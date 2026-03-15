Israel-Liban-Hezbollah: Sfârșitul unui echilibru, pe fondul războiului din Iran (ultimele evoluții ale confruntărilor din Iran)

Timp de treizeci de ani, Hezbollah a funcționat după o logică simplă și eficientă: descurajare prin amenințare. Zeci de mii de rachete îndreptate spre Israel, o rețea de tuneluri la granița libaneză, finanțare iraniană consistentă și o umbrelă diplomatică asigurată de Damasc. Un echilibru fragil, dar stabil — până în octombrie 2023, când logica întregii regiuni s-a fracturat. Iar din 28 februarie 2026, odată cu declanșarea bombardamentelor americano-israeliene asupra Iranului, acel echilibru s-a prăbușit definitiv.

Arhitectura unei axe și dezmembrarea ei

Pentru a înțelege vulnerabilitatea actuală a Hezbollah, trebuie înțeleasă arhitectura care l-a susținut. „Axa Rezistenței" — Teheran, Damasc, Hezbollah, Hamas — nu era o alianță informală, ci un sistem integrat: Iran furniza bani, arme și legitimitate religioasă, Siria asigura coridorul terestru de aprovizionare, Hezbollah constituia frontul avansat la granița cu Israelul, iar Hamas opera în Gaza. Fiecare verigă depindea de celelalte. Acest sistem s-a dezintegrat verigă cu verigă. Hamas a fost devastat în Gaza după octombrie 2023. Assad a căzut, tăind coridorul sirian. Iar acum, capul întregii axe — Iranul — este supus celei mai intense campanii de bombardamente din istoria sa de după Războiul Iran-Irak din anii '80, lovit simultan de aviația americană în operațiunea „Epic Fury" și de cea israeliană în operațiunea „Roaring Lion". Hezbollah se trezește astfel nu doar slăbit, ci efectiv orfan strategic.

Erodarea sistematică a unui actor regional

Hezbollah nu a intrat în actualul context dintr-o poziție de forță. Deschizând un front la nord în solidaritate cu Hamas în octombrie 2023, mișcarea șiită a oferit Israelului justificarea pentru o ofensivă pe care Tel Avivul o pregătea de ani buni. Între octombrie 2023 și noiembrie 2024, armata israeliană a demantelat sistematic infrastructura militară a organizației în sudul Libanului. Lovitura cea mai dureroasă a fost asasinarea lui Hassan Nasrallah — liderul istoric care timp de trei decenii construise Hezbollah ca pe un stat în stat, cu o armată mai puternică decât cea libaneză oficială.

Dispariția sa nu este doar simbolică: Nasrallah era arhitectul strategic al organizației, omul care știa să calibreze escaladarea fără a depăși pragul unui război total. Succesorii săi nu au demonstrat încă această capacitate. „Sute dintre ei au fost uciși", confirmă Daniel Sobelman, expert în Hezbollah la Universitatea Ebraică din Ierusalim, referindu-se la eliminările continue ale membrilor organizației chiar și după armistițiul formal.

Iranul în flăcări — Hezbollah fără oxigen

Războiul din Iran schimbă fundamental calculul pentru Hezbollah, și nu în favoarea sa. Teheranul — sursa de finanțare, armament și legitimitate religioasă — este acum absorbit de propria supraviețuire. Capacitatea sa de a susține logistic Hezbollah s-a redus dramatic: banii sunt redirecționați spre efortul de război, rutele de aprovizionare sunt sub supraveghere și atac constant, iar atenția politică a regimului este concentrată pe amenințarea existențială de la granițele sale.

Mai mult, războiul din Iran pune Hezbollah în fața unei dileme imposibile. Dacă regimul de la Teheran cade sau este grav destabilizat, Hezbollah pierde nu doar un sponsor, ci însăși rațiunea sa de existență — proiectul pan-șiit regional pe care l-a servit decenii la rând. Dacă Iranul rezistă, o va face probabil în forme modificate, cu resurse diminuate și o agendă regională redimensionată. În ambele scenarii, Hezbollah iese structural slăbit.

