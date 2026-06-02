Video Secvențele teribile cu momentul în care un șofer intră pe contrasens și se izbește frontal de un TIR în Iași. Un bărbat de 82 de ani a murit

Imagini surprinse de o cameră de bord arată momentul dramatic al unui accident rutier produs luni după-amiază, 1 iunie, în județul Iași, între localitățile Sârca și Budăi. Un șofer a pătruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un TIR care circula regulamentar. În urma impactului, conducătorul autoturismului, în vârstă de 82 de ani, și-a pierdut viața.

Un accident rutier grav a avut loc luni după-amiază pe un drum din județul Iași, între localitățile Sârca și Budăi, unde un autoturism și un TIR au fost implicate într-o coliziune frontală.

Imaginile surprinse de camera de bord a unui vehicul aflat în trafic arată cum autoturismul pătrunde brusc pe contrasens și intră direct în fața camionului care circula regulamentar din sens opus. Șoferul TIR-ului nu a avut timp să reacționeze și nu a putut evita impactul.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, după ce autoritățile au fost alertate că trei persoane au fost implicate în accident, una dintre ele fiind încarcerată.

Pompierii și echipajele medicale au reușit să extragă victima din autoturism și au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul de 82 de ani aflat la volan nu a mai putut fi salvat, medicii declarând decesul acestuia.

Celelalte persoane implicate în accident au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Potrivit informațiilor preliminare, una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este că șoferul autoturismului ar fi adormit la volan înainte de producerea tragediei. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de polițiști în cadrul cercetărilor.

Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să analizeze imaginile video și celelalte probe pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.