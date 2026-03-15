Dezastru total în Formula 1. Patru piloți nu au putut lua startul la Shanghai + cursele din Orientul Mijlociu au fost anulate oficial

Numeroasele schimbări tehnice decise de conducerea Formulei 1 au dat peste cap competiția, multe echipe nereușind să se pună la punct în timp util. În plus, conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea oficială a Marilor Premii din Bahrain și Arabia Saudită, astfel că tabloul complet din acest sport e deplorabil.

Chiar înainte de startul cursei de la Shanghai a venit anunțul că etapele din Orientul Mijlociu au fost anulate. FIA și Formula One Management, compania care gestionează cursele, au declarat pentru Reuters că livrările către Bahrain, unde trebuia să aibă loc prima rundă din Orientul Mijlociu, nu au fost încă efectuate din cauza unui colaps logistic în regiune. FIA și FOM au declarat că actualul conflict militar implică foarte multe riscuri, mai ales ca echipele să rămână blocate în regiune.

Astfel, etapa din deșertul Sakhir (Bahrain), care urma să aibă loc pe 12 aprilie, iar cea din Jeddah (Arabia Saudită), de pe 19 aprilie, au fost anulate și nu vor fi înlocuite. Specialiștii estimează pierderile financiare generate de această decizie la circa 132 de milioane de euro.

Pauza vine ca o gură de aer

Pauza va fi o oportunitate pentru echipele angrenate în competiție de a-și pune la punct monoposturile și de a le alinia la noile condiții impuse de Formula 1. Grăitor în acest sens este faptul că, la Marele Premiu al Chinei, desfășurat în această dimineață, patru piloți nu au putut nici măcar să înceapă cursa, din cauza problemelor tehnice.

Lando Norris, campionul mondial en titre, și Oscar Piastri, piloții de la McLaren, au rămas cu mașinile în garaj, deși trebuiau să plece de pe pozițiile 5 și 6 pe grila de start. La fel au făcut-o Alexander Albon (Williams) și Gabriel Bortoleto (Audi), care nu au putut ieși pe circuit, tot din cauza unor probleme tehnice la monoposturi. În turul al 10-lea, a cedat și mașina lui Lance Stroll, pilotul lui Aston Martin rămânând blocat pe circuit, pentru ca mai apoi coechipierul său Fernando Alonso să fie nevoit să se oprească. Și omul care a dominat total Formula 1 în ultimii ani, olandezul Max Verstappen, nu a ajuns la linia de finish, abandonând spre finalul cursei de la Shanghai.

Antonelli, învingător la Shanghai

La vârf, în China, a fost o luptă previzibilă între Mercedes și Ferrari. Hamilton a reușit să-i depășească la start pe rivalii echipei germane, însă a pierdut rapid avantajul, astfel că Antonelli și George Russel au preluat conducerea și nu au mai cedat-o până la final, puștiul de 19 ani născut la Bologna câștigând prima cursă din carieră.