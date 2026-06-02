Tancuri, drone și război electronic: Cum a rescris Ucraina viitorul armamentului mondial și unde se află România

Războiul din Ucraina a demonstrat că viitorul puterii militare nu mai este decis de numărul tancurilor, ci de capacitatea de a integra drone, inteligență artificială și război electronic într-un ecosistem de luptă adaptabil și rapid de desfșurat în teatrul de operații.

O revoluție militară în timp real

Niciun conflict de după Al Doilea Război Mondial nu a accelerat atât de brutal evoluția doctrinei militare ca războiul din Ucraina. Ceea ce a început în februarie 2022 ca o invazie clasică — cu coloane blindate, artilerie grea și superioritate numerică — s-a transformat în cel mai intens laborator de inovație militară din istoria recentă. Concluziile trase de Pentagon, NATO și institutele de cercetare occidentale sunt clare și perturbatoare pentru tot ceea ce gândirea militară tradițională considera axiomă.

I. Tancul: moartea anunțată și reinventare forțată

Bilanțul brutal al câmpului de luptă

Tancul a reprezentat timp de un secol simbolul puterii militare terestre — de la Kursk la Furtuna în Deșert, blindatul greu a definit doctrina ofensivă a tuturor marilor armate. Ucraina a pus în discuție această axiomă cu o brutalitate statistică greu de ignorat. O dronă DJI Mavic disponibilă comercial la 200 de dolari putea distruge un tanc rusesc de 3 milioane de dolari pur și simplu lăsând să cadă o grenadă printr-un capac deschis și detonând munițiile din interiorul turelei. Această imagine — poate cel mai sintetică fotografie a noului război — rezumă o asimetrie de costuri care zguduie fundamentele achizițiilor militare ale tuturor marilor puteri. Drone FPV și „kamikaze" rusești, costând în jur de 400 de dolari bucata, au distrus tancuri M1 Abrams în valoare de 8–10 milioane de dolari fiecare. În unele sectoare ale frontului, dronele cu atac direct au fost responsabile pentru până la 90% din pierderile de vehicule rusești.

Datele despre tancurile occidentale trimise Ucrainei sunt și mai grăitoare. Din primul lot de 31 de tancuri Abrams trimise în Ucraina, 87% au fost distruse. Aproximativ 90–100 de tancuri au fost distruse, deteriorate sau abandonate, iar peste 200 de vehicule de luptă pentru infanterie de tip Bradley și transportoare blindate au fost lovite. Rusia a folosit cu mare eficiență muniția loitering/rătăcitore ZALA Lancet, creditată cu avarierea sau distrugerea a sute de ținte ucrainene de mare valoare, inclusiv obuziere M777, tancuri Leopard 2, sisteme radar S-300 și avioane MiG-29 parcate la baze aeriene aflate la peste 50 de kilometri de front. Soluțiile găsite pe câmpul de luptă au fost improvizate, dar emblematice pentru noua logică a conflictului. Ucraina a îmbunătățit tancul Abrams protejându-l printr-o metodă relativ simplă: cuști de oțel înfășurate în jurul carenei — o soluție care a funcționat extraordinar de bine în protejarea nu doar a Abrams-ului, ci și a altor vehicule blindate americane precum Bradley-ul. Civilizație militară de 70 de ani rezolvată cu o cușcă de metal sudată de mecanici de front — ironia nu a scăpat nimănui de la Pentagon la Rand Corporation. Răspândirea pe scară largă a contra-măsurilor anti-dronă, inclusiv armura tip plasă și armura improvizată de acoperiș a tancurilor — „cuști de speranță" — a fost observată de ambele părți ale conflictului. Răspuns scurt și clar: rușii au inventat „cope cage"-urile — cum sunt numite în jargonul militar occidental. Primele cuști metalice au fost observate pe tancurile rusești T-80 care mărșăluiau spre Crimeea în noiembrie 2021, cu câteva luni înainte de invazia la scară largă.

