pare că mai au mult de învățat și de exersat. Se uită greu deprinderile proaste din lungile mandate ale lui Iohannis”, a adăugat acesta.

Reamitim că o dronă de origine rusă s-a prăbușit recent pe un bloc de locuințe din Galați.

În urma exploziei și a incendiului provocat la un apartament situat la etajul 10, o femeie și un adolescent de 14 ani au suferit răni ușoare și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

