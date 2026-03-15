search
Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Consiliul Național al PSD decide soarta bugetului. Susținerea premierului Ilie Bolojan, sub semnul întrebării

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Conducerea PSD se reunește duminică, la ora 16.00, la Vila Lac, în cadrul Consiliului Politic Național al partidului, pentru a discuta pe tema bugetului, dar și despre susținerea acordată premierului Ilie Bolojan.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Social-democrații urmează să decidă și întrebarea privind prezența la guvernare, în cadrul unui referendum intern.

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca grup”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Aceștia spun că sunt nemulțumiți de decizia Guvernului de a include doar parțial revendicările lor în proiectul de buget, dar și de faptul că Primăria Generală ar beneficia de alocări mult prea generoase în raport cu primăriile de sector.

„Sunt câteva lucruri care nu sunt prinse. La prima vedere, pare că nu este prinsă și nu este bugetată creșterea salariului minim. Așa că astăzi, mâine, având în vedere că aseară a fost trimis proiectul de buget, colegii vor încerca să vină cu amendamente pe care să le transmitem către coaliție până la aprobarea proiectului de buget în Guvern. O discuție aparte este legată de București, de aceea l-am chemat și pe Daniel Băluță la coaliție. Nu înțelegem de ce ar fi deduși 400 de euro pentru cineva care joacă pe bursă, în loc de copiii cu dizabilități. De ce să finanțez Banca de Dezvoltare cu 2 miliarde, în loc de ceea ce am spus mai devreme”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Băluță: „Aceste neajunsuri vor fi corectate de PSD”

La rândul său, președintele PSD București, Daniel Băluță, l-a atacat dur pe premierul Ilie Bolojan, sugerând că social-democrații vor încerca să își impună măsurile sociale prin intermediul unor amendamente votate în Parlament.

„Vă garantez că în Parlament aceste neajunsuri vor fi corectate de PSD, iar bugetul nu poate să treacă în această formă. Am făcut toate eforturile necesare, pentru că întârzierea este una absolut nepermisă. Dacă mai stăm mult, nu o să mai facem nimic nici anul acesta. Ca atare, deficiențele pe care le-am constatat în această lege a bugetului ne-am propus să le corectăm în Parlament. Au durat patru luni până când acest om, care frânează dezvoltarea României, pe nume Ilie Bolojan, a reușit abia ieri să adopte creșterea salariului minim pe economie. Discutăm despre un om care nu a ținut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilități, preferând, în contrapartidă, să ofere bani pentru a juca la bursă. Niște lucruri care sunt cel puțin surprinzătoare. (...) Un om care, asta vă spun din sânul coaliției, consideră că mamele care își cresc copilul în concediu de maternitate sunt privilegiate față de alte mame din Europa”, a spus Băluță.

Bolojan: „Dacă un partid din coaliție nu este mulțumit, poate să inițieze moțiuni de cenzură”

Replica lui Ilie Bolojan a venit joi, imediat după adoptarea bugetului. Șeful Executivului i-a îndemnat pe social-democrați ca, dacă sunt nemulțumiți de modul în care funcționează guvernarea, să depună moțiune de cenzură.

„De câteva luni de zile aveți acest tip de discuții. Am răspuns de nenumărate ori la acest tip de întrebări. Cea mai importantă miză pentru noi este să avem acest buget adoptat, un buget responsabil, făcut în mod corect pentru România, pentru că este baza funcționării țării noastre și un semnal pentru piețe, pentru companii, care va avea efecte economice importante. Acesta este cel mai important lucru. În condițiile în care un partid din coaliție nu este mulțumit de modul în care funcționează coaliția sau Guvernul, are posibilitatea parlamentară să inițieze moțiuni de cenzură, să facă ceea ce consideră de cuviință, să facă propuneri și, sigur, dacă vor apărea astfel de situații, putem discuta pe tema asta”, a declarat joi premierul Ilie Bolojan.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