Un videoclip viral pe TikTok arăta un tanc T-80 din era sovietică înaintând prin noroi cu turela acoperită cu ceea ce părea un ciudat acoperiș din bare metalice. După declanșarea invaziei și realizarea că tancurile erau vulnerabile la dronele ucrainene și la armele antitanc cu atac de sus precum Javelin, Rusia a accelerat dramatic efortul, cu utilizare pe scară largă observată în martie–aprilie 2022, în special pe tancurile T-72 și T-80. Rușii s-au bazat pe o formă de armură improvizată care deja proteja unele vehicule împotriva grenadelor reactive, extinzând-o acum împotriva dronelor FPV. „Cope cage"-urile rezultate - cadre metalice susținând bare sau plase - erau incomode, urâte și, pentru mulți observatori, sincer hilare. Dar funcționau, mai ales în combinație cu bruiajele radio care neutralizau dronele. Ironia istoriei este că invenția a fost inițial ridiculizată de analiștii occidentali și de Rostec însuși - compania de stat rusă de armament - care s-a lăudat că tancurile sale nu au nevoie de astfel de soluții improvizate. Ulterior, aceste design-uri de armură tip plasă au început să câștige popularitate la nivel global. Inclusiv Israelul a instalat astfel de cuști deasupra propriilor tancuri Merkava la izbucnirea războiului cu Hamas.

Ucraina le-a adoptat și ea, echipând tancurile Abrams, T-72 și Leopard-2 cu astfel de structuri. Evoluția nu s-a oprit acolo. Rușii au continuat să inoveze: după „cope cage"-uri au venit „tancurile-broască-țestoasă" cu straturi suplimentare de tablă metalică, iar mai recent „tancurile-arici" - cu sute de țepi din fier-beton sudați pe cuști, menite să detoneze dronele FPV înainte ca acestea să atingă blindajul propriu-zis. Inovațiile anti-dronă pot arăta deosebit de ciudate în primele lor iterații, dar „cope cage"-urile pe care rușii au început să le înșurubeze pe vehicule încă din primul an al războiului mai larg sunt acum echipamente standard pe vehiculele ambelor părți. Pe scurt: o invenție rusească improvizată, inițial luată în derâdere, a devenit standard global în blindatele moderne - un exemplu perfect pentru modul în care acest război rescrie manualele militare în timp real.

Răspunsul american: doctrină nouă, tanc nou

Confruntați cu aceste realități, factorii de decizie de la Pentagon au reacționat cu o urgență rar văzută. Pe 6 mai 2025, secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll, a anunțat o schimbare semnificativă în utilizarea operațională a tancurilor M1 Abrams: acestea trec de la rolul de lider al asalturilor frontale la cel de suport de foc la distanță lungă, intrând în luptă numai după ce dronele au eliminat amenințările, pentru a reduce vulnerabilitatea la munițiile rătăcitoare și dronele FPV. Armata SUA investește 107 milioane de dolari pentru a îmbunătăți capacitate de supraviețuire a aproape 400 de tancuri M1 Abrams — o recunoaștere implicită a vulnerabilităților expuse în Ucraina. Dar investiția cu adevărat semnificativă este în generația următoare. Armata SUA accelerează dezvoltarea unui nou tanc de luptă principal, M1E3, conceput să fie mai ușor, mai rapid și mai rezistent — reflectând lecțiile din invazia rusă în Ucraina.

General Dynamics Land Systems a primit un contract de 150 de milioane de dolari în iulie 2025 pentru dezvoltarea inițială a tancului. Patru prototipuri sunt așteptate să fie desfășurate cu unități ale Armatei pentru testare, cu producție integrală potențial începând în 2027 sau 2028. Noul tanc va fi complet condus de software, va necesita un echipaj mai mic, va fi modular și va fi echipat cu un sistem de protecție activă. Armata plănuiește să comprime termenul original din 2030, livrând prototipuri cât mai devreme posibil în 2026. M1E3 va include o transmisie hibrid-electrică, o turelă teleghidată cu încărcător automat și o arhitectură modulară de sisteme deschise pentru actualizări mai facile, concepută pentru a contracara amenințări precum dronele și armele antitanc avansate. Britanicii urmează un traseu similar. Challenger 3 are pachete de armură modulară cu materiale ceramice și compozite clasificate, sistemul de protecție activă Trophy-MV integrat în platforma de bază care oferă apărare hard-kill împotriva RPG-urilor, ATGM-urilor și dronelor cu atac de sus. Modelele de producție inițiale sunt supuse validării prin trageri reale, cu capacitate operațională inițială vizată pentru sfârșitul lui 2026. Întrebarea mai profundă care bântuie pe cei care realizea doctrina rămâne totuși deschisă.

