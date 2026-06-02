„Voia să divorțeze încă din primele zile”. Fosta soție a lui Putin, mărturii tulburătoare despre anii petrecuți alături de liderul rus

La aproape un deceniu de la divorțul dintre Vladimir Putin și fosta sa soție, Ludmila Șkrebneva, continuă să apară mărturii și relatări controversate despre relația celor doi. Mai multe persoane din anturajul liderului de la Kremlin au susținut de-a lungul timpului că mariajul ar fi fost unul dificil încă de la început.

Vladimir Putin și Ludmila Șkrebneva s-au căsătorit în iulie 1983, iar în 2013 au anunțat oficial divorțul, despre care au spus că a fost decis de comun acord. Potrivit unor declarații făcute ulterior de apropiați ai familiei, problemele în relație ar fi apărut însă la foarte scurt timp după nuntă. Se spune că a doua zi după nuntă, Liudmila Putina a vrut să-și părăsească soțul.

Fostul ofițer sovietic de informații și scriitorul Serghei Jirnov, stabilit în Franța, a relatat că cei doi s-ar fi cunoscut la un spectacol al celebrului satiric Arkadi Raikin. Potrivit acestuia, Ludmila, pe atunci însoțitoare de bord la Aeroflot, s-ar fi îndrăgostit de Putin și l-ar fi curtat timp de mai mulți ani înainte ca acesta să accepte căsătoria.

O altă versiune a fost prezentată de fostul bancher rus Serghei Pugaciov, care a afirmat că Ludmila și-ar fi exprimat nemulțumirea față de comportamentul soțului chiar la scurt timp după nuntă. Pugaciov a invocat presupuse excentricități și comportamente neobișnuite ale actualului lider rus, fără a prezenta însă dovezi publice în sprijinul afirmațiilor sale.

De exemplu, în 2006, în timp ce se plimba prin Kremlin, Putin s-a apropiat de un băiat necunoscut, i-a ridicat cămașa și l-a sărutat pe burtă. De asemenea, la o întâlnire cu școlari, Putin a glumit despre un „fund de cauciuc”, își amintește Pugaciov.

„Relație complicată”, potrivit unor apropiați

Jurnalistul și comentatorul politic Evgheni Kiselev a susținut la rândul său că relația dintre Vladimir și Ludmila Putin a fost una tensionată. Potrivit acestuia, încă înainte ca Putin să devină președinte al Rusiei, în cercurile politice se discuta despre impactul pe care problemele familiale l-ar putea avea asupra imaginii sale publice.

Kiselev a relatat și o anecdotă atribuită fostei soții a liderului de la Kremlin, după apariția volumului autobiografic „La persoana întâi”, care reunește mărturii ale unor persoane care l-au cunoscut pe Putin în diferite etape ale vieții sale. Potrivit jurnalistului, Ludmila ar fi făcut atunci remarci extrem de critice la adresa fostului său soț.

„Ei bine, înainte, doar eu știam că e un idiot, iar acum va ști toată țara”, a citat-o ​​Kiseliov pe Liudmila Putin, clarificând că s-a folosit un cuvânt mult mai puternic în loc de „idiot”.

Acuzații privind comportamentul în familie

Scriitoarea și jurnalista poloneză Krystyna Kurczab-Redlich, autoare a unor lucrări dedicate biografiei lui Putin, a afirmat că relația dintre cei doi ar fi fost marcată de conflicte și de comportamente pe care le descrie drept abuzive.

Potrivit acesteia, în perioada în care familia locuia în Dresda, în fosta Germanie de Est, Putin ar fi fost distant față de soția sa și ar fi criticat-o frecvent.

Mai departe, Serghei Pugaciov a susținut că Ludmila i-ar fi relatat episoade de comportament agresiv din partea soțului său, inclusiv după consumul de alcool. Aceste afirmații nu au fost confirmate independent și au fost respinse sau ignorate de-a lungul timpului de Kremlin.

„Nu poate bea. Înțelegeți ce sadic este? Dacă bea acum, va începe să mă ciupească, să mă preseze și să-mi arate niște tehnici de judo. Apoi voi umbla cu vânătăi o săptămână”, a povestit Pugacev o conversație cu soția lui Putin.

Viața după divorț

După separarea de Vladimir Putin, Ludmila s-a recăsătorit cu omul de afaceri Artur Oceretnîi. Presa internațională și investigațiile unor publicații independente au relatat în ultimii ani despre averea și proprietățile deținute de aceasta în Europa.

În 2023 au apărut informații potrivit cărora fosta soție a liderului rus și-ar fi majorat averea în perioada războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. De asemenea, mai multe investigații jurnalistice au susținut că aceasta ar deține proprietăți imobiliare în state precum Franța, Spania și Elveția.