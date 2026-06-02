search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Voia să divorțeze încă din primele zile”. Fosta soție a lui Putin, mărturii tulburătoare despre anii petrecuți alături de liderul rus

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La aproape un deceniu de la divorțul dintre Vladimir Putin și fosta sa soție, Ludmila Șkrebneva, continuă să apară mărturii și relatări controversate despre relația celor doi. Mai multe persoane din anturajul liderului de la Kremlin au susținut de-a lungul timpului că mariajul ar fi fost unul dificil încă de la început.

Vladimir Putin și fosta sa soție, Ludmila Putina/FOTO:Arhiva
Vladimir Putin și fosta sa soție, Ludmila Putina/FOTO:Arhiva

Vladimir Putin și Ludmila Șkrebneva s-au căsătorit în iulie 1983, iar în 2013 au anunțat oficial divorțul, despre care au spus că a fost decis de comun acord. Potrivit unor declarații făcute ulterior de apropiați ai familiei, problemele în relație ar fi apărut însă la foarte scurt timp după nuntă. Se spune că a doua zi după nuntă, Liudmila Putina a vrut să-și părăsească soțul.

Fostul ofițer sovietic de informații și scriitorul Serghei Jirnov, stabilit în Franța, a relatat că cei doi s-ar fi cunoscut la un spectacol al celebrului satiric Arkadi Raikin. Potrivit acestuia, Ludmila, pe atunci însoțitoare de bord la Aeroflot, s-ar fi îndrăgostit de Putin și l-ar fi curtat timp de mai mulți ani înainte ca acesta să accepte căsătoria.

O altă versiune a fost prezentată de fostul bancher rus Serghei Pugaciov, care a afirmat că Ludmila și-ar fi exprimat nemulțumirea față de comportamentul soțului chiar la scurt timp după nuntă. Pugaciov a invocat presupuse excentricități și comportamente neobișnuite ale actualului lider rus, fără a prezenta însă dovezi publice în sprijinul afirmațiilor sale.

De exemplu, în 2006, în timp ce se plimba prin Kremlin, Putin s-a apropiat de un băiat necunoscut, i-a ridicat cămașa și l-a sărutat pe burtă. De asemenea, la o întâlnire cu școlari, Putin a glumit despre un „fund de cauciuc”, își amintește Pugaciov.

„Relație complicată”, potrivit unor apropiați

Jurnalistul și comentatorul politic Evgheni Kiselev a susținut la rândul său că relația dintre Vladimir și Ludmila Putin a fost una tensionată. Potrivit acestuia, încă înainte ca Putin să devină președinte al Rusiei, în cercurile politice se discuta despre impactul pe care problemele familiale l-ar putea avea asupra imaginii sale publice.

Kiselev a relatat și o anecdotă atribuită fostei soții a liderului de la Kremlin, după apariția volumului autobiografic „La persoana întâi”, care reunește mărturii ale unor persoane care l-au cunoscut pe Putin în diferite etape ale vieții sale. Potrivit jurnalistului, Ludmila ar fi făcut atunci remarci extrem de critice la adresa fostului său soț.

„Ei bine, înainte, doar eu știam că e un idiot, iar acum va ști toată țara”, a citat-o ​​Kiseliov pe Liudmila Putin, clarificând că s-a folosit un cuvânt mult mai puternic în loc de „idiot”.

Acuzații privind comportamentul în familie

Scriitoarea și jurnalista poloneză Krystyna Kurczab-Redlich, autoare a unor lucrări dedicate biografiei lui Putin, a afirmat că relația dintre cei doi ar fi fost marcată de conflicte și de comportamente pe care le descrie drept abuzive.

Potrivit acesteia, în perioada în care familia locuia în Dresda, în fosta Germanie de Est, Putin ar fi fost distant față de soția sa și ar fi criticat-o frecvent.

