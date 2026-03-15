Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Carlos Alcaraz „s-a închinat” la Medvedev, după ce a fost eliminat de către rus de la Indian Wells. Discursul ibericului a șocat audiența. „A jucat ireal!”

La Indian Wells, semifinala dintre Carlos Alcaraz, liderul mondial și favorit nr. 1, și Daniil Medvedev, finalist în 2023 și 2024, s-a încheiat cu victoria rusului în două seturi, după puțin peste o oră și jumătate de joc.

Seria de 16 victorii a lui Alcaraz a luat sfârșit Foto/Platforma X

Primul set a fost echilibrat până la 1-2, când Medvedev a reușit singurul break, dejucând serviciul lui Alcaraz. Rusul a impresionat prin urcările la fileu și prin procentajul de 82% la punctele câștigate pe al doilea serviciu, controlând astfel actul.

Setul secund a început similar, iar la 2-1 pentru Alcaraz ibericul a reușit un break promițător. Totuși, Medvedev a revenit rapid, a recuperat break-ul, a salvat două mingi de set la 4-5 și a dus setul în tie-break, unde a câștigat cu a treia minge de meci, asigurându-și calificarea în finală.

¡SE VA EL NÚMERO UNO! ❌😨🎾Daniil Medvedev juega un tenis intratable en las semifinales de #IndianWells para vencer a Carlos Alcaraz en dos sets y citarse con Jannik Sinner en la gran final por el título individual varonil 🔥 pic.twitter.com/0jYzdOweJI

— Claro Sports (@ClaroSports) March 15, 2026

Alcaraz l-a aplaudat la final pe Medvedev

„Trebuie pur și simplu să-i recunosc meritele lui Daniil. Cred că a jucat un meci incredibil. De la începutul și până la sfârșitul partidei, a jucat ireal, trebuie să recunosc. Sincer să fiu, nu l-am văzut niciodată pe Daniil jucând așa. Merită pe deplin victoria de astăzi. Merită cu desăvârșire să se califice și să joace finala aici. Tot ce pot spune este să îl felicit.

A jucat foarte agresiv tot timpul, ceea ce m-a surprins puțin. Știam că va fi agresiv la început, dar felul în care a făcut-o m-a surprins cu adevărat. Juca foarte agresiv și nu a ratat nicio minge; a fost foarte dificil pentru mine. Condițiile de astăzi au fost diferite; mingea sărea super sus și părea că serviciul meu era întotdeauna perfect pentru ca el să returneze. Astăzi a găsit întotdeauna deschiderea, spațiul sau orice a fost nevoie pentru a găsi lovitura ideală!”, a spus Alcaraz, citat de puntodebreak.com.

În finala de seară, programată la ora 23:00, Daniil Medvedev îl va întâlni pe Jannik Sinner, urmând să lupte pentru primul său titlu la Indian Wells.

