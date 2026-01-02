search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Video La un pas de tragedie. Momentul în care 4 bărbați agățați de o barcă sunt salvați de la marginea unui baraj de 40 de metri

Publicat:

O amplă operațiune de salvare a avut loc pe râul Vaal, în Africa de Sud, unde patru bărbați au fost la un pas de a fi trași peste zidul barajului Grootdraai, după ce ambarcațiunea lor a rămas blocată în apropierea deversorului.

Incidentul s-a produs luni seară, 29 decembrie 2025, puțin după ora 19.00, când echipele Institutului Național de Salvare pe Mare (NSRI) din Witbank și Gauteng au fost alertate că patru persoane sunt prinse în curenți puternici, la marginea barajului, cu o barcă de agrement defectă, existând riscul iminent de a fi antrenate într-o cădere de aproximativ 40 de metri în râul Vaal, scrie The Independent.

Cele două echipe NSRI au pornit imediat spre locul intervenției, parcurgând peste 140 de kilometri fiecare, în timp ce la fața locului se aflau deja reprezentanți ai Departamentului Apelor și Sănătății, poliția sud-africană, unități de căutare și salvare, pompieri și echipaje medicale, care însă nu reușeau să ajungă fizic la victime.

Ambarcațiunea părea suspendată la marginea deversorului, menținută pe loc de un efect de vacuum creat de debitul apei. Ulterior, salvatorii au aflat că un angajat al Departamentului Apelor a deschis trei vane ale barajului, reducând presiunea apei și câștigând timp prețios pentru intervenție.

Operațiune de salvare a avut loc pe râul Vaal, în Africa de Sud. FOTO: National Sea Rescue Institute
Operațiune de salvare a avut loc pe râul Vaal, în Africa de Sud. FOTO: National Sea Rescue Institute

Echipajul de salvare a lansat ambarcațiunea la câțiva kilometri în amonte și a înaintat cu mare dificultate, în condiții de vânt puternic și curenți imprevizibili, într-o zonă în care orice greșeală putea fi fatală.

Salvatorii au observat că cei patru bărbați, purtând veste de salvare, se țineau de pupa bărcii. Deși planul inițial era evacuarea lor pe rând, forța curentului a determinat echipa să ia o decizie rapidă: toți patru au fost legați simultan de ambarcațiunea de salvare cu ajutorul unei frânghii speciale.

Cu motorul în marșarier și echipajul trăgând manual frânghia, barca de salvare a reușit, centimetru cu centimetru, să îndepărteze victimele de marginea barajului. După câteva momente tensionate, curentul a slăbit, iar toți cei patru bărbați au fost urcați în siguranță la bord și transportați la mal.

Aceștia au fost evaluați medical și nu au prezentat răni. Ambarcațiunea lor a rămas blocată în zona deversorului, autoritățile analizând în continuare modalitățile de recuperare.

Intervenția de la barajul Grootdraai este considerată un exemplu de profesionalism, coordonare și decizii luate sub presiune extremă, salvatorii reușind să evite o tragedie care părea iminentă.

Patru bărbați, salvați în ultimul moment de la marginea unui baraj
