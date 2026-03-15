Peste 800 de locuri de muncă, în pericol la Teleorman. Grupul japonez JTEKT a notificat autorităţile despre închiderea treaptată a fabricii de rulmenți din Alexandria

Grupul japonez JTEKT, cel mai mare angajator din județul Teleorman, intenționează să închidă treptat fabrica de rulmenți din Alexandria. Concedierile ar urma să înceapă în vara acestui an şi afectează peste 800 de angajaţi.

Grupul japonez JTEKT, cel mai mare angajator din județul Teleorman, analizează închiderea treptată a fabricii de rulmenți din municipiul Alexandria, o unitate industrială cu tradiție în producția de componente auto.

Potrivit unui document consultat de Economedia, procesul ar urma să se desfășoare etapizat și să fie finalizat în martie 2027.

Compania invocă dificultăți persistente în activitatea fabricii din România, generate de pierderi financiare, scăderea cererii pe piața globală și presiuni tot mai mari în industria auto. În acest context, JTEKT intenționează să înceapă concedieri în luna iunie 2026, urmând ca procesul de restructurare să continue până anul viitor.

„În ciuda eforturilor semnificative şi continue de îmbunătăţire a performanţei şi de identificare a unor soluţii viabile, fabrica din România s-a confruntat îndelung cu dificultăţi financiare, inclusiv cu pierderi financiare şi un declin la nivelul cererii. Având în vedere aceşti factori, JTEKT anunţă intenţia de a demara o închidere în etape a fabricii din România, având la acest moment ca dată estimată de finalizare Iuna martie 2027”, se arată în document citat.

În același timp, conducerea grupului analizează și posibilitatea unei vânzări a operațiunilor din România, în contextul în care JTEKT a luat recent decizii de reorganizare a activităților sale din Europa.

„Situație critică pentru 820 de familii”

Informația privind planurile companiei a fost confirmată de prefectul județului Teleorman, Benone Rababoc, care a declarat că reprezentanții companiei au informat autoritățile despre intenția de a începe procedura de închidere a fabricii.

„Am avut o întâlnire vineri, la ora 11, la sediul Prefecturii cu o delegație condusă de președintele executiv al firmei JTEKT. Au confirmat începerea procesului de închidere a fabricii. M-au asigurat că vor fi discuții cu toți factorii implicați și că vor căuta soluții de a reduce impactul închiderii”, a transmis el, punctând că efectele ar putea fi dramatice pentru comunitatea locală dacă nu va fi găsit un alt investitor.

„Dacă se va închide și nu se va găsi o soluție de continuare cu alt investitor serios, este o situație critică pentru 820 de familii, cu impact asupra municipiului Alexandria și nu numai”, a completat prefectul.

Efecte în lanţ

Unitatea industrială din Alexandria are în prezent aproximativ 820 de angajați și produce rulmenți și componente specializate pentru industria auto.

Închiderea acesteia ar avea un impact economic major asupra județului Teleorman, unde grupul japonez reprezintă principalul angajator și unul dintre cei mai importanți contribuabili la bugetul local.

Pentru economia județului, o eventuală dispariție a acestor locuri de muncă ar însemna nu doar pierderea veniturilor pentru sute de familii, ci și efecte în lanț asupra mediului economic local.

Activitatea companiei susține indirect numeroase servicii și afaceri din zonă, de la furnizori și transportatori până la comerțul local. Reducerea sau oprirea producției ar putea diminua activitatea economică din municipiul Alexandria și din localitățile din jur, într-un județ care deja se confruntă cu o piață a muncii limitată și cu un nivel relativ scăzut al investițiilor industriale.

Anunțul vine într-un moment dificil pentru industria auto, sector care a trecut în ultimii ani prin restructurări majore la nivel global. În România, mai multe companii din domeniu au anunțat disponibilizări sau reorganizări, pe fondul transformărilor tehnologice, al scăderii comenzilor și al incertitudinilor economice.

Fabrica de rulmenţi funcţiona din 1971

Fabrica de rulmenți din Alexandria are o istorie de peste 50 de ani. Unitatea a fost înființată în 1971 ca întreprindere de stat, iar primii rulmenți au fost produși în 1974.

În 1998, compania japoneză Koyo Seiko Co. Ltd. a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni, iar societatea a devenit Koyo România S.A. Ulterior, fabrica a trecut prin mai multe etape de modernizare și extindere a producției, concentrându-se în principal pe rulmenți destinați industriei auto. În 2009 au fost puse în funcțiune patru linii continue de asamblare.

Actualul grup JTEKT Corporation s-a format în 2006, în urma fuziunii dintre Koyo Seiko Co. Ltd. și Toyoda Machine Works Ltd., compania devenind unul dintre producătorii globali importanți de componente pentru industria auto și sisteme industriale.