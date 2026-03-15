Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”

Război în Orientul Mijlociu
Nu trebuie să plângem după dictatura iraniană, iar factura de 3 miliarde de euro pentru 10 zile de război e o consecință a lipsei de resurse regenerabile și a energiei nucleare, susține Von der Leyen. Noul pragmtism european a fost dur taxat.

Ursula von der Leyen nu a vrut să-l supere pe Trump.
Când Trump începe încă un razboi, cetățenii europeni plătesc prețul!”, a arătat Terry Reintke, președinta grupului parlamentar al Verzilor din Parlamentul European în cadrul unei dezbateri care a avut loc la Strasbourg. Și mai plastic s-a exprimat șefa grupului S&D, Iratxe Garcia Perez: „Trump organizează „petrecerea”, iar Europa plătește factura.

Faptul că Europa plătește un preț foarte mare pentru războiul din Iran nu a fost negat de niciunul dintre europarlamentarii care au vorbit la dezbaterea privind situația din Orientul Mijlociu. Chiar președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen a arătat că cele 10 zile de război în Iran au costat Europa nu mai puțin de 3 miliarde de euro, sumă necesară pentru acoperirea deficitului de combustibili fosili creat de întreruperea alimentării din Orientul Mijlociu.

Parlamentarii europeni care au dezbătut despre situația din Orientul Mijlociu s-au împărțit în două tabere, cei care au susținut că UE ar trebui să condamne încălcarea dreptului internațional de SUA și Israelul prin acțiunile împotriva Iranului și cei care au ales o abordare pragmatică, conform noii direcții pe care a dat-o președinta Comisiei la începutul săptămânii, când într-un discurs adresat ambasadorilor UE a susținut că Europa „nu mai poate fi gardianul vechii ordini mondiale” și ar trebui să aibă o abordare mai pragmatică.

„Nu trebuie să vărsăm nicio lacrimă pentru regimul de la Iran”

Ursula von der Leyen a susținut că „nu trebuie să vărsăm nicio lacrimă pentru regimul de la Iran” care a săvârșit atrocități asupra propriului popor și a sponsorizat terorismul. Ea a subliniat că mulți iranieni au sărbătorit căderea ayatollahului.

„Prima răspundere a UE este să-și protejeze cetățenii și să se pregătească pentru impactul acestui conflict”, a continuat președinta.

Ea a susținut că majorarea cu 52% a prețului gazului și cu 27% a prețului petrolului de la începutul războiului din Iran ar trebui să fie o lecție pentru Europa: „Atâta vreme cât combustibilii fosili proveniți din zone lipsite de stabilitate reprezintă o pondere importantă din consumul european suntem vulnerabili”.

Problema principală a spus oficialul european este faptul că nu folosim la adevăratul potențial sursele de energie regenerabilă și energia nucleară.

Există voci care spun că ar trebui să abandonăm strategia energetică pe termen lung și să ne întoarcem la combustibilii fosili proveniți din Rusia, consider că ar fi o gafă monumentală pentru că ar crește dependența noastră”, a continuat von der Leyen.

Costul energiei în UE - 56% din factură, restul sunt taxe 

Vorbind despre ceea ce trebuie făcut pentru a evita fluctuațiile prețului la energie, ea a explicat că în acest moment, în UE, doar 56% din factura de energie a cetățeanului european îl reprezintă costul efectiv al energiei, restul fiind reprezentat din diferite taxe și accize. 

În fața criticilor venite din partea vicepreședintei executive a Comisiei Europene - Teresa Ribera (stânga spaniolă), care a susținut că declarațiile privind renunțarea la rolul de gardian al vechii ordini mondiale nu au fost „cea mai potrivită manieră de a se exprima” și a președintelui Consiliului European, António Costa, care insistat că „politica de putere” nu poate înlocui dreptul internațional – Ursula von der Leyen și-a nuanțat declarația.

Cum reacționează statele membre UE la criza energetică declanșată de războiul din Iran. Scenariile analizate de România

A vedea lumea așa cum este nu diminuează în niciun fel determinarea noastră de a lupta pentru lumea pe care ne-o dorim”, a spus președinta care a subliniat că UE a fost fondată „ca un proiect de pace” și că va „apăra întotdeauna aceste principii”. Niciun cuvând despre acțiunea SUA și a Israelului în Iran. 