Mai departe, Serghei Pugaciov a susținut că Ludmila i-ar fi relatat episoade de comportament agresiv din partea soțului său, inclusiv după consumul de alcool. Aceste afirmații nu au fost confirmate independent și au fost respinse sau ignorate de-a lungul timpului de Kremlin.

„Nu poate bea. Înțelegeți ce sadic este? Dacă bea acum, va începe să mă ciupească, să mă preseze și să-mi arate niște tehnici de judo. Apoi voi umbla cu vânătăi o săptămână”, a povestit Pugacev o conversație cu soția lui Putin.

Viața după divorț

După separarea de Vladimir Putin, Ludmila s-a recăsătorit cu omul de afaceri Artur Oceretnîi. Presa internațională și investigațiile unor publicații independente au relatat în ultimii ani despre averea și proprietățile deținute de aceasta în Europa.

În 2023 au apărut informații potrivit cărora fosta soție a liderului rus și-ar fi majorat averea în perioada războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. De asemenea, mai multe investigații jurnalistice au susținut că aceasta ar deține proprietăți imobiliare în state precum Franța, Spania și Elveția.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
digi24.ro
image
MAI: Un miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor, protecţia României şi susţinerea mediului de afaceri
stirileprotv.ro
image
Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
gandul.ro
image
Nicușor Dan, numit de reprezentantul Rusiei la ONU în teoria Moscovei despre drona de la Galați
mediafax.ro
image
Video cutremurător: Gică Popescu, împietrit de durere la catafalcul celui mai bun prieten
fanatik.ro
image
Oana Țoiu a cerut ONU să se ocupe de agresiunea neprovocată a Moscovei în România: „Avertizăm Rusia că liniile noastre de securitate nu pot fi mutate”
libertatea.ro
image
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
digisport.ro
image
„Pur și simplu nu le consumați”. Un medic trage un semnal de alarmă! Băutura care se află în dieta a milioane de oameni ar fi „moarte lichidă”
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Scumpirile readuc vânzarea "pe caiet". Tot mai mulţi români cumpără pe datorie până la salariu sau pensie
observatornews.ro
image
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
cancan.ro
image
Pensia ta depinde de aceste acte! Ghid complet pentru dosarul de pensionare fără greșeli și întârzieri
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Weekendul 5-7 iunie 2026 în București: ghidul complet pentru ieșiri cu filme, teatru și activități pentru copii
playtech.ro
image
Cota colosală pe care o avea FC Voluntari la promovare în minutul 52 al partidei de la Sibiu, la 3-0 pentru FC Hermannstadt
fanatik.ro
image
Povestea castelului premierului maghiar care s-a sinucis va fi reabilitat de către Consiliul Județean Maramureș. Lucrările costă peste 61 de milioane de lei
ziare.com
image
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
digisport.ro
image
Beneficiile nebănuite ale orezului alb. Dieteticienii explică ce se întâmplă dacă îl consumăm în fiecare zi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Demisie-şoc la Antena 3. Vedeta postului a anunţat în direct
romaniatv.net
image
Rusia amenință direct România. Putin e nervos din cauza dronei prăbușite în Galați
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
click.ro
image
Ce s-a întâmplat între Andreea Matei și Rareș Cojoc? Dansatoarea a lipsit de la aniversarea partenerului ei
click.ro
image
Daciana Sârbu și Victor Ponta s-au reunit după divorț. Motivul special care i-a adus din nou împreună: „Ce e mai bun abia urmează”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
S-a mutat într-un bloc nou și a avut un șoc! Cum au reușit vecinii să îl scoată din minți: „Nesimțirea este la cote maxime”
image
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?

OK! Magazine

image
Ce dramă la Palat! Viitorul rege stă cu inima cât un purice, soția i se poate stinge oricând. Ce decizie neașteptată a luat

Click! Pentru femei

image
Dua Lipa, în culmea fericirii! S-a măritat cu sufletul ei pereche la Londra. Urmează încă o nuntă în Italia?

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 10 diferențe în 33 de secunde?