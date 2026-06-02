Ce include prețul unui implant dentar complet: De la consultatie la control final

Oferta pare clară: „implant dentar de la X lei". Problema este că, în cele mai multe cazuri, acel preț acoperă doar o parte din tratament, nu întregul proces care duce la un dinte funcțional și estetic. Înainte de a compara oferte sau de a lua o decizie, merită înțeles ce înseamnă, de fapt, un implant complet și din ce etape este alcătuit.

Un implant dentar este format din trei componente distincte: șurubul din titan care se inserează în osul maxilar, bontul protetic care face legătura dintre implant și coroană și coroana dentară propriu-zisă, adică dintele vizibil. Prețul afișat de clinici se referă frecvent doar la prima componentă, șurubul de titan, iar bontul și coroana se facturează separat. Ofertele semnificativ sub media pieței exclud adesea și investigațiile imagistice sau procedurile pregătitoare. Aceasta nu înseamnă neapărat că o clinică este necinstită, ci că există o practică de piață care face compararea directă a prețurilor dificilă fără a înțelege ce include fiecare ofertă.

Etapele tratamentului și ce cost presupune fiecare

Tratamentul complet cu implant dentar se desfășoară în mai multe etape, fiecare cu propriile costuri asociate.

Consultația și investigațiile imagistice

Primul pas este consultația inițială, în cadrul căreia medicul stomatolog evaluează starea osului, a gingiei și a dinților adiacenți. Aceasta include, de regulă, o radiografie panoramică sau o tomografie computerizată de tip CBCT, care permite planificarea precisă a inserției. Fără această investigație, medicul nu poate evalua densitatea și volumul osos disponibil, ceea ce face ca planul de tratament să fie incomplet. Costul unui CT dentar variază în funcție de clinică și de echipamentul utilizat.

Inserarea chirurgicală

A doua etapă este intervenția propriu-zisă, realizată sub anestezie locală, în care șurubul din titan este plasat în osul maxilar sau mandibular. Titanul este materialul dominant în implantologia modernă, utilizat în aproximativ 93% din cazuri, datorită proprietăților sale mecanice superioare și compatibilității biologice ridicate.

Osteointegrarea

Urmează o perioadă de vindecare în care implantul se integrează în os, proces numit osteointegrare. Durata acestei etape diferă în funcție de localizare: la mandibulă, deschiderea implantului are loc după aproximativ trei luni, iar la maxilar după aproximativ șase luni, deoarece densitatea osoasă este diferită. Ratele de succes clinic ale implanturilor sunt ridicate, situându-se între 95% și 98%, conform unui studiu multicentric publicat în International Journal of Dentistry (2025), realizat pe 651 de implanturi plasate în cinci clinici private, pe parcursul a patru ani de practică curentă.

Etapa protetică și controlul final

Odată finalizată osteointegrarea, se trece la etapa protetică: se fixează bontul și se aplică coroana definitivă. Controlul final verifică integrarea coroanei, ocluzia și confortul pacientului. Unele clinici includ controalele periodice ulterioare în prețul tratamentului, altele le facturează separat.

Ce poate crește costul față de estimarea inițială

Variabila cea mai importantă în costul unui implant dentar este starea osului. Dacă pacientul a pierdut dintele cu mai mulți ani în urmă, osul maxilar se poate fi resorbit parțial, iar inserarea implantului nu mai este posibilă fără proceduri pregătitoare. Augmentarea osoasă (grefa de os), sinus lift-ul sau extracțiile prealabile sunt proceduri frecvente care adaugă atât timp, cât și costuri semnificative la tratamentul total.

De aceea, orice estimare de preț comunicată înainte de consultație și de investigații imagistice este, prin natura ei, incompletă. Planul de tratament și costul final pot fi stabilite cu precizie doar după evaluarea clinică și radiologică.

Cum arată costul unui implant dentar pe piața locală

Prețurile pentru un implant complet, incluzând șurubul de titan, bontul protetic și coroana definitivă, variază considerabil în funcție de sistemul de implant utilizat, de materialul coroanei și de situația clinică individuală. Pe piața din România, media pentru un implant complet se situează în intervalul 3.000-6.500 de lei, cu variații semnificative în sus sau în jos față de această medie, în funcție de brandul implantului și de complexitatea cazului. Reabilitările complete de tip All-on-4 sau All-on-6, care înlocuiesc o arcadă întreagă, reprezintă o altă categorie de cost, cu investiții substanțial mai mari.

Un exemplu de practică transparentă în această privință sunt clinicile din București care publică prețurile detaliate pe site, diferențiind explicit costul implantului (de la 3.000 de lei pentru sisteme precum Megagen Anyridge sau Bredent, până la 5.800 de lei pentru implantul dentar Straumann SLActive) de costul coroanei definitive și al procedurilor asociate, astfel încât pacientul poate înțelege structura investiției înainte de prima programare.

Ce să verifici înainte de a alege o clinică

Câteva criterii practice ajută la evaluarea unei oferte de implant dentar. În primul rând, este important să fie specificat ce include prețul comunicat: doar șurubul de titan, sau și bontul și coroana. În al doilea rând, merită verificat dacă investigațiile imagistice (radiografie panoramică sau CT CBCT) sunt incluse sau se facturează separat. Un al treilea aspect relevant este sistemul de implant utilizat: implanturile din sisteme consacrate internațional, cu documentație clinică solidă, oferă o predictibilitate mai mare pe termen lung față de sistemele generice.

Nu în ultimul rând, longevitatea unui implant depinde în mod direct de igiena orală a pacientului și de respectarea controalelor periodice. Osteointegrarea de succes și calitatea materialelor sunt condiții necesare, dar nu suficiente, dacă nu sunt însoțite de o îngrijire adecvată pe termen lung. Afirmațiile care prezintă implantul ca o soluție permanentă fără condiții sunt inexacte din punct de vedere clinic și trebuie tratate cu rezervă.

Prețul unui implant complet este, în esență, suma mai multor componente și etape. Înțelegerea acestei structuri este primul pas pentru o decizie informată.

foto https://app.envato.com