Un locotenent ucrainean a declarat că roiurile de drone au făcut tancurile și transportoarele blindate inutilizabile pe front: „Dronele rusești atacă în roi vehiculele noastre blindate de îndată ce se apropie de linia zero. Epoca tancului s-a terminat cu adevărat." Dar Rusia, în mod semnificativ, nu a ajuns la aceeași concluzie: Uralvagonzavod, principalul producător de tancuri al Rusiei, urmărește creșterea producției de T-90 cu 80% până în 2028 față de nivelurile din 2024, inițiind totodată producția unui nou variant T-90M2. Rusia urmărește să modernizeze forțele blindate cu peste 2.000 de tancuri T-90M, T-90M2 și T-72B3M între 2026 și 2036. Concluzia e că tancul nu dispare - dar devine o platformă radical diferită, subordonată rețelei de drone și senzori, nu invers.

II. Drona: de la unealtă de recunoaștere la sistem de decizie autonomă

Opt faze în patru ani

Evoluția dronei pe câmpul de luptă ucrainean a fost atât de rapidă încât ciclul de inovație se măsoară în săptămâni, nu în ani. Potrivit raportului „Mapping the MilTech War" publicat în februarie 2026 de Institutul Francez de Relații Internaționale (IFRI), UAV-urile au evoluat în opt faze în ultimii patru ani, transformându-se din simple instrumente de recunoaștere în sisteme de arme sofisticate, parțial coordonate de inteligență artificială. Principala lecție a conflictului: în războiul modern de înaltă intensitate, integrarea software și gestionarea informațiilor - nu performanța platformelor - sunt principalii factori ai eficacității operaționale. Impactul strategic a escaladat rapid dincolo de simpla tactică. În cadrul Operațiunii Spiderweb din iunie 2024, Ucraina a folosit până la 117 drone FPV pentru a lovi cinci baze aeriene rusești, avariind 41 de aeronave, inclusiv bombardiere strategice Tu-95 și Tu-22, provocând pagube estimate la 7 miliarde de dolari, potrivit oficialilor ucraineni. Inovația nu s-a oprit la aer. În mai 2025, forțele ucrainene au șocat lumea când dronele de suprafață Magura, înarmate cu rachete aer-aer reutilizate, au doborât două avioane de vânătoare Su-30 — primul caz raportat în care drone de suprafață fără pilot au doborât aeronave militare cu pilot în luptă. Vulnerabilitatea NATO față de această nouă realitate a fost demonstrată experimental cu o claritate alarmantă. Potrivit unui raport citat de Wall Street Journal și de surse militare ucrainene în 2026, într-un exercițiu din 2025, o brigadă britanică și unități estoniene care încercau un asalt mecanizat simulat au fost „masacrate" de zece operatori de drone ucraineni din brigăzile 412 Nemesis și Rarog. Operatorii au localizat coloanele NATO folosind drone ISR, iar pe parcursul a 12 ore, 30 de lovituri cu drone au scos din luptă 17 vehicule blindate, făcând două batalioane NATO ineficiente din punct de vedere operațional — piloții de drone nefiind detectați la rândul lor.

Răspunsul american: Drone Dominance

Personal militar american a fost trimis în Ucraina pentru a studia războiul modern cu drone și pentru a integra experiența de pe câmpul de luptă ucrainean în Armata SUA. Secretarul Hegseth a confirmat acest lucru în cadrul audierilor din Senat, secretarul Armatei Dan Driscoll descriind Ucraina drept „Silicon Valley-ul războiului". Secretarul Apărării Pete Hegseth a emis în iulie 2025 o directivă prin care a ordonat ca fiecare echipă de infanterie să fie dotată cu sisteme fără pilot până la sfârșitul lui 2026. Armata a lansat primul curs oficial de drone la Fort Rucker, Alabama, în august, instruind militarii să piloteze, construiască și repare drone în luptă. Armata SUA se așteaptă să producă intern peste 10.000 de drone mici pe lună începând cu 2026, cu programul „Drone Dominance" vizând achiziționarea a 300.000 de muniții tot mai ieftine până în 2028.

