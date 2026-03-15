Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Kremlinul a creat o nouă structură a serviciilor speciale pentru asasinate și răpiri în străinătate

Rusia a creat o nouă structură a serviciilor speciale, al cărei scop ar include, printre altele, asasinarea și răpirea oponenților puterii ruse aflați în străinătate, potrivit publicației „The Insider”.

,,Centrul 795” a fost fondat în 2022. FOTO: Meduza.io

Structura, denumită „Centrul 795”, a fost creată prin decizia Statului Major General în decembrie 2022 pe fondul necesității de a extinde sarcinile serviciilor speciale după declanșarea războiului Moscovei împotriva Kievului.

Potrivit unor surse citate de „The Insider”, ideea a fost crearea unei unități complet autonome, capabile să acționeze ocolind structurile greoaie și ineficiente ale Ministerului Apărării. Conducătorul ,,Centrului 795” ar urma să raporteze direct șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, sau unui adjunct al ministrului Apărării.

În Centru au fost incluși cei mai experimentați angajați din FSB și din Direcția Principală a Statului Major (fostul GRU). La o asemenea scară, cooperarea dintre Ministerul Apărării și FSB ar avea loc pentru prima dată, a afirmat una dintre sursele „The Insider”. În Centrul 795 au intrat persoane din echipa generalului Andrei Averianov, care a condus anterior în cadrul GRU unitatea 29155, iar șeful direct al structurii este fostul ofițer al unității „Alfa”, Denis Fisenko.

Unitatea este bazată pe teritoriul parcului „Patriot”, în Kubinka, lângă Moscova, în centrul de instruire al concernului „Kalașnikov”. Potrivit publicației, coproprietarul concernului Kalașnikov, omul de afaceri Andrei Bokarev, aflat sub sancțiuni internaționale, ar ajuta la finanțarea acestei structuri.

În total, în „Centrul 795” ar activa aproximativ 500 de ofițeri, împărțiți în trei Direcții: informații, asalt și sprijin de luptă. Cea mai mare Direcție este cea de informații, care are 19 departamente. Printre acestea se află și un departament de lunetiști. Prezența lui în cadrul Direcției de informații ar putea indica faptul că rolul principal este realizarea de asasinate țintite, nu sprijinul de foc pe câmpul de luptă.

Selecția ofițerilor a fost foarte strictă, aproximativ o treime dintre candidați fiind respinși. Salariile sunt pe măsură: acestea ajung la aproximativ 500.000 de ruble (aproape 5.500 de euro) pe lună pentru șefii de direcții. Fisenko ar primi chiar trei milioane de ruble pe lună, adică aproximativ 33.000 de euro. Dar aceasta este doar plata din partea companiei „Kalașnikov”, la care se adaugă și salariul de la Ministerul Apărării.

În același timp, „Centrul 795” a primit dreptul de a recruta ofițeri din diverse unități ale armatei, GRU, FSB și chiar Serviciul Federal de Protecție al Rusiei (FSO), fără a fi necesar acordul instituțiilor respective. Acest lucru ar indica un statut mai înalt al Centrului în ierarhia internă a serviciilor.

,,Centrul 795” a organizat până acum „o serie de atentate și acte de sabotaj”, iar cel puțin o operațiune a eșuat complet: în Columbia a fost arestat ofițerul Denis Alimov, care ar fi primit sarcina de a răpi un adversar politic al Kremlinului, membru al familiei unuia dintre foștii lideri ai autoproclamatei Republici Icikeria, Ahmed Zakaev, care locuiește de mulți ani la Londra.

În timpul operațiunii, Alimov l-a recrutat pe sârbul Darko Durovici, stabilit în SUA, pentru că avea nevoie de o persoană care să se poată deplasa liber prin Europa și fără legături cu serviciile ruse de informații. Durovici nu vorbea limba rusă, iar Alimov nu vorbea nici sârba, nici engleza, astfel că pentru comunicare foloseau Google Translate.

Deși mesajele erau trimise printr-un mesager securizat, arhiva traducerilor era stocată pe serverele Google. FBI a obținut un mandat judecătoresc de supraveghere și a reușit să citească întreaga corespondență operativă.

În data 24 februarie, Alimov a fost arestat pe aeroportul Santa Fe de Bogotá, capitala Columbiei, la cererea autorităților americane, unde a ajuns pentru o altă misiune. El a fost acuzat de organizarea unei crime, conspirație pentru răpire, sprijin material pentru o organizație teroristă și conspirație pentru finanțarea terorismului. În prezent, acesta așteaptă extrădarea în SUA.

