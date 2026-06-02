Google vrea să elibereze milioane de țânțari modificați în laborator. Proiectul este analizat de autoritățile americane

Compania Google a solicitat autorităților din Statele Unite permisiunea de a elibera până la 32 de milioane de țânțari sterilizați în statele California și Florida, în cadrul unui program care urmărește reducerea populațiilor de insecte ce transmit boli periculoase. Inițiativa face parte din proiectul „Debug”, prin care gigantul tehnologic susține că încearcă să „oprească insectele rele cu insecte bune”.

Țânțarii sunt considerați cele mai periculoase animale pentru oameni, fiind responsabili anual de milioane de îmbolnăviri și sute de mii de decese prin transmiterea unor boli precum dengue, malaria, virusul Zika, chikungunya sau virusul West Nile, potrivit The Guardian.

Potrivit documentelor depuse la autoritățile americane, Agenția pentru Protecția Mediului a Statelor Unite analizează cererea Google de a elibera până la 16 milioane de țânțari pe an, timp de doi ani. Decizia finală urmează să fie luată după încheierea perioadei de consultare publică, programată pentru 5 iunie.

Cum funcționează metoda

Programul vizează specia de țânțari Aedes aegypti, cunoscută pentru rolul său în răspândirea febrei dengue, a virusului Zika, a febrei galbene și a chikungunya.

Metoda folosită se bazează pe infectarea masculilor cu o bacterie naturală numită Wolbachia. Masculii nu înțeapă și nu transmit boli, însă atunci când se împerechează cu femele sălbatice, ouăle rezultate nu mai eclozează. Astfel, populația de țânțari scade treptat de la o generație la alta.

Google susține că această abordare reprezintă o alternativă mai sigură la pesticidele tradiționale, care pot deveni ineficiente în timp și pot avea efecte asupra mediului.

Inteligență artificială pentru combaterea țânțarilor

Proiectul este coordonat de divizia Debug, care utilizează senzori, sisteme automate și inteligență artificială pentru creșterea și selecția insectelor. Tehnologia este folosită inclusiv pentru separarea masculilor de femele și pentru determinarea zonelor și cantităților optime pentru eliberarea țânțarilor.

Programul a fost dezvoltat inițial în cadrul proiectelor experimentale ale companiei și este testat de aproximativ un deceniu.

Rezultate promițătoare în Singapore

Google afirmă că sistemul a fost deja testat cu succes în Singapore, unde autoritățile locale au raportat o reducere cu 80-90% a populației de Aedes aegypti și o scădere de peste 70% a cazurilor de dengue în decurs de șase până la douăsprezece luni.

În luna mai, compania a anunțat extinderea programului în Singapore, argumentând că rezultatele obținute oferă încredere pentru implementarea proiectului și în alte regiuni afectate de bolile transmise de țânțari.

Specialiștii subliniază însă că orice extindere la scară largă trebuie analizată atent pentru a evalua eventualele efecte asupra ecosistemelor locale și pentru a garanta siguranța intervenției pe termen lung.