Asta nu a scutit-o de critici dure din partea unor șefi ai grupurilor politice din PE care i-au reproșat că nu a condamnat încălcarea dreptului internațional prin acțiunea SUA și a Israelului împotriva Iranului dar și declarația privind renunțarea UE la rolul de gardian al vechii ordini mondiale.

„Problema nu este dacă ordinea mondială este veche sau nouă, problema este pe cine lăsați să încalce această ordine!”

Una dintre criticile cele mai vehemente au venit din partea șefei grupului Socialiștilor și Democraților, Iratxe Garcia Perez: „Nu războiului, da dreptului internațional, asta simt mare parte din cetățenii europeni. Dumneavoastră, doamnă von der Leyen, ați spus că Europa nu mai poate fi gardianul vechii ordini mondiale. Dar problema nu este dacă ordinea mondială este veche sau nouă, problema este pe cine lăsați să încalce această ordine!”

Atunci când Europa dă răspunsuri de complezentă la încălcarea dreptului internațional, „deschidem poarta unor autocrați ca Trump și Netanyahu”, a mai spus eurodeputata.

„Ați justificat atacul din Iran prin faptul că nu trebuie să plângem după dictatura din Iran, aveți dreptate, nimeni nu plânge după dictatura din Iran de asta am impus sancțiuni împotriva Iranului, dar una e să nu plângi și alta să taci în fața morții nevinovaților”, a susținut Iratxe Garcia Perez. Ea a vorbit despre sutele de civili iranieni omorâți în urma bombardamentelor din Iran.

Socialista spaniolă a reproșat președintei Comisiei că nu a fost solidară cu mesajul de protest al premierului Spaniei care a condamnat acțiunea din Iran a SUA și Israel.

„UE a fost înființată pentru a înlocui legea celui mai puternic prin forța legii. Acesta este principiul ce trebuie apărat în fața autocraților”, a conchis ea.

„UE trebuie să mențină lupta Ucraine împotriva Russia în „centrul” politicii sale externe”

Jordan Bardella,președintele ECR și candidat la președinția Franței din partea grupului de extremă dreapta Patriots for Europe, a declarat că loviturile SUA și Israelului asupra Iranului au „aruncat Orientul Mijlociu într-o nouă perioadă de instabilitate”, fără a critica intervenția SUA și a Israelului. 

UE adoptă noi sancțiuni împotriva Iranului: 19 oficiali și entități, acuzați de încălcări grave ale drepturilor omului

Copreședintele grupului European Conservatives and Reformists, Nicola Procaccini, a spus că UE trebuie să mențină lupta Ucraine împotriva Russia în „centrul” politicii sale externe.

Europa ar trebui să „își reafirme angajamentul față de dreptul internațional”, a spus lidera liberalilor din Renew Europe, Valérie Hayer, adăugând că Europa trebuie „să devină cea mai mare putere economică și comercială din lume” pentru a avea mai multă influență în afacerile globale.

„Doamnă von der Leyen, curajul înseamnă să nu mergi la război”, a declarat vicepreședinta grupului Verzilor, Diana Riba.

Manon Aubry, șefa Stângii Europene, a susținut că războiul purtat de SUA și Israel în Iran este ilegal. „Negocierile erau într-o fază avansată și Iranul era gata să renunțe la energia nucleară. Cine crede că putem aduce democrația cu războiul nu a învățat nimic din Afganistan”. Ea a mai spus că scopul lui Trump este să ascundă dosarele Epstein și politica internă deficitară.

Dezbaterile au arătat că există diferențe mari de opinie privind poziția UE asupra războiului din Iran. Săptămâna viitoare, Consiliul European este așteptat să adopte o poziție unitară, însă este greu de crezut că se va ajunge la un consens.

Europa este o „victimă” importantă a războiului din Iran, fie că vorbim despre creșterea prețului carburanților, fie că vorbim despre un nou posibil val de emigranți care poate destabiliza continentul similar cu situația din timpul războiului din Siria. Cu toate acestea, Europa nu este invitată la masa marilor decizii de geopolitică mondială.