III. Războiul electronic: cursa înarmărilor care a depășit-o pe cea nucleară ca ritm

Spirala dronă–EW–fibră optică

Una dintre cele mai fascinante - și neliniștitoare - dinamici ale conflictului este spirala rapidă între drone și războiul electronic, în care fiecare inovație generează un contraatac care la rândul lui generează o nouă inovație. Dronele au declanșat o cursă a înarmărilor în domeniul războiului electronic între Rusia și Ucraina - cursă care, la rândul ei, a fost depășită odată cu apariția dronei cu cablu de fibră optică în 2024. În 2025, integrarea ”machine learning” și a inteligenței artificiale a apărut ca factorul strategic determinant, semnalând cursa spre coordonarea AI a mai multor sisteme și, în cele din urmă, spre luarea automată a deciziilor. Drona cu fibră optică reprezintă un salt conceptual radical: pentru că nu transmite semnale radio, nu poate fi bruiată de niciun sistem EW cunoscut. Rusia a fost prima care a dezvoltat și utilizat pe scară largă această tehnologie, desfășurând drone cu fibră optică pe frontul din Kursk. „Drona cu fibră optică nu este concepută pentru 30–40 de ieșiri pe zi. Ea este destinată unei singure ieșiri și unei lovituri precise. Contracararea ei este extrem de dificilă; până în prezent, numai interceptarea cinetică s-a dovedit eficientă", a declarat un veteran ucrainean.

Rusia a extins ulterior raza dronelor cu fibră optică la 50–65 de kilometri, folosindu-le pentru a lovi nodurile logistice ale Ucrainei. Rusia a dezvăluit totodată o dronă maritimă cu fibră optică. Deși raza acesteia nu se așteaptă să depășească 100 de km, ea ar putea îndeplini diverse sarcini utile, cum ar fi acționarea ca purtător de drone - livrând drone FPV în alte zone și lansându-le pentru lovituri. Pe câmpul de luptă, consecințele sunt transformatoare: UAV-uri observă continuu fiecare kilometru al frontului. Drept urmare, tacticile tradiționale s-au schimbat fundamental: soldații operează acum în grupuri mici de 2–3 persoane pentru a evita formarea de ținte profitabile. Acoperirea aeriană a devenit vitală, iar orice manevră terestră este mortală din cauza transparenței câmpului de luptă, inclusiv logistica și evacuările.

Viitorul: AI, roiuri și microunde de mare putere

Bugetul Pentagonului pentru exercițiul financiar 2026 include 13,4 miliarde de dolari dedicate specific sistemelor autonome facilitate de AI, din care 9,4 miliarde sunt alocate vehiculelor aeriene fără pilot. Pentagonul se pregătește pentru un „creuzet" de roiuri de drone. Arhitectura solicitată ar trebui să aibă un control descentralizat pentru a evita punctele unice de eșec în cazul în care un sistem este scos din luptă. Privind „cerințele umane în buclă" pentru comandă și control, oficialii au scris că ar trebui să existe „intervenție minimă a operatorului necesară pentru controlul roiului", dar sistemele vor rămâne sub „comandă umană semnificativă".

Bugetul biroului Pentagon pentru război autonom ar urma să crească de la 226 de milioane de dolari în prezent la 54 de miliarde de dolari în propunerea de cheltuieli pentru 2027. DARPA dezvoltă proiecte pentru a ajuta roboții să formeze echipe și să execute misiuni în mod autonom, cu drone capabile să formeze constelații collaborative de până la 500 de aeronave. Forțele Aeriene ale SUA au dovedit că sistemul High Power Microwave „THOR" poate doborî sute de drone simultan prin arderea plăcilor lor de circuite. Marina plănuiește să monteze primul prototip HPM, numit Meteor, pe o navă în 2026, special conceput pentru un scenariu cu ținte multiple pentru a neutraliza roiuri dense de drone și rachete anti-navă. China urmează același traseu cu viteza sa caracteristică. Pe 25 martie 2026, media de stat chineză a prezentat sistemul ATLAS de operațiuni cu roiuri de drone, construit în jurul vehiculului de luptă terestru Swarm-2, capabil să transporte și să lanseze 48 de drone cu aripi fixe dintr-un singur vehicul, cu un vehicul de comandă care poate controla un număr și mai mare de sisteme simultan.

