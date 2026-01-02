search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Zi plină pentru salvamont: 42 de vieți salvate în doar 24 de ore

Salvamontiștii din întreaga țară au avut un debut de weekend extrem de agitat, fiind solicitați să intervină în 41 de situații de urgență în ultimele 24 de ore. În urma acestor intervenții, 42 de persoane au fost salvate, dintre care 19 au necesitat transport la spital cu echipaje medicale.

FOTO: Facebook / Salvamont România
FOTO: Facebook / Salvamont România

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate la Salvamont Lupeni – 8 apeluri, urmat de Salvamont Maramureș (6), Salvamont Gorj (5) și câte 4 intervenții pentru Salvamont Neamț, Prahova și Sinaia. Echipele de salvare au mai fost chemate și la Voineasa, Cluj, Predeal, Sibiu, Brașov și Mureș.

Dintre cei 42 de turiști salvați, 19 au fost transportați de urgență cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, iar restul au fost preluați de aparținători după acordul echipajelor.

În paralel, salvamontiștii au răspuns și la 52 de solicitări de informații și sfaturi privind traseele montane, oferind suport turiștilor pentru planificarea drumețiilor în siguranță.

Salvamont România a transmis că activitatea intensă din ultimele 24 de ore subliniază importanța respectării regulilor de siguranță în munți și a informării corecte înainte de plecarea în drumeții.

