Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Cum ar putea războiul cu Iranul și consecințele economice ale acestuia să afecteze poziția politică a lui Donald Trump

Război în Orientul Mijlociu
Războiul cu Iranul este profund nepopular în rândul americanilor, iar creșterea prețurilor la petrol ar putea duce la scumpiri pe termen lung pentru consumatorii din Statele Unite.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:AFP

Președintele Donald Trump rămâne încrezător în strategia sa externă, mai ales după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro. Potrivit relatărilor, această operațiune i-ar fi oferit Washingtonului un control sporit asupra resurselor energetice și minerale ale Venezuelei, dar și un instrument de presiune asupra guvernului din Cuba, căruia i-ar putea limita accesul la energie.

Trump pare convins că operațiunea militară desfășurată împreună cu Israel împotriva Iranului va avea un rezultat similar. Atacurile cu rachete și drone lansate de Iran către Israel și către unele state arabe nu par să-i fi schimbat convingerea că Statele Unite pot câștiga conflictul, indiferent de modul în care ar fi definită victoria, scrie The Guardian.

Președintele a sugerat pe rețelele sociale că impactul asupra piețelor energetice va fi limitat. „Prețurile petrolului pe termen scurt, care vor scădea rapid după distrugerea amenințării nucleare iraniene, reprezintă un preț foarte mic pentru siguranța și pacea Statelor Unite și a lumii”, a scris el, adăugând că „doar proștii ar gândi altfel”.

Încrederea lui Trump este alimentată și de faptul că politicile sale economice controversate nu au provocat până acum efecte economice atât de severe pe cât anticipau unii economiști. În ciuda tarifelor comerciale extinse, a reducerilor în aparatul federal, a deportării unor lucrători imigranți și a criticilor repetate la adresa Rezervei Federale, unii analiști sugerau recent că economia americană ar putea reuși o „aterizare lină” după perioada de inflație ridicată.

Statele Unite sunt, de asemenea, printre economiile dezvoltate cel mai bine protejate împotriva unei creșteri bruște a prețurilor energiei. Importurile de petrol au scăzut semnificativ în ultimele două decenii, pe măsură ce producția internă a crescut. În același timp, gazele naturale au devenit o componentă mai importantă a mixului energetic.

În prezent, petrolul acoperă aproximativ 38% din consumul de energie al SUA, cu aproape 10 puncte procentuale mai puțin decât în timpul crizei petrolului din 1973, când statele arabe au suspendat exporturile către Washington din cauza sprijinului acordat Israelului în timpul Răzbiului de Yom Kippur. Între timp, ponderea gazelor naturale a crescut de la aproximativ 30% la 36%.

Piețele europene au reacționat puternic atunci când Iranul a restricționat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din transportul global de petrol, iar îngrijorările au crescut și după ce Qatar a suspendat activitatea unor instalații de gaze naturale lichefiate. În Statele Unite însă, indicele bursier S&P 500, un indicator frecvent invocat de Trump, se menține aproape de niveluri record.

Ce ar putea merge prost

Cu toate acestea, analiștii spun că președintele ar putea întâmpina dificultăți pe plan politic. Nu din cauza unei înfrângeri militare în fața Iranului, ci din cauza opoziției publice față de război.

Atitudini anti-americane fără precedent, condamnări virulente la nivel de state și organizații internaționale. România se uită în altă parte

Conflictul cu Iranul a fost nepopular încă de la început, un fapt neobișnuit într-o țară în care opinia publică tinde adesea să susțină intervențiile militare. În plus, consecințele economice ale conflictului ar putea accentua această nemulțumire.

Deși SUA produc o mare parte din energia pe care o consumă, economia americană nu este complet izolată de evoluțiile pieței globale. Prețul petrolului este stabilit pe piețele internaționale, indiferent dacă provine din Texas sau din Orientul Mijlociu.

