Val de greve și activitate blocată în instanțe și parchete din cauza noii Legi a salarizării unitare

Mai multe organizații sindicale afiliate Blocului Național Sindical au anunțat proteste și acțiuni de amploare față de proiectul noii Legi a salarizării unitare. Nemulțumirile vizează atât menținerea inechităților salariale, cât și riscul diminuării veniturilor pentru anumite categorii de angajați din sectorul public.

În paralel, funcționarii publici parlamentari strâng semnături pentru declanșarea grevei generale.

Funcționarii parlamentari strâng semnături pentru greva generală

Blocul Național Sindical a informat că Sindicatul funcționarilor publici parlamentari din Camera Deputaților, organizație afiliată BNS, a început strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale. Demersul vine pe fondul nemulțumirilor generate de forma actuală a proiectului de lege și reprezintă unul dintre cele mai ferme semnale de opoziție față de reformele propuse în sistemul de salarizare din sectorul public.

Activitate suspendată în instanțe și parchete

În paralel, Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la BNS, a anunțat proteste în sistemul judiciar. Astfel, în perioada 2–5 iunie 2026, între orele 08:00 și 12:00, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate. Excepție vor face doar cauzele și lucrările urgente prevăzute de lege.

Totodată, pe 4 iunie 2026, între orele 08:00 și 12:00, în timpul consultărilor organizate pentru Familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție”, activitatea în instanțe și parchete va fi oprită complet. Reprezentanții federației susțin că această formă de protest este determinată de faptul că proiectul Legii salarizării ignoră revendicările personalului auxiliar de specialitate și ale personalului conex din sistemul judiciar.

Protest anunțat în fața Ministerului Finanțelor

O altă acțiune de protest este programată pentru 3 iunie 2026, la ora 11:00, în fața Ministerului Finanțelor. Manifestația este organizată de Sindicatul Național Solidaritatea, afiliat de asemenea la Blocul Național Sindical, și are ca scop transmiterea nemulțumirilor față de prevederile proiectului legislativ aflat în dezbatere.

Sindicaliștii din casele de pensii avertizează asupra scăderii salariilor

Pe lângă protestele anunțate, FNSSM a transmis un comunicat amplu în care avertizează că forma actuală a proiectului de lege ar putea conduce la diminuări salariale pentru angajații caselor teritoriale de pensii. Federația susține că, deși reforma sistemului de salarizare din sectorul public este necesară, aceasta trebuie să fie construită pe principii reale de echitate, transparență și predictibilitate.

Potrivit organizației sindicale, una dintre principalele probleme este menținerea inechităților salariale existente. FNSSM solicită introducerea unor mecanisme clare care să asigure aplicarea principiului „salariu egal pentru muncă de valoare egală”, astfel încât funcțiile identice sau similare să fie remunerate în mod uniform, indiferent de instituția în care sunt ocupate. Reprezentanții federației consideră că diferențele salariale generate de interpretări și aplicări neunitare ale legislației anterioare trebuie eliminate definitiv.

Cereri pentru protejarea puterii de cumpărare

Sindicaliștii atrag atenția și asupra faptului că proiectul nu stabilește o formulă clară și obligatorie pentru actualizarea valorii de referință utilizate la calculul salariilor din sectorul public. În opinia FNSSM, în lipsa unui asemenea mecanism, veniturile angajaților riscă să fie erodate constant de inflație și de creșterea costului vieții.

Federația cere ca valoarea de referință să fie actualizată anual printr-o formulă prevăzută expres în lege, bazată pe indicatori economici obiectivi, precum rata inflației și evoluția câștigului salarial mediu brut pe economie. Reprezentanții organizației susțin că o lege a salarizării nu trebuie să stabilească doar nivelul veniturilor din prezent, ci să garanteze și menținerea valorii reale a acestora în viitor.

Funcțiile din sistemul public de pensii, considerate subevaluate

Un capitol important al revendicărilor vizează situația angajaților din casele teritoriale de pensii. Federația susține că funcțiile din acest sistem sunt subevaluate în actualul proiect legislativ, în condițiile în care personalul gestionează activități esențiale pentru milioane de pensionari și beneficiari ai sistemului public de pensii.

Din acest motiv, FNSSM solicită revizuirea coeficienților de salarizare atât pentru personalul de conducere, cât și pentru cel de execuție, precum și reducerea diferențelor dintre structurile centrale și cele teritoriale, astfel încât salarizarea să reflecte în mod corect responsabilitatea, complexitatea activității și impactul social al atribuțiilor exercitate.

Salarii mai mici în 2027 decât în 2025, avertizează federația

Sindicaliștii avertizează că noua lege nu garantează revenirea salariilor la nivelul aflat în plată înainte de aplicarea măsurilor fiscal-bugetare temporare adoptate în ultimii ani. Mai mult, analiza realizată de federație indică faptul că, pentru personalul din casele teritoriale de pensii, salariile rezultate din aplicarea noii legi începând cu ianuarie 2027 ar urma să rămână sub nivelul salariilor aflate în plată în luna iunie 2025.

În acest context, FNSSM solicită Guvernului și Ministerului Muncii revizuirea proiectului înainte de adoptare și introducerea unor mecanisme care să garanteze respectarea principiului „salariu egal pentru muncă de valoare egală”, eliminarea inechităților salariale existente, protejarea puterii de cumpărare prin actualizarea anuală a valorii de referință în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu brut, transparență în stabilirea coeficienților și grilelor de salarizare, menținerea drepturilor salariale legal dobândite și recunoașterea corespunzătoare a rolului și responsabilității personalului din casele teritoriale de pensii.

Val de nemulțumiri în sectorul public

Seria protestelor anunțate de organizațiile sindicale afiliate Blocului Național Sindical arată amploarea nemulțumirilor existente în sectorul public față de proiectul noii Legi a salarizării unitare. Sindicatele susțin că forma actuală a documentului nu doar că nu elimină inechitățile salariale acumulate în timp, ci riscă să genereze noi pierderi de venituri pentru anumite categorii de angajați, motiv pentru care cer modificarea substanțială a proiectului înainte de adoptarea sa.