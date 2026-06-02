Ultimele știri

S-a folosit de numele președintelui Nicușor Dan ca să obțină bilete gratuite la concerte și festivaluri. Impostorul a fost trimis în judecată

Un bărbat a fost trimis în judecată de procurori după ce, timp de aproape trei ani, s-ar fi folosit de identități false pentru a obține invitații și bilete gratuite la concerte, festivaluri și alte evenimente. Potrivit anchetatorilor, acesta s-ar fi prezentat inclusiv drept șef de cabinet al președintelui Nicușor Dan, care la momentul faptelor era primar general al Capitalei.

FOTO Mediafax / Alexandru Dobre
Dosarul a fost trimis pe 2 iunie 2026 la Judecătoria Sectorului 1 București de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București. Inculpatul, aflat sub control judiciar, este acuzat de fals informatic în formă continuată, procurorii reținând 194 de acte materiale.

Potrivit rechizitoriului, în perioada decembrie 2022 – iulie 2025, bărbatul ar fi administrat patru conturi de WhatsApp pe care le-ar fi configurat folosind fotografii și inițiale aparținând altor persoane, pentru a crea aparența unor identități reale, potrivit Antena 3 CNN.

Anchetatorii susțin că acesta s-a prezentat în mod repetat drept V.P., șeful de cabinet al primarului general al Bucureștiului, și ar fi purtat nu mai puțin de 189 de conversații cu organizatori de evenimente, artiști și reprezentanți ai unor companii. Scopul ar fi fost obținerea de invitații, bilete gratuite și diverse avantaje.

În alte situații, inculpatul ar fi pretins că este fiul unei alte persoane sau reprezentant al unor instituții publice, inclusiv ANAF și ANPC, pentru a continua conversațiile și a câștiga încrederea interlocutorilor.

Potrivit informațiilor din dosar, una dintre plângerile care au stat la baza anchetei a fost formulată chiar de Nicușor Dan, după ce a aflat că numele său și al unor colaboratori din administrația Capitalei erau folosite în mod fraudulos.

Procurorii au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a bărbatului, însă acesta beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

