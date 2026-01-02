Iarnă mai friguroasă în vestul și în nordul țării: prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat vineri estimările pentru perioada 5 ianuarie – 2 februarie 2026, care arată variații ale temperaturilor și cantităților de precipitații față de media multianuală 2006-2025.

Săptămâna 5 – 12 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai scăzute decât cele obișnuite în regiunile vestice, nordice, nord-estice și local în cele centrale, în timp ce în sud-est se estimează temperaturi ușor peste normal. În restul țării, acestea vor fi apropiate de mediile perioadei. Regimul de precipitații va fi excedentar, cu cantități mai mari în special în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele normale în majoritatea regiunilor, exceptând zonele montane și sud-estice, unde se vor situa în jurul valorilor obișnuite. Cantitățile de precipitații se vor apropia de normal la nivel național.

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

Temperatura medie va fi în general apropiată de valorile normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi similare cu mediile multianuale.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

Valorile termice se vor situa în jurul mediilor specifice acestei săptămâni, iar cantitățile de precipitații estimate vor fi apropiate de normal, în toate regiunile României.

ANM precizează că aceste prognoze pe patru săptămâni sunt realizate de ECMWF (Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată) și se bazează pe abaterile temperaturii și precipitațiilor față de media perioadei 2006-2025.