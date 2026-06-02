Uvertură a Stejarilor, Hinckley Vaovasa și-a găsit echipă în campionatul de rugby al Franței

Socotit a fi unul dintre cei mai inventivi rugbyști ai naționalei noastre, Hinckley Vaovasa (27 de ani) a rămas fără angajament după despărțirea de Dinamo. În iarnă, el a plecat în Australia, iar ulterior s-a spus că și-ar fi găsit o echipă în Italia. Iată că perioada de pauză s-a încheiat pentru sportivul născut în Noua Zeelandă. Stade Olympique Chambéry, echipă din liga a treia franceză, a anunțat că l-a legitimat pe cel care poate evolua ca mijlocaș la deschidere și fundaș.

Într-o postare pe rețelele de socializare, gruparea din Savoia a precizat: „SOC Rugby are plăcerea să anunțe sosirea lui Hinckley Vaovasa pe postul de fundaș pentru un campionat! De origine samoană și internațional român, Hinckley aduce un set rar de abilități și o experiență internațională valoroasă. Venind de la Dinamo Rugby Club București, are 36 de selecții pentru România, inclusiv participarea la Cupa Mondială de Rugby din 2023. El a marcat 9 eseuri pentru echipa țării sale. La 27 de ani, fundașul de 186 cm și 90 kg sosește cu o adevărată înțelegere a jocului și experiență în competiții majore. Bun venit la Chambéry, Hinckley!”.

Născut în Noua Zeelandă, Vaovasa a jucat la Cupa Mondială 2023 pentru România

Născut în Noua Zeelandă, la Wellington, în 24 septembrie 1998, dar având origine samoană, Hinckley Vaovasa Tuiala s-a specializat pe postul de mijlocaș la deschidere, dar poate juca și pe celelalte posturi din linia de trei sferturi (fundaș, aripă și centru). El a venit în România în 2017, fiind legitimat la CSM București. Ulterior a evoluat pentru Timișoara (2019-2021), Steaua (2021-2023) și Dinamo (2023-2025). Naturalizat, Vaovasa a disputat 36 de meciuri pentru echipa de rugby a României, obținând cu aceasta 17 victorii. A fost titular în 34 de partide, reușind 9 eseuri (45 de puncte). A participat la Cupa Mondială din 2023, disputând două meciuri (140 de minute jucate).

Stade Olympique de Chambéry Rugby (SOC) este o echipă a clubului polisportiv Stade Olympique de Chambéry din Savoia. Fondată în 1943, echipa joacă în liga a treia (Nationale). Gruparea a fost semifinalistă a campionatului Franței, prima divizie, în 1961. În 2025, a disputat finala Nationale, iar apoi a pierdut (15-45) „barajul” de menținere / promovare în Pro D2 (liga a doua) cu Aurillac, grupare antrenată de Romeo Gontineac.

Printre jucătorii străini care au activat la Chambery se numără și pilierul Alexandru Savin, în prezent component al naționalei și al echipei Rapid București.

Vaovasa particiă cu România A la un turneu în Africa de Sud

Vaovasa va participa luna aceasta la Toyota Challenge 2026 Africa Euro Series, în Africa de Sud. Selecționata România A va juca meciuri cu formațiile sud-africane Suzuki Griquas (vineri, 5 iunie, ora 17.00) Toyota Cheetahs (miercuri, 10 iunie, ora 19.00) și Airlink Pumas (duminică, 14 iunie, ora 15.00) Alături de România A, din Europa va mai participa la competiție prima reprezentativă a Portugaliei și selecționata Black Lion din Georgia. Africa de Sud va fi reprezentată de selecționatele Toyota Cheetahs, Airlink Pumas și Suzuki Griquas. În noiembrie 2001, la Toyota Challenge a participat și campioana României, CSM Știința Baia Mare.