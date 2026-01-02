Alertă pe râul Olt. Doi pescari au căzut în apă, unul e resuscitat de echipaje de urgență

Doi bărbați au căzut în râul Olt, vineri-dimineață, 2 ianuarie 2025, în zona localității Dobroteasa din județul Olt. Primul care a afost adus la mal prezenta semne vitale, iar între timp a fost recuperat și cel de al doilea, pentru care se execută manevre de resuscitare.

Bărbații, unul în vârstă de 65 ani, celălalt de 28 ani, ambii din județul Argeș, se aflau la pescuit, pompierii fiind alertați că cei doi au căzut în râu și au nevoie de ajutor.

„Echipaje din cadrul ISU Olt (Punctul de lucru Dobroteasa) și ISU Vâlcea (Detașamentul Drăgășani și Detașamentul Râmnicu Vâlcea), cu două autospeciale pentru intervenție și descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție, două bărci cu motor și o ambulanță SMURD, acționează pentru căutarea și salvarea a două persoane căzute în râul Olt, în zona localității Dobroteasa. De asemenea, au fost alertate echipele de scafandri din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea. În sprijinul pompierilor acționează și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță”, au anunțat reprezentanții ISU Olt.

Salvatorii care au ajuns primii la fața locului au reușit să salveze un bărbat în vârstă de 65 de ani, acesta fiind adus la mal cu semne vitale. Pacientul a fost transportat la UPU Vâlcea. La câteva minute a fost găsită și cea de-a doua persoană, tânărul de 28 ani, inconștient, fiind preluat de echipajele medicale, care au început resuscitarea. Conform datelor preliminare, cei doi se aflau la pescuit cu o barcă.

Știre în curs de actuallizare.