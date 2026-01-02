Florin Răducioiu s-a întors în brațele fostei iubite. Momente tandre cu cei doi îndrăgostiți la Paris

Florin Valeriu Răducioiu (55 de ani) a apărut lângă Andreea Albăstroiu în noaptea dintre ani, în timp ce putea fi văzut la Revelionul înregistrat de la postul Antena 1.

După mai bine de trei luni în care au rupt orice relație și s-au despărțit, Florin Răducioiu (54 de ani) și logodnica acestuia, Andreea Albăstroiu, s-au împăcat. Cei doi au făcut Crăciunul împreună, iar Revelionul l-au petrecut la Paris, indică fotografiile de pe rețelele sociale.

Cei doi s-au cunoscut la Milano, printr-un prieten comun. În 2024, fostul internațional s-a logodit cu aceasta, iar în 2025 era programată nuntă. Doar că planurile celor doi au fost date peste cap și au decis să pună capăt relației, fără a oferi detalii. În acest timp, Andreea și-a pierdut tatăl.

Florin Răducioiu a mai fost căsătorit o dată, însă a divorțat în 2018. El a început relația cu Astrid în toamna anului 1993, iar în 1994, după Campionatul Mondial, s-a căsătorit cu italiancă. Din mariajul lor au rezultat doi băieți, Andrea și Alessandro.

Până la relația cu Astrid, cea mai cunoscută poveste de iubire a lui Florin Răducioiu a fost cea cu creatoarea de modă Janine Ștefan, fosta parteneră de viață a lui Adrian Sârbu. „Mă îndrăgostisem până peste cap de Janine, un fotomodel celebru al acelor ani”, povestea „Radu”.