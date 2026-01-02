Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Brașov: ce pârtii sunt deschise și cum circulă transportul pe cablu

Sezonul de schi s-a deschis oficial în Poiana Brașov, iar pârtiile pentru începători și experți sunt pregătite să primească turiștii. Transportul pe cablu funcționează integral, de la Telegondolă la telescaune și teleschiuri, pentru a facilita accesul pe întreg Masivul Postăvaru.

„Am deschis sezonul de schi în Poiana Brașov! Se schiază în zona superioară a pârtiilor Lupului și Drumul Roșu, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri), precum și pe pârtiile Kanzel și Doamnei, cu ieșire în Drumul Roșu, apoi către telescaunul Ruia”, a anunțat Primăria Brașov, pe FB.

Pentru începători, pârtiile Bradul și Stadion sunt deschise, asigurând accesul facil la sporturile de iarnă.

„În partea inferioară se schiază pe pârtiile pentru începători Bradul și Stadion”, a precizat primăria.

În zonă funcționează următoarele mijloace de transport pe cablu: telegondola, telecabina Capra Neagră, telescaunul Ruia, teleschiurile Bradul și Stadion.

Primăria recomandă respectarea regulilor de siguranță pe pârtii și echiparea corespunzătoare pentru condițiile de iarnă.