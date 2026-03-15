Atacuri ucrainene în Rusia: Belgorod lovit cu rachete, iar un depozit petrolier din Krasnodar a luat foc

Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra mai multor regiuni ale Rusiei, inclusiv asupra regiunii Belgorod, unde au fost înregistrate întreruperi ale alimentării cu electricitate, apă și căldură, potrivit guvernatorului Viaceslav Gladkov.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat că Ucraina a lansat lovituri masive asupra infrastructurii energetice, iar pe lângă întreruperile în alimentarea cu electricitate, apă și căldură a fost înregistrat un incendiu și au fost sparte geamuri într-un bloc de locuințe. Conform informațiilor preliminare, nu există victime.

În regiunea Volgograd, a fost avariată o clădire rezidențială cu mai multe etaje, a anunțat guvernatorul Andrei Bocearov. Potrivit acestuia, în unele apartamente au fost sparte geamurile, însă nu s-au înregistrat victime.

De asemenea, în suburbia orașului Tihorețk, din regiunea Krasnodar, în urma căderii unor fragmente de dronă a izbucnit un incendiu pe teritoriul unui depozit petrolier, au anunțat autoritățile regionale. Amploarea incendiului nu este deocamdată clară. Conform datelor preliminare, nu există persoane rănite. Tot în Tihorețk, fragmente de drone au avariat două linii electrice de înaltă tensiune.

Incidentul are loc la câteva zile după ce, tot în localitatea Tihorețk, în urma unui atac al dronelor ucrainene, un depozit petrolier a fost cuprins de flăcări. Autoritățile nu au precizat dacă este vorba despre același obiectiv.

Atunci, Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat atacul asupra infrastructurii stației de pompare a petrolului din Tihorețk, afirmând că acolo se află „un mare depozit de petrol și un terminal care joacă un rol important în logistica combustibilului și a produselor petroliere rusești”.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 170 de drone ucrainene deasupra regiunilor Tver, Briansk, Belgorod, Kaluga, Kursk, Smolensk, Tula, Rostov, Volgograd și Saratov, precum și deasupra regiunii Krasnodar, a Republicii Adîghea și a Crimeei. De asemenea, cel puțin 20 de drone se îndreptau spre Moscova, relatează publicația independentă rusă ,,Meduza”.