Hezbollah, într-o capcană strategică — și Israel știe să o strângă

Generalul-maior Rafi Milo, șeful Comandamentului de Nord al armatei israeliene, nu lasă loc de interpretări: Hezbollah a greșit fundamental intrând în acest război. „Nu ne vom opri până când Hezbollah nu va primi o lovitură foarte grea", a declarat el, într-un mesaj care sună mai degrabă a sentință decât a avertisment. Iar contextul îi dă dreptate. Mișcarea șiită libaneză se află astăzi într-o izolare fără precedent, prinsă între presiuni externe și interne care se strâng simultan. Iranul — sponsorul principal, sursa de finanțare, arme și legitimitate — este supus celei mai intense campanii de bombardamente din istoria sa de după Războiul Iran-Irak, ocupat să își apere propriul teritoriu. Regimul lui Assad, aliatul care asigura puntea terestră de aprovizionare între Teheran și Beirut, a fost răsturnat. Coridorul sirian nu mai există. Pe plan intern, tabloul este la fel de sumbru.

Ofensiva israeliană din octombrie 2023 — noiembrie 2024 a lăsat răni adânci în structura organizației, culminând cu asasinarea lui Hassan Nasrallah — liderul istoric care părea intangibil după trei decenii de conducere. De atunci, în ciuda armistițiului formal, eliminările au continuat. „Sute dintre ei au fost uciși", confirmă Daniel Sobelman, expert în Hezbollah la Universitatea Ebraică din Ierusalim.

Din perspectiva Tel Avivului, această convergență reprezintă o fereastră de oportunitate pe care nu a mai avut-o în trei decenii. Obiectivul nu este neapărat distrugerea totală a organizației — un scop probabil irealizabil — ci degradarea sa până la punctul în care nu mai amenință nordul Israelului. Sute de mii de israelieni evacuați din localitățile de frontieră în 2023 nu s-au întors acasă, iar nicio coaliție de guvernare nu poate accepta această situație pe termen lung. Cu axa regională dezintegrată ca sistem funcțional, Israel poate acționa astăzi fără riscul unei escaladări coordonate pe mai multe fronturi — un calcul strategic care înainte era imposibil. Întrebarea care rămâne suspendată este dacă o organizație care a supraviețuit unor crize existențiale repetate poate rezista și acestei combinații de lovituri — sau dacă, de data aceasta, capcana este cu adevărat fără ieșire.

Libanul, ostaticul unui conflict care nu îi aparține

În ecuația acestui război extins, Libanul riscă să fie marele perdant colateral. Un stat deja falimentar economic, cu instituții fragile și o societate profund divizată, Libanul nu are nici resursele, nici voința politică să susțină un nou conflict major. O parte semnificativă a populației, inclusiv din comunitatea șiită, privește cu îngrijorare crescândă costul uman și economic al unui război pe care nu l-a ales și pe care nu îl poate opri.Paradoxul tragic al situației este că slăbiciunea Libanului ca stat a fost, decenii la rând, unul dintre factorii care au permis Hezbollah să prospere în absența unui monopol statal asupra forței. Astăzi, aceeași slăbiciune îl face incapabil să gestioneze consecințele prăbușirii organizației care i-a substituit statul în sudul țării.

Întrebările fără răspuns

Cu toate acestea, nicio analiză nu poate ignora variabilele care complică orice scenariu simplu. Hezbollah a supraviețuit unor crize existențiale repetate, inclusiv războiului din 2006, în care armata israeliană nu a reușit să îi distrugă capacitatea militară în ciuda unei campanii intense. Organizația este profund înrădăcinată în țesutul social și politic al comunității șiite libaneze, funcționând simultan ca miliție, partid politic, rețea de asistență socială și identitate culturală.