IV. România: de la flancul estic al NATO la nod tehnologic regional

Vulnerabilitatea demonstrată

România nu este un spectator distant al acestor transformări. Dimpotrivă, teritoriul românesc a fost deja atins direct de consecințele noului tip de război. NATO a condamnat Rusia după ce o dronă a lovit o clădire rezidențială din România, rănind doi civili. Incidentul a generat discuții privind invocarea Articolului 4 al Tratatului NATO, care cere consultări între aliați când unul consideră că securitatea sa este amenințată. Polonia și România desfășoară un nou sistem de arme pentru a se apăra împotriva dronelor rusești, în urma unei serii de incursiuni în spațiul aerian NATO în ultimele luni, care au expus vulnerabilitățile alianței și au pus Europa în alertă.

Sistemul MEROPS și rolul României în „zidul de drone" european

Sistemul american Merops, suficient de mic pentru a încăpea în spatele unui pick-up de dimensiuni medii, poate identifica drone și se poate apropia de ele, utilizând inteligența artificială pentru a naviga atunci când comunicațiile prin satelit și cele electronice sunt bruiate. Pe lângă desfășurarea în Polonia și România, Merops va fi utilizat și de Danemarca, au declarat oficiali militari NATO pentru Associated Press, ca parte a unui demers de consolidare a apărărilor pe flancul estic al alianței.

Din noiembrie 2025, România a trecut de la testarea sistemului la punerea sa în serviciu, semnalând o tranziție de la capacitate experimentală la o postură defensivă permanentă. Mesajele politice actuale ale României subliniind nevoile de contra-dronă și apărare aeriană în Marea Neagră sugerează că prioritizarea geografică se poate extinde de pe flancul terestru estic spre zona Mării Negre. La o demonstrație în Polonia pe 18 noiembrie 2025, la care au participat forțe poloneze, române și americane, sistemul Merops a fost lansat din spatele unui pick-up, putând căuta ținte în mod autonom folosind frecvențe radio, ghidaj radar sau semnături termice. A dovedit interoperabilitate remarcabilă, fiind legat de sistemul radar italian RPS-42.

România ca producător, nu doar consumator

Cel mai important pas strategic pe care România îl face nu este achiziția de sisteme, ci tentativa de a deveni producător. România speră să pună rapid în funcțiune producția pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, dar și al aliaților UE și NATO, a declarat ministrul de externe Oana Toiu într-un interviu acordat Reuters. „Credem că este strategic pentru flancul estic să fie mai bine protejat, în special în apărarea aeriană. Ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor." Proiectul comun de drone cu Ucraina pentru stabilirea unei fabrici de drone în România va contribui la consolidarea capacităților românești și va permite Bucureștiului să devină un adevărat centru tehnologic în ceea ce privește producerea de sisteme fără pilot. Aceasta ar reprezenta totodată o descoperire economică, promovând cooperarea în sectorul afacerilor legate de apărare, în special în eforturile României de a-și demonstra importanța strategică pentru UE. Bucureștiul își modelează sectorul de drone pentru a deveni exportator regional și potențial furnizor NATO, urmărind să treacă de la a fi consumator de sisteme de drone străine la a fi producător european activ. Bucureștiul se consolidează treptat din vecin de sprijin în facilitator strategic în modelarea arhitecturii de securitate a regiunii Mării Negre și a flancului estic al NATO, consolidând relația de securitate cu Statele Unite, inclusiv sprijinul pentru operațiunile americane în Orientul Mijlociu.

