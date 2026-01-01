O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția celor 34.000 de euro a fost arestată

O româncă și-a pierdut economiile de peste 34.000 de euro, strânse muncind în Italia ani buni, în doar zece zile. Ancheta a arătat că dispariția banilor a fost posibilă cu ajutorul unei angajate a băncii, care a fost arestată preventiv.

O româncă din Buzău, plecată la muncă în străinătate și care strânsese o sumă considerabilă lucrând timp de mai mulţi ani în Italia, a fost victima unei fraude bancare care i-a golit contul de 34.460 de euro în doar zece zile.

Potrivit presei locale, anchetatorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au stabilit că dispariția banilor nu ar fi fost posibilă fără sprijinul din interiorul băncii.

Principala suspectă este o angajată a băncii, care a fost arestată pe 29 decembrie 2025, care ar fi furnizat informații sensibile legate de contul victimei unui bărbat stabilit în Spania. Acesta a obținut date precum soldul contului, data deschiderii și numărul de telefon asociat contului, informații care au fost folosite ulterior pentru accesarea neautorizată a fondurilor.

Bărbatul din Spania a avut doi complici din București, cu vârstele de 37 și 38 de ani, şi împreună, folosindu-se de numărul de telefon al femeii, ar fi reuşit să resetarea parolei aplicației de online banking și crearea unui cod SWIFT pe numele altei persoane, facilitând astfel patru transferuri neautorizate care au golit contul victimei.

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău i-au reținut inițial pentru 24 de ore angajata băncii și bărbatul din Spania, iar ulterior Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, după ce în acelaşi dosar fuseseră reţinuţi, în luna noiembrie, cei doi bucureşti implicaţi în fraudă.

Pentru completarea anchetei, procurorii au emis un Ordin european de anchetă către autoritățile spaniole, urmărind clarificarea întregii activități infracționale și identificarea eventualelor alte persoane implicate.