Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
Când cade Paștele în 2026: date diferite pentru catolici și ortodocși. Zile libere legale în România

În anul 2026, sărbătoarea Învierii Domnului va fi celebrată în aprilie, însă datele diferă între confesiuni. Biserica romano-catolică va marca Paștele duminică, 5 aprilie, în timp ce ortodocșii îl vor sărbători o săptămână mai târziu, pe 12 aprilie. Diferența se datorează regulilor distincte și calendarelor diferite folosite de fiecare biserică pentru stabilirea datei sărbătorii.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Paștele catolic – 5 aprilie 2026

Conform tradiției romano-catolice, Paștele este fixat în prima duminică după prima Lună Plină care urmează echinocțiului de primăvară, calcul realizat în baza calendarului gregorian. Această sărbătoare reprezintă punctul culminant al Săptămânii Mari, care include Floriile, Joia și Vinerea Mare, și marchează Învierea lui Iisus Hristos.

Paștele ortodox – 12 aprilie 2026

Biserica ortodoxă folosește calendarul iulian pentru a stabili data Paștelui, ceea ce explică decalajul față de sărbătoarea catolică. În România, Paștele ortodox este zi nelucrătoare, precedat de Postul Mare și de Duminica Floriilor, iar Lunea Paștelui (13 aprilie) este de asemenea zi liberă legală.

Sărbătoarea Floriilor 2026

Floriile, celebrând Intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, au dată variabilă în funcție de Paște. În 2026, ortodocșii vor sărbători Floriile pe 5 aprilie, iar catolicii pe 29 martie. Această diferență este, de asemenea, legată de modul distinct de calcul al sărbătorilor în cele două tradiții.

Zile libere pentru angajați de Paște

Paștele aduce nu doar reflecție religioasă, ci și zile libere legale. În România, Vinerea Mare, prima zi de Paște (duminică) și a doua zi de Paște (luni) sunt considerate zile nelucrătoare. În majoritatea cazurilor, ziua liberă cu impact direct pentru angajați este Lunea Paștelui, duminica fiind zi de repaus săptămânal. În sectoare precum sănătatea, ordinea publică, transporturile sau alimentația publică, activitatea continuă și se acordă compensații conform legislației muncii.

Cum se stabilește data Paștelui

Determinarea Paștelui se bazează pe două fenomene astronomice: echinocțiul de primăvară (21 martie) și prima Lună Plină de după echinocțiu, numită Lună Plină pascală. Paștele este întotdeauna sărbătorit duminică; dacă Luna Plină pascală cade într-o altă zi a săptămânii, Paștele se amână pentru duminica imediat următoare. În cazuri excepționale, când Luna Plină coincide cu echinocțiul pe 21 martie și aceasta cade sâmbătă, Paștele poate fi sărbătorit chiar pe 22 martie, cea mai timpurie dată posibilă în calendarul creștin.