România și drona - între fabrică și scenariu de război

Există o ironie greu de ignorat în peisajul apărării românești din 2026. Într-un moment în care drone de 400 de dolari distrug tancuri de 10 milioane, în care un batalion ucrainean de roboți capturează poziții rusești fără să piardă un singur soldat, și în care Pentagonul rescrie urgent doctrina militară a celei mai puternice armate din lume - România se trezește că are, în sfârșit, o industrie de drone. Mică, fragilă, dar reală. Orbotix Industries a deschis în mai 2026 o fabrică la Ghimbav. Carfil testează la Brașov drone militare în parteneriat cu americanii. Simultec, ramura israelianului Elbit, a inaugurat propria linie de producție. STARC4SYS - poate cea mai sofisticată companie din acest ecosistem - nu produce drone, ci exact ce îți trebuie ca să le dobori și să le bruiezi: sisteme de război electronic, COMINT, soluții C-UAS. Adică tocmai ce lipsea în analiza clasică a înarmării, dar ce contează decisiv pe câmpul de luptă actual, acolo unde drona cu fibră optică nu poate fi bruiată, ci doar interceptată cinetic. România are 400 de kilometri de frontieră cu Ucraina. Are la Marea Neagră o bază - Mihail Kogălniceanu - transformată în cel mai mare hub NATO din Europa. A înregistrat șapte violări ale spațiului aerian de drone rusești în 2026. Militarii americani s-au retras parțial, iar promisiunile că alții vor veni să umple golul nu s-au materializat. În exercițiul care a șocat NATO, zece operatori de drone ucraineni au neutralizat două batalioane în 12 ore. România nu a fost în acel exercițiu - dar ar putea fi în scenariul real.

În acest context, anunțul ministrului apărării că România vrea să investească 200 de milioane de euro în producția comună de drone cu Ucraina sună bine. Declarația ministrului de externe că vrem să devenim producător regional și furnizor NATO sună și mai bine. Realitatea este că România are o incapacitate cronică documentată de a-și executa propriul buget de apărare - în 2023 și-a propus 2,5% din PIB și a cheltuit 1,6%. Există însă și un motiv real de optimism, și nu este unul retoric. Ecosistemul care s-a format - Orbotix, Carfil, STARC4SYS, AFT, Qognifly, Simultec, alături de partenerii israelieni, cehi și americani - arată că România poate construi o industrie de apărare coerentă, nu doar cumpăra sisteme la cheie. Diferența dintre a fi consumator și producător nu este doar economică - este strategică. Un stat care produce armament nu poate fi embargat, nu depinde de livrări externe în timp de criză și are un argument concret la masa negocierilor din NATO. Lecția pe care Ucraina a predat-o lumii în patru ani de război este simplă și brutală: inovezi din necesitate sau plătești cu sânge. România nu are luxul de a fi spectator al acestei lecții - are frontieră cu conflictul, are teritoriu violat de drone rusești și are o fereastră de timp care se închide. Fabricile de la Ghimbav și Brașov sunt un început. Întrebarea nu este dacă România poate produce drone - poate. Întrebarea este dacă o va face suficient de repede.

Concluzie: Ce înseamnă toate acestea

Suma acestor transformări nu constituie o ajustare tactică, ci o schimbare de paradigmă civilizațională în înțelegerea puterii militare. Trei concluzii majore se impun.

Prima: tancul nu dispare, dar devine subordonat rețelei. Viitorul aparține platformelor capabile să integreze rapid upgrade-uri software, să funcționeze în simbioză cu drone și să supraviețuiască pe un câmp de luptă transparent - nu celor mai mari sau mai blindate.

A doua: drona cu AI va redefini complet noțiunea de „superioritate militară". Războiul din Iran din 2026 servește ca unul dintre primele teste de teren ale unei mașini militare integrate cu AI. Potrivit CENTCOM, peste 13.000 de ținte au fost lovite în cadrul Operațiunii Epic Fury, 1.000 dintre ele în prima zi, prin sistemul Maven Smart System al Pentagonului care comprimă deciziile de targetare de la zile la secunde. Viteza de decizie devine ea însăși o armă.

A treia: România se află la intersecția acestor transformări - nu ca simplu spectator, ci ca stat de frontieră al NATO care a înțeles că viitorul apărării se construiește acum, în fabricile de drone, nu mâine, pe câmpul de luptă. Parteneriatul cu Ucraina pentru producție de drone și integrarea în „zidul de drone" european reprezintă poate cea mai inteligentă decizie strategică pe care Bucureștiul o poate lua în acest deceniu.

A treia putere militară a lumii este ținută în șah de cateva laptopuri ucrainiene!