Eliminarea sa militară nu echivalează cu dispariția sa politică. Un Hezbollah slăbit dar neînvins, condus de o comandă mai radicală și mai puțin pragmatică decât cea a lui Nasrallah, ar putea deveni mai imprevizibil, nu mai puțin periculos. Organizațiile care se simt împinse spre colț au, istoric, tendința de a escalada — nu de a capitula. Iar întrebarea fundamentală rămâne suspendată deasupra întregii regiuni: dacă Iranul rezistă presiunii militare și supraviețuiește, chiar și în forme modificate, ce rămâne din „capcana strategică" în care a căzut Hezbollah? Un proiect regional nu dispare odată cu o campanie militară — dispare, eventual, odată cu voința politică și resursele care îl susțin. Deocamdată, ambele sunt grav avariate. Dar nu sunt moarte. Iar Orientul Mijlociu a învățat, de prea multe ori, să nu confunde agonia cu sfârșitul.

„Războiul este mult prea sensibil pentru a fi gestionat de inteligența artificială"

„Războiul este un lucru prea serios pentru a fi lăsat pe mâna militarilor." Această celebră frază, atribuită lui Georges Clemenceau după carnagiul Primului Război Mondial, capătă astăzi o nouă și tulburătoare actualitate. Parafrazată pentru secolul XXI, ea sună astfel: războiul este mult prea sensibil pentru a fi gestionat de inteligența artificială. Nu este o metaforă. Este o dezbatere reală, urgentă și cu consecințe concrete, alimentată deopotrivă de tensiunile geopolitice în escaladare și de o dispută izbucnită la sfârșitul lunii februarie în Statele Unite între două figuri care par să provină din universuri paralele: Pete Hegseth, secretarul apărării, și Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, una dintre cele mai influente companii de inteligență artificială din lume.

Confruntarea dintre cei doi nu este una personală — este simptomul unei fracturi mai profunde, între logica militară care caută eficiență, viteză și avantaj strategic, și logica tehnologică care, cel puțin în varianta sa mai responsabilă, încearcă să ridice întrebări despre limite, control și consecințe. Armata vrea instrumente mai puternice. Unii dintre cei care le construiesc cer să se discute mai întâi despre regulile jocului. Întrebarea fundamentală nu este dacă AI va fi folosită în conflictele militare — este deja folosită, și utilizarea sa se extinde rapid. Întrebarea este cu totul alta: cine decide cum este utilizată?

După ce principii? În ce cadru instituțional? Cu ce mecanisme de control și echilibru care să prevină ca o eroare algoritmică, o decizie automatizată sau un sistem care „a învățat greșit" să declanșeze consecințe ireversibile? Istoria tehnologiei militare ne oferă un avertisment pe care ar fi imprudent să îl ignorăm. Fiecare inovație majoră — de la aviație la armele nucleare, de la dronele de atac la războiul cibernetic — a fost inițial prezentată ca un instrument de precizie care va reduce suferința și va scurta conflictele.

De fiecare dată, realitatea a fost mai complicată. AI nu face excepție, cu diferența că viteza sa de decizie și opacitatea proceselor sale interne ridică probleme pe care arsenalele tradiționale nu le puneau. Un sistem de armament convențional execută exact ceea ce i se comandă. Un sistem bazat pe inteligență artificială poate, în anumite condiții, să ajungă la concluzii pe care proiectanții săi nu le-au anticipat — și să le execute înainte ca un om să aibă timpul să intervină. Această caracteristică, prezentată adesea ca avantaj în contextul războiului electronic modern, devine o vulnerabilitate fundamentală atunci când vorbim despre decizii cu consecințe letale.

Dezbaterea dintre Hegseth și Amodei cristalizează o tensiune care va defini, probabil, securitatea globală în deceniile următoare. Pe de o parte, statele și armatele care văd în AI un multiplicator de forță indispensabil într-o lume în care adversarii — China, Rusia — investesc masiv în aceleași tehnologii. Pe de altă parte, vocile care avertizează că a integra sisteme autonome de decizie în lanțul de comandă militar, fără un cadru juridic și etic clar, înseamnă a abdica de la unul dintre principiile fundamentale ale dreptului internațional umanitar: responsabilitatea umană pentru actele de război. Claude, suita de modele lingvistice mari dezvoltate de Anthropic, ar fi fost utilizată în capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie. De asemenea, a fost folosită de armata americană pentru pregătirea operațiunii militare împotriva Iran lansate pe 28 februarie, inclusiv pentru operațiunea care a dus la eliminarea liderului suprem al republicii islamice, Ali Khamenei.

