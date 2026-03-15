Exclusiv România pe harta marilor jucători militari. Victor Negrescu explică beneficiile Pieței Unice a Apărării pentru industria și securitatea noastră

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că o piață unică a apărării în Europa ar putea aduce beneficii directe României, inclusiv acces mai mare la licitații internaționale și oportunități pentru industria locală.

Parlamentul European a făcut un nou pas spre construirea unei piețe unice a apărării în Uniunea Europeană, după ce eurodeputații au votat un raport care propune o integrare mai profundă a industriei militare europene. Documentul cere standarde comune, achiziții publice coordonate și o finanțare mai consistentă pentru industria de apărare, cu scopul de a reduce dependența de furnizori externi și de a crește capacitatea de producție a Europei.

„În primul rând, această reglementare europeană ar crea standarde comune pentru produsele achiziționate. Ar facilita achizițiile publice la nivel european, în așa fel încât acestea să se întâmple mult mai rapid”, a explicat Negrescu.

Potrivit acestuia, armonizarea regulilor ar elimina numeroase bariere tehnice și administrative care există în prezent între statele membre, chiar și în interiorul alianțelor militare.

Standardizare și achiziții comune

Una dintre problemele majore identificate de eurodeputați este lipsa interoperabilității între echipamentele militare produse în diferite state europene. Chiar și în cadrul alianței NATO există situații în care sisteme similare nu pot utiliza aceleași componente sau muniție.

Noua viziune europeană urmărește să corecteze aceste disfuncționalități prin standarde comune și proceduri coordonate de achiziție.

„Ar stimula parteneriate între companiile europene, adică o fabrică din România care se poate asocia mai ușor cu o companie din Germania și câștiga o licitație în Finlanda”, a subliniat Negrescu.

În opinia sa, această integrare ar putea crea lanțuri industriale similare celor din industria auto, în care producția este distribuită între mai multe state membre.

Proiecte regionale și cooperare la Marea Neagră

Piața unică a apărării ar putea facilita și dezvoltarea unor programe comune între state vecine. Pentru România, o astfel de cooperare ar fi deosebit de relevantă în regiunea Mării Negre.

„Putem să avem programe comune de achiziții. Asta înseamnă că România, de exemplu, poate dezvolta un program comun cu Bulgaria, dacă ne dorim anumite echipamente militare pentru Marea Neagră”, a explicat vicepreședintele Parlamentului European.

El a oferit exemple concrete de proiecte care ar putea fi realizate în cooperare: „Corvete sau alte tipuri de sisteme de radar care protejează Marea Neagră. Este un lucru absolut necesar și are nevoie de o reglementare comună europeană.”

Acces la finanțare și apariția unor campioni industriali

Raportul adoptat de Parlamentul European prevede și extinderea finanțării europene pentru industria de apărare. Negrescu consideră că aceste instrumente financiare ar putea duce la apariția unor mari conglomerate industriale europene.

„Această propunere venită dinspre Uniunea Europeană ne-ar permite să ne asigurăm că pe viitor, inclusiv din Fondul European de Competitivitate, vor fi finanțări pentru dezvoltarea industriei comune europene pe zona de apărare”, a spus el.

Scopul ar fi crearea unor companii capabile să concureze la nivel global și să răspundă rapid cererii tot mai mari de echipamente militare.

„Sperăm să apară noi conglomerate europene, jucători mari care pot câștiga foarte ușor licitațiile cele mai importante și, mai ales, produce în ritmul nevoilor”, a adăugat eurodeputatul.

În prezent, una dintre problemele industriei europene este capacitatea limitată de producție. „Multe din companiile europene nu fac față solicitărilor, nu au capacitate de producție, ceea ce înseamnă că automat nu pot câștiga licitațiile sau cumpărătorii nu sunt interesați de produsele europene, pentru că furnizarea lor durează foarte mult timp”, a explicat Negrescu.

Problemele actualului sistem de achiziții

Vicepreședintele Parlamentului European consideră că actualul sistem de achiziții publice în domeniul apărării descurajează companiile noi și inovatoare. „Este evident că trebuie o schimbare la nivelul sistemului de achiziții publice”, a spus el..

Negrescu a dat exemplul unor companii și universități românești care au dezvoltat drone militare, dar care întâmpină dificultăți în a participa la licitații.

„Fiind doar companii noi, au o foarte mare dificultate în a câștiga orice fel de licitație pe formatul actual”, a explicat eurodeputatul. „Automat noi am achiziționat doar drone produse de alte state.”

Prin liberalizarea și transparentizarea procedurilor, aceste firme ar putea concura nu doar în România, ci în întreaga Uniune Europeană.

„Dronele românești ar putea câștiga licitații nu doar în România, dar și în alte state membre, iar România ar putea deveni o zonă de referință pentru producția de tehnologii de înaltă performanță cu caracter militar sau dual”, a afirmat Negrescu.

O industrie europeană cu adevărat integrată

Unul dintre principiile centrale ale pieței unice a apărării este distribuirea producției între mai multe state membre, pentru a evita concentrarea beneficiilor economice într-un număr restrâns de țări.

„Nu putem să pompăm sume în apărare pentru a dezvolta doar industria unor state membre”, a spus Negrescu.

El crede că proiectele europene ar trebui să funcționeze după modelul lanțurilor industriale integrate.

„Până să realizăm drona europeană, softul poate să fie realizat într-un stat, aparatura în alt stat”, a explicat el. „Până facem un anumit tank, acesta poate avea componente realizate în România, alte componente în Olanda, iar asamblarea finală să se facă într-un alt stat.”

Un astfel de model ar reduce reticențele statelor membre și ar crea dependențe economice reciproce, consolidând integrarea europeană.

„Ne trebuie niște companii europene tocmai pentru a dispărea această frică de dependență față de alt stat european”, a subliniat Negrescu.

Dependența de furnizori externi

Datele actuale arată că Europa depinde încă masiv de furnizori din afara Uniunii pentru echipamente militare.

„Industria europeană nu este capabilă nici măcar să acopere undeva la 20% din nevoile de pe piață”, a avertizat eurodeputatul. „Asta înseamnă că 80% din nevoile noastre sunt acoperite de furnizori externi, unii nici măcar nu fac parte din NATO.”

Această situație afectează nu doar securitatea, ci și balanța comercială a statelor membre.

„În cazul României, achiziția de echipament militar non-românesc reprezintă o problemă pentru balanța comercială a țării noastre”, a explicat Negrescu.

Parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial

Chiar dacă obiectivul este dezvoltarea unei industrii europene mai puternice, Negrescu subliniază că parteneriatul cu Statele Unite rămâne esențial.

„Trebuie să recunoaștem faptul că astăzi statele europene sunt dependente în mod special de tehnologia americană”, a spus el.

În opinia sa, soluția realistă este o cooperare strategică între Europa și partenerii transatlantici.

„Europa ar trebui să se specializeze pe anumite categorii de produse și servicii, în timp ce partenerii americani vor continua să rămână lideri pe anumite categorii de armamente”, a explicat Negrescu.

În final, vicepreședintele Parlamentului European consideră că decizia adoptată la Bruxelles reprezintă doar primul pas.

„La finalul zilei ne trebuie acțiune”, a spus el. „Dacă vom implementa rapid aceste recomandări, România are șansa să devină un actor important în industria europeană de apărare.”