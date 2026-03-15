Video Incendiu puternic la o biserică monument istoric din Prahova, în Duminica Crucii: 120 de persoane evacuate. Lăcașul a fost pictat de Nicolae Grigorescu

Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineață la biserica din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii‑Moșneni, situată pe DN1, provocând degajări masive de fum vizibile de la distanță și panică printre credincioși. Incidentul are loc într-o zi cu o semnificație religioasă importantă: creștinii ortodocși marchează Duminica Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători din perioada Postului Mare. 

Flăcările se manifestă la turlele lăcașului de cult, iar degajările de fum sunt foarte mari, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

La fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului 2 Ploiești cu patru autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD, sprijiniți de o autospecială de la Punctul de Lucru Balta Doamnei.

Incendiu la Biserica Puchenii Mari FOTO: ISU Prahova
Potrivit ISU, aproximativ 120 de persoane care participau la slujba de duminică s-au autoevacuat rapid din interiorul bisericii. Deocamdată, nu sunt aportate victime. 

Biserica afectată de incendiu este parte a patrimoniului local, iar pagubele materiale se estimează a fi semnificative. Biserica parohială este monument istoric și este unul dintre puținele lăcașuri de cult pictate de marele pictor Nicolae Grigorescu, la jumătatea secolului al XIX-lea.

Autoritățile verifică în continuare extinderea incendiului și urmează să stabilească cauzele producerii acestuia.

Traficul rutier este restricţionat, pe DN 1. Pe sensul de deplasare Bucureşti- Ploieşti, circulaţia se desfăşoară restricţionat, pe o singură bandă, anunţă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Biserica pictată de Nicolae Grigorescu

Aflată pe partea dreaptă a șoselei București-Ploiești, la aproximativ 49 de kilometri de Capitală, biserica din Puchenii Mari (Prahova) a fost construită între anii 1857 și1859.

Biserica din Puchenii Mari a fost pictată în ulei, în stil realist, de către Nicolae Grigorescu, în perioada cuprinsă între primăvara anului 1860 și toamna anului 1861, când acesta a plecat la Paris, fiind ultima biserică pictată de marele pictor înainte să plece în Franța (1879-1890).

„Din pictura originală a lui Nicolae Grigorescu s-au păstrat catapeteasma, icoanele împărătești, cele praznicare, Iisus Pantocrator din turla mare, medalionul cu Maica Domnului și mai mulți sfinți. La catapeteasmă, caracteristică este dispunerea originală a numai șapte proroci în medalioanele de sub cruce. Cel mai specific aspect al picturii lui Nicolae Grigorescu în biserica din Puchenii Mari este o moderație specială a trăsăturilor personajelor, comparativ cu picturile sale de la Agapia, unde putem remarca o pictură extrem de expresivă. Spre comparație, la biserica din Puchenii Mari poate fi văzută o sobrietate aparte în picturile lui Nicolae Grigorescu”, spun reprezentanții Bisericii ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Puchenii Mari.

Pictura lui Nicolae Grigorescu a rămas aproape neatinsă până la cutremurul din 1940, când o parte a căzut. Restul picturilor s-au păstrat în stare bună.

După un alt cutremur, cel din 1977, pictura a fost restaurată cu măiestrie de către pictorul restaurator Gheorghe Zidaru.

Mai trebuie spus că în curtea bisericii poate fi văzută clopotniţa, de aceeaşi vechime cu biserica, ridicată din zidărie din cărămidă şi acoperită cu tablă. Iar clopotul de aici este unul impresionant, având o greutate de 800 de kilograme.

