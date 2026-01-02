search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
Dacia Sandriders începe aventura la Dakar 2026. Cursa în deșert se ține în Arabia Saudită

Debutantă la ediția de anul trecut, Dacia revine la Raliul Dakar. Piloții constructorului, Nasser Al-Attiyah, Sébastian Loeb și Lucas Moraes, țintesc victoria la general cu modelul Sandriders. 

Cu 21 de starturi în Dakar și cinci victorii la activ, prințul qatarez aduce performanțe de top și un pedigree. Triplu campion W2RC și vicecampion în 2025, Nasser vizează al patrulea titlu W2RC, care i-a scăpat din cauza unei penalizări controversate în ultimul kilometru al etapei finale în Raliul Marocului. 

Dacia Sandrider prezintă câteva actualizări, cum ar fi reducerea greutății, eficiența răcirii, vizibilitate, fiabilitate și confortul șoferului. Bazându-se pe experiența din ultimul Raliu Dakar și pe feedback-ul primit de la piloți pe parcursul sezonului, principalele îmbunătățiri aduse mașinii includ: panouri de caroserie mai ușoare pentru a îmbunătăți agilitatea și eficiența, o secțiune spate reproiectată cu eliminarea compartimentului pentru bagaje, o nouă admisie de aer cu un snorkel scurt special pentru Dakar, o cutie de filtru de aer repoziționată, îmbunătățiri ale sistemului de răcire, noi biele omologate FIA ​​pentru a îmbunătăți fiabilitatea motorului, actualizări de software ale motorului pentru a optimiza livrarea puterii în limitele FIA ​​și un nou sistem de camere la bord pentru analiza performanței.

Ținta noastră este clară: vrem să câștigăm”, spune tânăra directoare a echipei, Tiphanie Iznard „Pentru a realiza acest lucru, am consolidat echipa cu o a patra mașină și am construit o linie de piloti echilibrată, capabilă să performeze la cel mai înalt nivel. Echipajele și piloții sunt pregătiți. Din punct de vedere tehnic, am adus mașina la maturitate. A demonstrat performanțe ridicate pe toate tipurile de teren, de la dune la piste rapide, și exact asta ne așteaptă la Dakar”, au adpugat șefii.

