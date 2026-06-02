Portul Constanţa va fi condus de un inginer agronom. Cine este noul director, Mihai Teodorescu

Portul Constanța, cea mai importantă poartă maritimă a României, va fi condus de Mihai Teodorescu. Numirea sa vine pe fondul unor discuţii legate atât de faptul că pregătirea sa de bază nu are nicio legătură cu domeniul maritim, cât şi de firma care a făcut selecţia candidaţilor.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APMC) are un nou director general cu mandat plin, funcția fiind câștigată de Mihai Teodorescu, actualul director interimar, în urma unei proceduri se selecţie desfăşurate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă.

Depunerea dosarelor pentru şefia uneia dintre cele mai importante companii strategice ale statului român s-a încheiat la 18 mai, iar printre competitori s-au numărat nume cunoscute din administrația și mediul maritim constănțean.

Astfel, printre contracandidaţii lui Mihai Teodorescu, care ocupa la acel moment funcţia de directorul general interimar al Portului Constanţa, au fost Daniel Georgescu, fost director al Canalelor Navigabile și actual director executiv al ACN, Mircea Banias, fost parlamentar și fost director general al CN APMC, Laurențiu Mironescu, consilier local și fost director al CN APMC (Portul Constanţa), Octavian Duca, reprezentant al UMEX, Daniel Țăranu, din cadrul Autorității Navale Române, și Ionuț Rusu, consilier local municipal și fost viceprimar, notează evz.

Pe 30 mai 2026, comisia de evaluare a publicat lista scurtă a candidaților admiși la etapa interviului. Daniel Țăranu și Ionuț Rusu au fost eliminați din competiție, iar în faza finală au rămas Mihai Teodorescu, Mircea Banias, Laurențiu Mironescu, Daniel Georgescu și Octavian Duca.

La finalul procedurii, câştigător a fost declarat Mihai Teodorescu.

Cine este noul director al Portului Constanța

Începând din această lună, Mihai Teodorescu, în vârstă de 40 de ani, preia conducerea permanentă a Portului Constanța, o infrastructură cu o importanță strategică majoră pentru România și pentru regiunea Mării Negre, deşi la bază nu are pregătire în domeniul naval, ci studii aprofundate în agroturism și alimentație publică.

Înainte de a ajunge la Constanţa, fiind numit direct pe funcţia de director executiv al CN APMC de către ministrul Transporturilor de atunci, Sorin Grindeanu, de-a lungul anilor Mihai Teodorescu a ocupat mai multe funcții de conducere în administrația publică și în companii de stat din Capitală.

A fost director executiv al Direcției Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București, președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Eco Igienizare București SA și a deținut funcții de director comercial și șef al Biroului Controlori în cadrul fostei R.A.T.B. De asemenea, a făcut parte din consiliile de administrație ale unor companii importante din domeniul transporturilor și comunicațiilor, printre care Telecomunicații C.F.R. SA și Metrorex SA.

Înainte de a intra în administrația publică, Mihai Teodorescu a lucrat în mediul privat, în domeniul vânzărilor și al turismului, ocupând funcțiile de manager corporate department la Paralela 45 și sales manager la Art Focus Studio.

Mihai Teodorescu era director al Direcției Transporturi din cadrul Primăriei municipiului București în martie 2020, atunci când administrația a încheiat în mod ilegal un contract pentru achiziția a 100 de troleibuze cu firma Bozankaya (Turcia), care prezentase la licitație documentația pentru un autobuz.

Toate aceste informații sunt consemnate inclusiv într-un raport al Curții de Conturi.

În octombrie 2020, cu câteva zile înainte de predarea mandatului de către Gabriela Firea către Nicușor Dan, PMB a decis rezilierea contractului cu Bozankaya.

Studii și specializări

Mihai Teodorescu este inginer diplomat, absolvent al Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, instituţi la care a urmat ulterior şi un program de master în Management Agroturistic și Alimentație Publică.

De asemenea, a obţinut alte două mastere, în Management Financiar Bancar și în Drept Intern și Internațional în Afaceri, la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”,

CV-ul său mai cuprinde cursuri de specializare în administrație europeană, diplomație publică, activitate consulară, managementul transportului public, audit intern și managementul negocierii. Potrivit Info Sud-Est, Mihai Teodorescu a făcut o „inițiere în activitate consulară la centrul de instruire al MAE” și este absolvent în administrația europeană, specializarea Diplomație în administrația publică la Institutul Național de Administrație.

Potrivit documentelor prezentate, are cunoștințe avansate de limba engleză și limba franceză.

De la Bucureşti la Constanţa

Aşa cum aminteam anterior, parcursul său în administrație a început la București, unde a ocupat mai multe funcții în cadrul Primăriei Capitalei, în perioada în care instituția era condusă de Gabriela Firea.

Primul contact cu domeniul transporturilor maritime a fost în 2023, când ministrul Transporturilor de tunci, Sorin Grindeanu, l-a numit director executiv al CN APMC. Un an mai târziu, după demisia lui Florin Vizan, a preluat funcția de director general interimar și a rămas la conducerea companiei până la finalizarea actualei proceduri de selecție.

Firma care a organizat selecţia are doi angajaţi, mamă şi fiu

Selecția pentru ocuparea postului de director al Portului Constanţa a fost realizată de Pluri Consultants România SRL, o societate care figurează în registre cu doi angajați și care este deținută de Ioana Mădălina Popescu și fiul acesteia. Sediul social al firmei este într-un apartament din Ploiești, compania prezentându-se drept un „boutique de consultanță”.

În ultimii ani, firma a obținut mai multe contracte pentru recrutarea conducerii unor companii importante de stat, fiind implicată în proceduri de selecție pentru Oil Terminal, CNAIR, Administrația Canalelor Navigabile și, recent, pentru Portul Constanța.

Profilul companiei și dimensiunea redusă a acesteia au generat dezbateri în spațiul public, în contextul în care evaluarea candidaților pentru funcții de conducere în infrastructura critică a statului a fost realizată de această societate de consultanță. Criticii susțin că situația ridică întrebări privind modul în care sunt aplicate principiile de independență și performanță în procesele de recrutare din companiile de stat.