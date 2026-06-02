search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Secvențele teribile cu momentul în care un șofer intră pe contrasens și se izbește frontal de un TIR în Iași. Un bărbat de 82 de ani a murit

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Imagini surprinse de o cameră de bord arată momentul dramatic al unui accident rutier produs luni după-amiază, 1 iunie, în județul Iași, între localitățile Sârca și Budăi. Un șofer a pătruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un TIR care circula regulamentar. În urma impactului, conducătorul autoturismului, în vârstă de 82 de ani, și-a pierdut viața.

Momentul în care un șofer intră pe contrasens FOTO: captură video Ziarul de Iași
Momentul în care un șofer intră pe contrasens FOTO: captură video Ziarul de Iași

Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază pe un drum din județul Iași, între localitățile Sârca și Budăi, unde un autoturism și un TIR au fost implicate într-o coliziune frontală.

Imaginile surprinse de camera de bord a unui vehicul aflat în trafic arată cum autoturismul pătrunde brusc pe contrasens și intră direct în fața camionului care circula regulamentar din sens opus. Șoferul TIR-ului nu a avut timp să reacționeze și nu a putut evita impactul.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, după ce autoritățile au fost alertate că trei persoane au fost implicate în accident, una dintre ele fiind încarcerată.

Pompierii și echipajele medicale au reușit să extragă victima din autoturism și au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul de 82 de ani aflat la volan nu a mai putut fi salvat, medicii declarând decesul acestuia.

Celelalte persoane implicate în accident au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Potrivit informațiilor preliminare, una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este că șoferul autoturismului ar fi adormit la volan înainte de producerea tragediei. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de polițiști în cadrul cercetărilor.

Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să analizeze imaginile video și celelalte probe pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”
stirileprotv.ro
image
Șeful Armatei, pus sub învinuire într-un dosar DNA. Este suspect de trafic de influență și abuz în serviciu – SURSE
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de ”trigroaicele” de la CSM București care, în urmă cu 10 ani, câștigau Liga Campionilor la handbal
fanatik.ro
image
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este audiat de DNA Militar, în calitate de suspect
libertatea.ro
image
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
digi24.ro
image
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
gsp.ro
image
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Escrocherie cu numele lui Nicușor Dan: bărbat trimis în judecată după sute de conversații false
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Tânăr, lovit de tractorul condus de primarul comunei. Utilajul a distrus o poartă şi s-a oprit într-o casă
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Vreme neobișnuită în iunie 2026. Vești proaste pentru românii care și-au programat concediile în prima lună de vară
playtech.ro
image
Demis oficial de la Farul, Flavius Stoican este aproape de a prelua o altă echipă
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
digisport.ro
image
Dana Săvuică nu mai poate sta pe tocuri de când s-a operat la coloană! „Nu mai rezist ca înainte”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Pensii iunie 2026. Anunțul așteptat de aproape 5 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
Momente fabuloase pe scenă: Loredana a căzut în genunchi în fața Nadiei, după un duet antologic la Onești
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
O tânără și-a făcut public salariul pe un panou stradal: „Vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex”
click.ro
image
China oferă „buletin” roboților umanoizi. Fără identitate digitală, accesul pe piață este interzis
click.ro
image
Astăzi s-a născut Ion Antonescu. De ce a fost executat și pe cine a dorit să vadă în ultimele sale clipe. „Consider că mor pentru fericirea şi idealul ţării româneşti”
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
Jennifer Lopez cu Emme foto Profimedia jpg
Copilul lui Jennifer Lopez a terminat liceul și și-a schimbat numele. Și sexul?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră: „Mi-a fost atât de rușine. Am șters poza în două minute”
image
O tânără și-a făcut public salariul pe un panou stradal: „Vorbim despre bani așa cum bunicii noștri vorbeau despre sex”

OK! Magazine

image
Fericire mare la Palat! Viitorul rege iordanian și soția sa, frumoasa prințesă Rajwa, au avut ce sărbători în weekend

Click! Pentru femei

image
Dua Lipa, în culmea fericirii! S-a măritat cu sufletul ei pereche la Londra. Urmează încă o nuntă în Italia?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!