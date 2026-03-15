Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Ce s-ar întâmpla dacă PSD iese de la guvernare în 2026

Scena politică traversează un moment critic, iar retragerea PSD din actuala coaliție a devenit un scenariu din ce în ce mai plauzibil. Cristian Andrei, directorul Agenției de Rating Politic, a explicat pe larg pentru „Adevărul” implicațiile unui astfel de scenariu.

Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax
Analistul politic observă că în interiorul PSD există o divizare clară între cei care doresc menținerea la guvernare și cei care propun o ruptură. Cu toate acestea, el anticipează o decizie rațională, dictată de lipsa unor alternative viabile.

„Cred că PSD este împărțit în privința ieșirii de la guvernare, între cei care caută asiduu alte formule de guvernare și împing spre ruperea și destabilizarea acordului de după alegeri, și cei care consideră că PSD are de câștigat în a rămâne la masa puterii. Este un joc de putere în PSD, unde unii vor să forțeze reașezarea «mesei». Înclin să cred că va câștiga grupul care dorește menținerea la guvernare, situație care oferă șansa premierului Grindeanu de a deveni premier, o formulă în care PSD poate negocia și controla guvernul. PSD va dori să rămână la guvernare - chiar dacă l-ar schimba cumva pe Bolojan, în nici un caz nu va dori să intre pe termen lung în opoziție”, a explicat Cristian Andrei.

În opinia sa, o coaliție între PSD și AUR este improbabilă, în condițiile în care într-un asemenea tandem social-democrații și-ar putea dilua și mai mult scorul electoral.

„Nu este un partid croit pentru opoziție. Liderii PSD care împing spre ruperea coaliției actuale vor avea de aceea dificultăți să arate membrilor o altă formulă de guvernare stabilă și credibilă. Cu cine să meargă PSD? Cu ce aliați și cu ce premier se pot duce la Cotroceni și să accepte și președintele Dan? Pot forța o schimbare de președinte în PNL? Asta e foarte greu. Să treacă în barca AUR? În momentul acela PSD s-ar dilua și mai mult și pentru asta ar trebui să mai vrea și AUR. Să susțină un guvern minoritar? Asta nu cred că vrea nimeni. Să creeze o criză prelungită, un blocaj, doar ca să forțeze o altă formulă politică? Doar dacă sunt inconștienți. Așadar, câtă vreme PSD se comportă rațional, nu haotic, nu poate convinge membrii că are alternative”, subliniază analistul.

Un guvern minoritar, extrem de vulnerabil

Dacă, într-un scenariu extrem, PSD ar alege calea opoziției, România ar intra într-o perioadă de instabilitate profundă, în condițiile în care ar trebui guvernată de un guvern minoritar, ale cărui decizii pot fi modificate în Parlament.

„Un scenariu cu PSD în opoziție ar însemna de fapt un guvern minoritar, pentru că nu are cine altcineva să facă o majoritate. Un guvern minoritar PNL-USR și poate UDMR ar fi extrem de slab politic și nu ar putea face reforme, ar trebui să negocieze aproape ca acum cu PSD la orice pas. Parlamentul ar arăta ca un câmp de luptă unde populismul ar fi dus la maxim, într-o competiție între cine strigă mai tare, AUR sau PSD”, explică directorul Agenției de Rating Politic. 

Economia, victima sigură a instabilității politice

Iar impactul asupra economiei naționale ar fi imediat. Fără o majoritate solidă, reformele necesare pentru echilibrarea bugetului ar deveni o misiune imposibilă.

„Deoarece nu s-ar putea face reforme sau lua decizii majore, Guvernul nu va mai putea face nici mari ajustări bugetare, dar nici nu ar mai putea crește multe taxe. Ar fi băltire în situația de acum care înseamnă risc de deficit și probabil o economie care va sta sub riscul inflației permanent. Problema cea mai mare ar fi pe partea de credibilitate în fața investitorilor, unde un guvern minoritar echivalează cu instabilitatea și cu risc politic și investițional ridicat. Toată lumea ar fi precaută să mai facă investiții. Deci minus pentru economie”, arată Cristian Andrei.

Trecerea în opoziție nu ar salva PSD

Deși PSD se află la minime istorice ale încrederii electoratului, o eventuală retragere de la guvernare nu ar readuce alegătorii pierduți, consideră specialistul.

„Tipul de electorat pe care PSD l-a pierdut spre AUR nu mai poate fi recuperat pe termen scurt. Este un public care se consideră trădat de clasa politică în general și nu mai vrea să audă de vechile partide. Doar opoziția de dragul opoziției nu-i ajută cu nimic. Singura modalitate prin care PSD se poate reabilita - în teorie, pentru că practic e aproape imposibil - este dacă aduce în față figuri noi, cu mesaje noi și credibile. O intrare în opoziție nu ar fi credibilă pe termen scurt, ci ar putea chiar să alunge și acei votanți PSD care își doresc partidul la putere, pragmatic, unde să lupte și să negocieze pentru ei, măcar cum o face azi. Votanții ar face un calcul simplu: dacă deja avem AUR în opoziție, de ce am mai sta lângă PSD? PSD ar trebui să stea mult timp în opoziție, ani de zile, ca să redevină credibil, ca să se diferențieze de anii de guvernare. Dar câtă vreme în opoziție există deja un AUR la 40%, nu prea e loc. Iar promisiunea unei opoziții pe termen lung nu e ceva sexy sau o ofertă pe care s-o accepte vreun primar sau membru PSD. Nu poți să vinzi ceva ce este o sancțiune politică - intrarea în opoziție - drept o victorie. E contraintuitiv și președintele care va face asta va pierde puterea”, a conchis Cristian Andrei, directorul Agenției de Rating Politic. 

