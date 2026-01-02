search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
„Am văzut oameni arzând". Supraviețuitorii incendiului din Crans-Montana descriu scenele de groază și haos: „Iadul s-a dezlănțuit"

Publicat:

Tot mai mulți supraviețuitori și martori povestesc coșmarul trăit la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, unde un incendiu devastator a ucis peste 40 de persoane și a rănit alte 115 în noaptea de Revelion. „Am văzut oameni arzând din cap până în picioare,” a spus unul dintre supraviețuitori.

Incendiu Crans-Montana FOTO: Profimedia
Incendiu Crans-Montana FOTO: Profimedia

Un tânăr de  18 ani, care a dorit să rămână anonim, a povestit pentru BBC cum a intrat în bar pentru a-și căuta fratele.

„Am crezut că fratele meu era înăuntru, așa că am încercat să sparg fereastra ca să-i ajut pe oameni să iasă, iar după aceea am intrat. Am văzut oameni arzând din cap până în picioare. fără haine. A fost foarte șocant”, a spus acesta, potrivit BBC. 

Un alt adolescent a povestit că a fost nevoit să se ascundă de un „perete de căldură” înainte de a reuși să scape pe scări.

„Nu am putut ieși imediat, așa că am spart o fereastră cu piciorul. Abia atunci am reușit să ies în viață”, a spus el . 

Oleh Paska se afla la 50 de metri de bar împreună cu soția și copilul său când s-a produs tragedia. 

Am auzit exploziile și plânsul oamenilor. Iadul s-a dezlănțuit. La început credeam că sunt artificii sau o ceartă. Abia când au sosit sirenele ambulanțelor și pompierilor ne-am dat seama că ceva nu era în regulă.”, a spus Oleg.

Daniella, din Milano, care are o casă de vacanță pe strada paralelă cu barul, a urmărit, de asemenea, cum s-a desfășurat coșmarul. Mergea în drum spre casă, iar la un moment dat început să simtă miros de fum în apropierea barului. 

„Oamenii alergau în toate direcțiile, țipând și plângând. Am văzut mai multe persoane purtate afară pe tărgi. Un tânăr s-a apropiat de mine și a spus că a văzut iadul – lucruri pe care nu le va uita niciodată. Și apoi m-am blocat”, a spus tânăra. 

După ce s-a întors în apartament, a spus că a putut „auzi țipetele toată noaptea, a fost teribil.”

Un student, care nu a vrut să fie identificat, a ajuns la bar împreună cu prietenul său când „oamenii începeau să iasă afară, fumegând și arși”.

Dorind să ajute, studentul a spus că s-a grăbit la un restaurant din apropiere, unde managerul a adăpostit câțiva dintre răniți pentru a le oferi apă până când au sosit ambulanțele.

„Acolo doare peste tot. Unii doar țipau. Pur și simplu țipau. Alții nu spuneau nimic, doar zăceau pe jos”, a povestit acesta. 

Un bărbat italian a spus că unul dintre prietenii săi care se aflau în bar la momentul incendiului a fost „ars pe tot corpul”, în timp ce altul a fost transportat la Zurich cu elicopterul.

„Alt prieten al nostru ....aseară nu aveam nicio veste, nu putea fi găsit,” a spus el pentru radiodifuzorul public italian Rai News. 

Autoritățile au avertizat că identificarea victimelor ar putea dura săptămâni din cauza arsurilor severe. 

Autoritățile elvețiene nu s-au pronunțat, deocamdată, asupra cauzelor exacte ale incendiului. Mai mulți martori ai tragediei au declarat însă că au văzut lumânări de tip artificii fixate pe sticle, fluturate de o persoană aflată pe umerii altei persoane, unii susținând că ar fi fost vorba despre angajați ai barului. Potrivit acestora, lumânările ar fi putut declanșa incendiul prin atingerea tavanului.  

Europa

