Ciucu, în control cu echipele de la spații verzi: „Nu am niciun fel de emoţii să daţi amenzi la agenţii, ministere”

Ciprian Ciucu a ieșit pe teren alături de echipele Primăriei și ale Poliției Locale, într-o acțiune de verificare a modului în care este întreținut spațiul public din București.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu şi-a suflecat mânecile şi a ieșit pe străzile Bucureștiului, într-o acțiune de verificare a modului în care este întreținut spațiul public, într-un demers prezentat drept începutul unei campanii de ordine și disciplină urbană.

Într-un videoclip publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, edilul apare alături de echipe ale administrației și de polițiști locali, mergând prin mai multe zone ale orașului și discutând direct cu agenții aflați în teren.

Discuțiile cu agenții au vizat modul în care sunt realizate controalele, dar și necesitatea ca sancțiunile să fie aplicate fără a face diferențe între instituții, companii sau persoane.

„Nu am niciun fel de emoţii să daţi amenzi la agenţii, ministere”, le spune primarul polițiștilor locali, în imaginile filmate în timpul verificărilor.

Imaginile îl arată pe edil oprindu-se în mai multe puncte din oraș, analizând situațiile din teren și discutând despre modul în care trebuie gestionate diferite probleme de întreținere a domeniului public.

În timp ce Ciprian Ciucu insistă pe ideea că Bucureştiul are nevoie de o schimbare de atitudine în ceea ce privește respectarea normelor privind utilizarea spațiului public, echipele de control notează observațiile și primesc indicații privind intervențiile care trebuie făcute.

Iniţiativă de duminică vine la doar o zi după ce edilul-şef a declarat război firmelor care lipesc ilegal afişe publicitare şi afectează estetica oraşului.

„Alături de grafitty (de fapt tagging), afișajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluțeste Bucureștiul și pe care nu a trat-o nimeni!

Am dispus poliției locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează orașul și să le facă plângeri penale pentru vandalism patronilor si administratorilor acestor societăți”, a transmis, sâmbătă, primarul.