Prețul benzinei în SUA a depășit deja 3,50 dolari pe galon — cel mai ridicat nivel de la începutul mandatului lui Trump. Estimările guvernamentale indică faptul că prețurile ar putea reveni la nivelurile din 2025 abia în toamna anului 2027, în timp ce motorina ar putea rămâne mai scumpă cel puțin până la sfârșitul anului viitor.

Costurile mai mari ale combustibilului ar putea avea efecte în lanț în economie

Companiile de transport rutier ar putea transfera costurile suplimentare către clienți, fermierii ar putea crește prețurile alimentelor pentru a compensa cheltuielile mai mari cu combustibilul și îngrășămintele, iar companiile aeriene și comercianții ar putea fi afectați la rândul lor.

Aceste evoluții ar putea influența și rata inflației. În februarie, inflația anuală a fost de 2,4%, însă creșterea costurilor energetice ar putea împiedica Federal Reserve să reducă dobânzile în perioada următoare.

În același timp, combustibilul mai scump ar putea afecta vânzările de vehicule mari, precum SUV-urile, preferate de mulți americani.

Administrația Trump încearcă să limiteze impactul asupra pieței energetice. Autoritățile au propus, printre altele, escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, relaxarea unor sancțiuni asupra exporturilor de petrol rusești și analizarea unor modalități de creștere a producției în Venezuela.

Totuși, analiștii spun că inversarea unei creșteri a prețului petrolului de asemenea amploare ar putea fi dificilă fără o schimbare majoră în conflict. Fie războiul trebuie să se încheie, fie capacitatea Iranului de a amenința transporturile petroliere trebuie redusă semnificativ.

Trump a sugerat în declarațiile publice că ar putea obține „capitularea necondiționată” a Teheranului, afirmând în același timp că războiul este „aproape complet încheiat”. Unii experți avertizează însă că distrugerea infrastructurii militare a unei țări nu garantează câștigarea conflictului pe termen lung.

Președintele ar putea alege să reducă pretențiile privind capitularea Iranului și să declare victoria pe alte baze, retrăgând forțele americane. O altă opțiune ar fi desfășurarea de trupe terestre sau continuarea bombardamentelor.

Niciuna dintre aceste variante nu promite însă o soluție rapidă, iar impactul economic al războiului ar putea persista. Pentru Trump, spun analiștii, lecția ar putea fi că succesul unor operațiuni punctuale nu garantează rezultate similare într-un conflict mult mai complex.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua 16. Atac asupra Ambasadei SUA din Irak, Trump spune că nu este de acord cu armistițiul cerut de Teheran
stirileprotv.ro
image
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026
gandul.ro
image
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Bombă în arbitrajul românesc! Kyros Vassaras, out de la şefia CCA?! Arbitrul uriaş favorit să îl înlocuiască. Exclusiv
fanatik.ro
image
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
libertatea.ro
image
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
digisport.ro
image
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
observatornews.ro
image
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
cancan.ro
image
4 zile de foc pentru pensionari. Strategia in 2 pași prin care PSD vrea să crească pensiile. Pleacă Bolojan?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
prosport.ro
image
Dreptul de preempțiune. Ce este și când devine valabil
playtech.ro
image
Cristi Balaj a analizat prestaţia lui Istvan Kovacs în derby-ul Rapid – Dinamo 3-2: “CCA decide dacă îl mai deleagă în continuare”. Ce notă îi dă arbitrului. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Amenințate cu execuția în Iran, au luat o decizie total neașteptată: ”Li s-au oferit șanse”
digisport.ro
image
Ministerul Muncii a făcut public proiectul de OUG! Bani în plus pentru pensionari în aprilie și în decembrie
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Kate Middleton suferă de o încă afecțiune. Cu ce problemă se confruntă Prințesa de Wales la doi ani de când a fost diagnosticată cu cancer
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mugurel Vrabete a fost incinerat. Cine a ales ca basistul trupei Holograf să nu fie îngropat și de ce
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Din Spania, direct în România. Afacerea de succes care îi aduce clienți pe bandă rulantă lui Iulian
click.ro
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