Tensiunile dintre administrația americană și Anthropic au apărut după ce compania a refuzat să elimine anumite restricții privind utilizarea militară a modelului Claude. Printre acestea: interzicerea armelor letale autonome fără supraveghere umană; refuzul participării la sisteme de supraveghere în masă. Amodei a insistat asupra acestor „linii roșii”, subliniind că sistemele AI sunt încă probabilistice, imperfecte și opace. Dacă astfel de sisteme ar deveni arbitri suverani ai deciziilor care implică vieți omenești, fundamentele statului de drept ar fi amenințate.

Pentru a lovi 1.000 de ținte în primele 24 de ore ale atacului asupra Iranului, armata americană a folosit cel mai avansat AI din istoria sa militară. Claude a fost folosit — indirect, prin platforma Palantir Maven — atât în Venezuela cât și în Iran, pentru analiză de intelligence și prioritizarea țintelor, nu pentru decizii letale autonome. Această utilizare a declanșat un conflict juridic și politic major între Anthropic și Pentagon, care redefinește granițele dintre Silicon Valley și lumea militară.Clemenceau avea dreptate că războiul este prea serios pentru a fi lăsat exclusiv pe mâna unei singure categorii de actori.

Întrebarea pe care secolul XXI o pune cu o urgență tot mai mare este dacă suntem pregătiți să îl lăsăm, chiar și parțial, pe mâna unor sisteme care nu înțeleg moartea, nu poartă responsabilitate morală și nu pot fi judecate pentru greșelile lor. Deocamdată, răspunsul nu a fost dat. Iar conflictele în curs nu așteaptă.

Kharg — „coroana de aur" a Iranului, acum în bătaia tunului

În noaptea de 13 spre 14 martie 2026, în cea de-a cincisprezecea zi a războiului, Statele Unite au lovit insula Kharg — ultimul mare simbol intact al puterii economice iraniene. Trump a anunțat pe Truth Social că a ordonat CENTCOM „unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu", distrugând toate țintele militare de pe insulă. El a adăugat că a ales să nu distrugă infrastructura petrolieră — deocamdată. Un avertisment cât se poate de explicit: „Dacă Iranul sau oricine altcineva va interfera cu trecerea liberă și sigură a navelor prin Strâmtoarea Hormuz, voi reconsidera imediat această decizie."

Ce este Kharg și de ce contează

Kharg este o mică insulă de coral situată la aproximativ 30 de kilometri de coasta iraniană, în apele Golfului Persic. Terminalul său gestionează aproximativ 90% din exporturile de petrol brut ale Iranului, cu o capacitate de încărcare de 7 milioane de barili pe zi și o capacitate de stocare de 30 de milioane de barili.

Documentele CIA din 1984 o descriau ca „cea mai vitală componentă a sistemului petrolier iranian, a cărei funcționare continuă este esențială pentru bunăstarea economică a țării." Acea evaluare rămâne valabilă și astăzi. Aproximativ 80% din exporturile insulei sunt destinate Chinei, ceea ce face Asia cel mai expus continent la orice șoc de aprovizionare.

Ce s-a lovit și ce s-a cruțat

Țintele atacului au inclus facilități ale aeroportului, depozite de mine navale, buncăre de stocare a rachetelor și alte infrastructuri militare. Infrastructura petrolieră nu a fost atinsă, potrivit oficialilor americani și presei de stat iraniene, care a raportat peste 15 explozii pe insulă fără daune la instalațiile de export. Strategia este însă transparentă. Un fost general de brigadă american, Mark Kimmitt, a rezumat-o concis: SUA ține insula „ostatică" pentru a se asigura că Iranul permite trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Consecințele economice — deja vizibile

