search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”

0
0
Publicat:

O tânără româncă, născută în Haiti și crescută în România, care trăiește în prezent în Zanzibar, a devenit virală pe rețelele sociale după ce a vorbit despre ce înseamnă, de fapt, să fii român. Deși viața a purtat-o pe mai multe continente, spune că locul pe care îl numește „acasă” este România și vorbește despre identitate dincolo de culoarea pielii sau locul nașterii. „Dacă mă întrebi pe mine unde este acasă, îți voi răspunde întotdeauna România”, spune aceasta.

Tânăra româncă trăiește în prezent în Zanzibar FOTO: Tiktok
Tânăra româncă trăiește în prezent în Zanzibar FOTO: Tiktok

Identitatea nu se măsoară în sânge

Tânăra a atras atenția asupra valului de comentarii rasiste primite în mediul online, după ce s-a declarat româncă. Printre mesajele primite se numără afirmații precum: „Nu ești româncă, ești o cioară” sau „Român ești prin sânge, nu printr-o hârtie”. 

De câteva zile primesc o avalanșă de astfel de comentarii și cred că e momentul să lămurim ceva. Oricât v-ar enerva sau ați rescrie ce am spus, eu sunt româncă în acte — adică am cetățenie română — și asta înseamnă legal, nu cultural. Vreau să se înțeleagă clar un lucru: identitatea culturală nu se măsoară în sânge, ci se formează din limba pe care o vorbești, locul în care ai crescut și oamenii care te-au format. Sunt româncă în acte, adică am cetățenie română — legal, nu simbolic”, explică ea.

Tânăra le-a transmis că nu încearcă să ia identitatea nimănui și chiar a menționat că vorbește limba română mai corect decât mulți dintre cei care o atacă online.  

„Când spun că sunt româncă în acte, fix la asta mă refer: că nu iau nimănui identitatea. Realitatea este că în buletin, în pașaport și în certificatul de naștere am cetățenie română. M-am născut în altă țară, am alte rădăcini, dar am crescut în România. Am învățat limba, cultura și valorile. Am mers la școală acolo, m-am format printre români și am drepturile și obligațiile oricărui cetățean român.

Nu că vreau să mă laud, dar, culmea, vorbesc mai bine în română decât mulți dintre cei care se scandalizează că o vorbesc”, a transmis tânăra.

1 PNG

Referindu-se la valul de comentarii critice și rasiste pe care l-a primit, ea clarifică ce reprezintă, de fapt aceste atacuri:

Dacă te-ai simțit vreodată atacat de o femeie de altă culoare care vorbește româna, nu e vrăjitorie, e educație. Pentru mine, aceste comentarii nu sunt decât ură și rasism ambalate în morală. Sunt o femeie care chiar iubește România, chiar și atunci când unii români sau chiar sistemul o fac greu de iubit. Până la urmă, asta e iubirea adevărată, nu? Iubești cu bune și cu rele. Pentru cei care comentează că „ai plecat din țara mea, nu te mai întoarce” — nu sunt acum în România, dar vă trimit un zâmbet de pe plajă”.

Citește și: Doar 28 de lei pe zi. O studentă din România a șocat internetul cu câți bani cheltuie pe mâncare în China. „Gata, mă mut”

Legătura ei cu România a început mult mai devreme, în copilărie. Mama ei lucra într-o secție de poliție, acolo unde l-a cunoscut pe tatăl ei vitreg, de origine română. După patru ani de relație, familia a fost pusă în fața unei decizii importante. „A venit întrebarea: unde vom sta acum? Cea mai bună variantă a fost să ne mutăm în România”, povestește tânăra, pe Tiktok.

Primul contact cu România: frigul, limba și Buzăul

Mutarea în România nu a fost ușoară. Venind din zona Caraibelor, primul șoc a fost clima.

„Când am ajuns în România, primul șoc a fost frigul. Eu veneam din Caraibe, nu eram obișnuită cu frigul, cu zăpada. La prima vedere, limba română părea imposibilă, dar cu ajutorul și răbdarea tatălui meu vitreg am început să învăț. A durat aproximativ un an să înțeleg limba română, iar de-a lungul anilor am perfecționat-o”, spune ea pe Tiktok.

Un alt șoc cultural a fost orașul în care s-a mutat. „M-am mutat direct în Buzău. Fiind un oraș mic, nu multă lume era obișnuită să vadă oameni de culoare prin preajmă. Și atunci a fost mai greu”, își amintește tânăra.

Românca care trăiește în prezent în Zanzibar FOTO: Tiktok
Românca care trăiește în prezent în Zanzibar FOTO: Tiktok

„Acasă este România”

„Dacă mă întrebi pe mine unde este acasă, îți voi răspunde întotdeauna România. Pentru cei care întreabă dacă sunt româncă: da, sunt româncă în acte, am cetățenie română, am buletin românesc. Pot să umplu frigiderele oamenilor la fel de bine ca un român adevărat”, spune ea.

Citește și: O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția celor 34.000 de euro a fost arestată

Tânăra promovează România pe pagina ei de Tiktok. 

„România nu e o țară care țipă după atenție. Dar dacă ajungi să o cunoști, are un fel aparte de a te ține minte. Asta am simțit eu, din loc în loc. Fără planuri mari, fără ghiduri turistice. Doar drumuri, sate, munți și povești care s-au legat fără să forțez nimic”, spune tânăra.

În prezent, trăiește în Zanzibar, unde a ajuns după o vacanță petrecută alături de iubitul ei.

„Viața mea în Zanzibar înseamnă muncă. Multă. Lucrez ca guest relations, social media manager, instructor de yoga, manager de spa și coordonez experiența Le Petit Chef. Instagram arată frumos, știu. Dar în spatele pozelor sunt șase zile de muncă pe săptămână, 12–14 ore pe zi și mai multe roluri într-un singur job”, spune românca. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
mediafax.ro
image
Mătușa lui George Simion, magistrat la Tribunalul Vrancea, a dat ÎCCJ în judecată pentru majorarea drepturilor salariale. Câți bani câștigă în prezent
fanatik.ro
image
Elena Udrea vrea să recupereze în instanță acțiunile la EVZ și Capital. Avocat: „A fost sancționată de două ori”
libertatea.ro
image
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Destinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul frigului
observatornews.ro
image
Prima imagine cu incendiul din Elveția: Cum a luat foc tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana. Ce s-a întâmplat la scurt timp după ce tânăra s-a urcat pe un petrecăreț
cancan.ro
image
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei din Poiana Brașov: cina festivă, inclusă în pachetele de mii de euro. FOTO
prosport.ro
image
Facultatea la pensie. Se iau sau nu în considerare anii petrecuţi învăţând
playtech.ro
image
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Israel și-a oferit ajutorul, după tragedia soldată cu cel puțin 40 de morți. Replica președintelui Elveției
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
HALUCINANT, se schimbă formula de calcul la pensii, ministrul MUNCII dă detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Prognoza meteo ianuarie 2026. Urmează o vreme cum nu a mai fost niciodată
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Ruinele orașului antic Syedra (© Wikimedia Commons)
Un important centru antic de producție a uleiului de măsline, descoperit în Turcia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate