Ce dezvăluim și ce protejăm? Specialiști din opt țări discută la București despre arhivele fostelor poliții secrete și limitele GDPR

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), în parteneriat cu Fundația Konrad Adenauer România, organizează în perioada 4-5 iunie conferința internațională „Ce dezvăluim, ce protejăm? Arhivele poliției secrete comuniste și aplicarea GDPR”. Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române din București.

Tema principală a conferinței este relația dintre normele europene privind protecția datelor personale și accesul public la arhivele fostelor servicii secrete comuniste sau la alte documente relevante pentru istoria recentă. Organizatorii spun că evenimentul își propune să faciliteze schimbul de experiență între instituții și specialiști care gestionează astfel de arhive în diferite state europene.

La conferință vor participa reprezentanți ai unor instituții din Germania, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Lituania, Republica Moldova și România. Lucrările se vor desfășura în limbile română și engleză, cu traducere simultană.

Printre invitați se numără reprezentanți ai Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ai Arhivelor Naționale ale României, ai Arhivelor Speciale din Lituania, ai Institutului Memoriei Naționale din Polonia, ai arhivelor fostei poliții politice din Ungaria și ai arhivelor Stasi din Germania. De asemenea, vor participa istorici, cercetători și experți în transparență și protecția datelor.

Pe agenda celor două zile se află teme precum echilibrul între transparență și protecția datelor, impactul GDPR asupra cercetării trecutului recent al României și responsabilitățile arhivistului în contextul aplicării legislației GDPR.

Printre vorbitorii anunțați se află și Ana Blandiana, președinta Fundației Academia Civică și membră a Academiei Române, care va susține prezentarea „Un Memorial între două Europe”.