Prețurile internaționale ale petrolului au atins cele mai ridicate niveluri din iulie 2022 în urma escaladării. La pompă, prețul benzinei în SUA a sărit la 3,59 dolari pe galon față de 2,94 dolari cu o lună în urmă. Dacă infrastructura petrolieră ar fi lovită, consecințele ar fi severe și de lungă durată. Potrivit lui Dan Pickering, director de investiții la Pickering Energy Partners, scoaterea capacității de export a insulei Kharg din piață ar elimina până la două milioane de barili pe zi din oferta globală până la stabilizarea rutelor de transport. Refacerea infrastructurii ar putea dura luni, dacă nu mai mult de un an. „Consecința imediată a loviturilor este mai degrabă volatilitatea piețelor globale de energie", avertizează Zohaib Ahmed, fondatorul consultanței Synorix, adăugând că așteptările privind capitularea Iranului sau trecerea nerestricționată prin Ormuz sunt nerealiste.

Teheranul răspunde cu amenințări regionale

Iranul a avertizat că va reduce instalațiile petroliere din regiune aparținând companiilor prietenoase cu SUA „într-un morman de cenușă" dacă infrastructura sa energetică va fi atacată. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a informat Emiratele Arabe Unite că bazele americane din regiune sunt „ținte legitime."

Drept raspuns Iranul a atacat rafinăria Ruwais Din Emiratele Arabe Unite. O dronă iraniană a lovit Complexul Industrial Ruwais din Abu Dhabi, care găzduiește cea mai mare rafinărie din țară. Incendiul declanșat a forțat Abu Dhabi National Oil Company — ADNOC — să oprească rafinăria, o facilitate care producea altfel 922.000 de barili de petrol pe zi. O lovitură directă în inima economiei din emirate.

Miza geopolitică — dincolo de petrol

Kharg nu este doar o insulă petrolieră. Este, în acest moment, cel mai puternic instrument de presiune pe care SUA îl deține asupra Iranului — și, prin extensie, asupra Chinei. Preluarea insulei „ar tăia artera vitală a Iranului", esențială pentru regim, potrivit lui Petras Katinas, cercetător la RUSI Londra. „Privind spre viitor, preluarea i-ar oferi SUA un avantaj în negocieri, indiferent de regimul care va fi la putere după ce operațiunea militară se va încheia." Deocamdată, pompele de pe Kharg funcționează. Dar lumea întreagă privește cu sufletul la gură spre acea insulă mică de coral din Golful Persic — și înțelege că decizia lui Trump de a apăsa sau nu pe trăgaci ar putea redefini economia globală a energiei pentru anii care urmează.

Militarii americani detașați din Okinawa — un rol concret

Unitatea 31 Marine Expeditionary Unit, staționată în Okinawa, Japonia, la bordul navei USS Tripoli, urmează să se alăture armadei de nave care participă la războiul din Iran. Este vorba de aproximativ 2.200 de militari, desfășurați pentru a sprijini operațiunile militare în curs și potențiale misiuni de evacuare. Această desfășurare nu implică Forțele de Autoapărare japoneze — ci trupe americane staționate pe teritoriul japonez în baza tratatului bilateral de securitate, un aranjament care durează din 1951. Nava de asalt amfibie USS Tripoli (LHA-7) și infanteriști marini îmbarcați se îndreaptă spre Orientul Mijlociu pe măsură ce războiul SUA-Israel-Iran intră în a treia săptămână. Tripoli și elementele Unității 31 Marine Expeditionary Unit (MEU) se vor alătura grupurilor de atac ale portavioanelor Gerald R. Ford și Abraham Lincoln, care operează deja în regiune. Tripoli, care transportă o escadrilă de avioane F-35B (20 buc), avioane V-22 Osprey (un detașament cu 6 avioane) și alte aeronave, este nava de comandă a unui Grup Amfibie de Intervenție Rapidă care include alte două nave. Grupul Expediționar Tripoli include în total: USS Tripoli, crucișătorul cu rachete ghidate USS Robert Smalls și distrugătorul cu rachete ghidate USS Rafael Peralta.

