Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge"

O tânără româncă, născută în Haiti și crescută în România, care trăiește în prezent în Zanzibar, a devenit virală pe rețelele sociale după ce a vorbit despre ce înseamnă, de fapt, să fii român. Deși viața a purtat-o pe mai multe continente, spune că locul pe care îl numește „acasă” este România și vorbește despre identitate dincolo de culoarea pielii sau locul nașterii. „Dacă mă întrebi pe mine unde este acasă, îți voi răspunde întotdeauna România”, spune aceasta.

Identitatea nu se măsoară în sânge

Tânăra a atras atenția asupra valului de comentarii rasiste primite în mediul online, după ce s-a declarat româncă. Printre mesajele primite se numără afirmații precum: „Nu ești româncă, ești o cioară” sau „Român ești prin sânge, nu printr-o hârtie”.

„De câteva zile primesc o avalanșă de astfel de comentarii și cred că e momentul să lămurim ceva. Oricât v-ar enerva sau ați rescrie ce am spus, eu sunt româncă în acte — adică am cetățenie română — și asta înseamnă legal, nu cultural. Vreau să se înțeleagă clar un lucru: identitatea culturală nu se măsoară în sânge, ci se formează din limba pe care o vorbești, locul în care ai crescut și oamenii care te-au format. Sunt româncă în acte, adică am cetățenie română — legal, nu simbolic”, explică ea.

Tânăra le-a transmis că nu încearcă să ia identitatea nimănui și chiar a menționat că vorbește limba română mai corect decât mulți dintre cei care o atacă online.

„Când spun că sunt româncă în acte, fix la asta mă refer: că nu iau nimănui identitatea. Realitatea este că în buletin, în pașaport și în certificatul de naștere am cetățenie română. M-am născut în altă țară, am alte rădăcini, dar am crescut în România. Am învățat limba, cultura și valorile. Am mers la școală acolo, m-am format printre români și am drepturile și obligațiile oricărui cetățean român.

Nu că vreau să mă laud, dar, culmea, vorbesc mai bine în română decât mulți dintre cei care se scandalizează că o vorbesc”, a transmis tânăra.

Referindu-se la valul de comentarii critice și rasiste pe care l-a primit, ea clarifică ce reprezintă, de fapt aceste atacuri:

„Dacă te-ai simțit vreodată atacat de o femeie de altă culoare care vorbește româna, nu e vrăjitorie, e educație. Pentru mine, aceste comentarii nu sunt decât ură și rasism ambalate în morală. Sunt o femeie care chiar iubește România, chiar și atunci când unii români sau chiar sistemul o fac greu de iubit. Până la urmă, asta e iubirea adevărată, nu? Iubești cu bune și cu rele. Pentru cei care comentează că „ai plecat din țara mea, nu te mai întoarce” — nu sunt acum în România, dar vă trimit un zâmbet de pe plajă”.

Legătura ei cu România a început mult mai devreme, în copilărie. Mama ei lucra într-o secție de poliție, acolo unde l-a cunoscut pe tatăl ei vitreg, de origine română. După patru ani de relație, familia a fost pusă în fața unei decizii importante. „A venit întrebarea: unde vom sta acum? Cea mai bună variantă a fost să ne mutăm în România”, povestește tânăra, pe Tiktok.

Primul contact cu România: frigul, limba și Buzăul

Mutarea în România nu a fost ușoară. Venind din zona Caraibelor, primul șoc a fost clima.

„Când am ajuns în România, primul șoc a fost frigul. Eu veneam din Caraibe, nu eram obișnuită cu frigul, cu zăpada. La prima vedere, limba română părea imposibilă, dar cu ajutorul și răbdarea tatălui meu vitreg am început să învăț. A durat aproximativ un an să înțeleg limba română, iar de-a lungul anilor am perfecționat-o”, spune ea pe Tiktok.

Un alt șoc cultural a fost orașul în care s-a mutat. „M-am mutat direct în Buzău. Fiind un oraș mic, nu multă lume era obișnuită să vadă oameni de culoare prin preajmă. Și atunci a fost mai greu”, își amintește tânăra.

„Acasă este România”

„Dacă mă întrebi pe mine unde este acasă, îți voi răspunde întotdeauna România. Pentru cei care întreabă dacă sunt româncă: da, sunt româncă în acte, am cetățenie română, am buletin românesc. Pot să umplu frigiderele oamenilor la fel de bine ca un român adevărat”, spune ea.

Tânăra promovează România pe pagina ei de Tiktok.

„România nu e o țară care țipă după atenție. Dar dacă ajungi să o cunoști, are un fel aparte de a te ține minte. Asta am simțit eu, din loc în loc. Fără planuri mari, fără ghiduri turistice. Doar drumuri, sate, munți și povești care s-au legat fără să forțez nimic”, spune tânăra.

În prezent, trăiește în Zanzibar, unde a ajuns după o vacanță petrecută alături de iubitul ei.

„Viața mea în Zanzibar înseamnă muncă. Multă. Lucrez ca guest relations, social media manager, instructor de yoga, manager de spa și coordonez experiența Le Petit Chef. Instagram arată frumos, știu. Dar în spatele pozelor sunt șase zile de muncă pe săptămână, 12–14 ore pe zi și mai multe roluri într-un singur job”, spune românca.