Ce misiuni pot executa

O unitate MEU aduce o gamă largă de capabilități: lovituri aeriene cu F-35B împotriva țintelor terestre, misiuni de control maritim împotriva bărcilor mici iraniene cu elicoptere AH-1Z și UH-1Y, transport de trupe cu MV-22 și CH-53, și capacitate de operațiuni terestre dacă este ordonat. Potrivit estimărilor Naval News, grupul va avea nevoie de 10 până la 15 zile pentru a ajunge în zona Strâmtorii Ormuz. Analiștii sugerează că potențialele misiuni includ desfășurarea Marines pe insulele iraniene din strâmtoare, pentru a contracara eforturile de minare și de blocare a navigației comerciale.

Contextul strategic

Secretarul Apărării Pete Hegseth a aprobat cererea CENTCOM pentru aceste forțe suplimentare. Împreună cu navele asociate, desfășurarea aduce până la 5.000 de personal militar suplimentar în zonă. Pe scurt: nu sunt militari japonezi, ci militari americani staționați în Japonia — o distincție esențială. Japonia găzduiește această forță în baza tratatului bilateral de securitate, dar nu participă direct la conflict. Unitatea pleacă acum din Pacific spre Ormuz, iar rolul său exact rămâne nedeclarat oficial — ceea ce, în sine, spune multe despre opțiunile pe care Washingtonul vrea să le păstreze deschise.

Poziția Tokyo — echilibru dificil

Premierul Sanae Takaichi a declarat că războiul din Iran nu constituie o „situație care amenință supraviețuirea" Japoniei în sensul legislației de securitate din 2015 — o formulare juridică precisă care ar fi permis Forțelor de Autoapărare să ofere sprijin direct operațiunilor americane. Guvernul japonez nu și-a exprimat nici sprijinul, nici critica față de atacul coordonat SUA-Israel asupra Iranului, adoptând o abordare prudentă și măsurată. O tăcere calculată, nu o poziție neutră.

De ce contează Iranul pentru Japonia

Miza economică este enormă și directă. Japonia depinde de Orientul Mijlociu pentru peste 90% din importurile sale de petrol brut. Orice escaladare care amenință navigația prin Strâmtoarea Hormuz reprezintă prin urmare un risc economic direct pentru Tokyo. Marina Forțelor de Autoapărare conduce operațiuni în Golful Aden, Marea Arabiei de Nord și Golful Oman — ape care se învecinează cu Iranul. Din 2019, Japonia desfășoară o misiune de culegere de informații în regiune, informații care sunt împărtășite cu SUA. Acest lucru ridică întrebarea delicată dacă Tokio a știut dinainte de atacul din 28 februarie.

Dilema strategică și morală

Pentru Japonia — o națiune marcată de devastarea atomică din 1945 și situată în raza rachetelor nucleare nord-coreene — mizele sunt profunde. Tokyo depinde de descurajarea extinsă americană pentru securitatea sa, dar susține totodată dezarmarea nucleară și statul de drept. Loviturile asupra Iranului intensifică tensiunea dintre loialitatea față de alianță și coerența normativă. Japonia furnizează deja SUA rachete Patriot, în urma relaxării restricțiilor la export în 2023. Contribuția este reală, chiar dacă rămâne în umbra declarațiilor oficiale prudente. Japonia se află prinsă între trei presiuni simultane: alianța cu SUA care îi cere solidaritate, dependența energetică de Orientul Mijlociu care îi cere stabilitate, și identitatea sa pacifistă post-1945 care îi cere reținere. Deocamdată, Tokio a ales calea de mijloc — oferind infrastructură militară americană pe teritoriul său, fără a se implica direct și fără a condamna. O poziție incomodă, dar calculată.

Post Scriptum: China nu intervine militar direct, dar nu este nici un simplu spectator pasiv — este un oportunist prudent care sprijină Iran în limite clare, evitând implicarea directă, dar profitând de conflict pentru a-și evalua rivalul american și a-și testa tehnologia militară în condiții reale de luptă. Un exemplu este radarul anti-stealth YLC-8B. China a furnizat Iranului radarul avansat YLC-8B — un sistem UHF care folosește unde de joasă frecvență pentru a reduce eficacitatea acoperirilor absorbante de radar ale avioanelor stealth americane. Bombardierul B-21 Raider și F-35C au fost proiectate să fie invizibile. Față de un YLC-8B, sunt considerabil mai puțin invizibile.