Cum să nu mai pierzi bani din cauza deciziilor luate pe repede înainte

De ce acceptăm primul preț care ni se oferă, ne mulțumim cu o mărire salarială mai mică sau alegem o variantă „sigură”, chiar dacă știm că ne dezavantajează pe termen lung? 

Un studiu recent, publicat în revista Cognitive Science și citat de Psy Post, arată că oamenii aleg adesea certitudinea, chiar și atunci când știu că asta îi costă. Motivul? Nu suportă incertitudinea.

De ce graba ne costă mai mult

Economiștii Chris Dawson și Samuel G. B. Johnson arată că, de regulă, nu ne sperie doar posibilitatea primirii unui rezultat negativ, ci și perioada de așteptare până la acel rezultat. Zilele sau săptămânile în care ne întrebăm constant „ce se va întâmpla?” pot deveni mai greu de suportat decât pierderea în sine.

Autorii disting două tipuri de emoții. Pe de o parte, cele reactive - pe care le simțim după ce se întâmplă ceva, precum bucuria unui câștig sau frustrarea unei pierderi. Pe de altă parte, cele anticipative: speranța că va ieși bine sau teama că va ieși prost. Studiul arată că dezechilibrul apare exact între aceste două.

Pentru a testa ipoteza, cercetătorii au analizat date din Marea Britanie care au urmărit aproximativ 14.000 de persoane între 1991 și 2024. Ei au comparat așteptările financiare ale participanților cu nivelul lor de bunăstare psihologică - adică felul în care îi afectează anticiparea unui rezultat bun sau rău.

Potrivit studiului, anticiparea unei pierderi ne afectează de peste șase ori mai mult decât anticiparea unui câștig. Practic, ne gândim mai mult la ce ar putea merge prost decât la ce ar putea ieși bine și ajungem să trăim scenariul în avans.

De ce se întâmplă asta? Pentru că incertitudinea ne consumă mai mult decât credem. Un angajat acceptă o mărire de salariu mai mică decât ar merita, doar ca să nu mai stea în tensiunea negocierii. Cineva cumpără primul produs care i se potrivește „suficient”, fără să îll mai compare cu altele, pentru că a obosit să analizeze. Altcineva rămâne la un job care nu îl mai satisface, pentru că nu știe ce urmează dacă pleacă - iar nesiguranța i se pare mai dificilă decât nemulțumirea actuală.

Unii oameni amână analize sau investigații nu pentru că nu vor să afle adevărul, ci pentru că nu suportă stresul până vine rezultatul. La fel se întâmplă și în viața de zi cu zi: mulți aleg o soluție mai slabă, dar clară, doar ca să scape mai repede de tensiune.

Partea bună este că acest obicei poate fi ținut sub control. Primul pas este să înțelegem ce ne împinge, de fapt, să decidem în grabă. De multe ori, nu fugim de risc, ci de starea pe care ne-o dă nesiguranța. Așa că, înainte de o decizie luată sub presiune, merită să ne întrebăm simplu: aleg ce e mai bine sau doar vreau să scap cât mai repede de stres?

Soluția nu stă în tehnici complicate, ci adesea într-o simplă pauză. De aceea, specialiștii recomandă să ne impunem o regulă clară: nicio decizie importantă luată pe loc, la cald sau pe fond de stres. Fie că e vorba de o ofertă de muncă, de o achiziție majoră sau de o negociere, amânarea răspunsului ne ajută să ne detașăm de tensiunea momentului.

Cei care reușesc să tolereze mai bine perioada de nesiguranță au, în final, cel mai mult de câștigat. Pentru că adevărata pagubă nu vine din riscul pe care ni-l asumăm, ci din graba cu care suntem dispuși să plătim doar ca să cumpărăm puțină liniște.

Iluzia iubirii la un „swipe” distanță. Cum a crescut apariția aplicațiilor de dating rata divorțurilor

Și totuși, poate că incertitudinea nu e dușmanul nostru

Există și o altă perspectivă asupra incertitudinii, una care vine nu din lumea economiei, ci din spiritualitate. Sadhguru, unul dintre cei mai populari gânditori spirituali contemporani, susține că nu incertitudinea e problema, ci faptul că ne-am pierdut capacitatea de a o trăi ca pe ceva firesc.

Într-o conferință, el le-a pus o întrebare studenților: de ce un film de suspans e bun? Tocmai pentru că nu știi ce urmează. Intri în sală cu o mulțime de presupuneri, toate se dovedesc greșite rând pe rând, iar la final ieși spunând „ce film extraordinar". Nimeni nu iese mulțumit dintr-un film în care „a ghicit” tot ce urma să se întâmple.

„Practic, ceea ce spuneți este că, dacă toate predicțiile voastre se dovedesc greșite, e minunat. Dacă toate se adeveresc, nu e bun. Atunci ce e greșit cu viața voastră? Viața voastră e fantastică", spune Sadhguru. „Singura problemă e că v-ați pierdut capacitatea de a vă bucura de suspans."

Faptul că nu știm ce urmează nu este un defect, ci una dintre cele mai interesante părți ale vieții, punctează el. „Nu știți ce se va întâmpla în următoarele cinci minute - și asta e un lucru extraordinar”, spune acesta. Dacă am ști totul dinainte, viața ar deveni complet previzibilă și, în cele din urmă, plictisitoare.

Cu toate acestea, oamenii încearcă constant să facă exact opusul: să controleze rezultatul înainte să înceapă procesul. „Vreți să știți finalul înainte să jucați jocul. Practic, încercați să vă aranjați viața dinainte”, mai spune Sadhguru.

Uneori, această nevoie de control ajunge în zone absurde. El ironizează tendința de a apela la certitudini artificiale: „Nu știi ce urmează? Nici astrologul tău nu știe ce i se va întâmpla în următoarele zece minute, dar îți spune ție cum îți va arăta toată viața.”

Nu spune însă că nu ar trebui să ne pese de viitor, ci că fixarea obsesivă pe rezultat creează mai multă anxietate decât rezolvă. Ne construim în minte o versiune despre cum „ar trebui” să iasă lucrurile, iar apoi trăim cu teama că realitatea nu o va respecta.

De aici apare și tensiunea despre care vorbește și studiul: nu incertitudinea în sine este problema, ci felul în care reacționăm la ea.

Sadhguru propune o schimbare de perspectivă: în loc să încercăm să controlăm rezultatul, ar trebui să ne concentrăm pe proces. „Nu vă mai întrebați obsesiv ce va ieși. Concentrați-vă pe ce faceți acum. Dacă viața voastră este trăită intens și conștient, rezultatul va avea sens, indiferent care este acesta.”

De asemenea, subliniază că, în esență, viitorul este oricum imprevizibil. „Ați venit aici fără nimic și veți pleca fără nimic. Întrebarea nu este ce veți obține, ci cât de intens trăiți ceea ce aveți acum,” conchide Sadhguru.

image
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
gandul.ro
image
Ciucu, despre ce va face PNL: Noi ne putem asuma, inclusiv, un guvern minoritar
mediafax.ro
image
Gigi Becali – Vlad Chiricheș, schimb dur de replici după Farul – FCSB 2-3: „Băi, fii demn! Te faci de râs!” / „E greu să îmi spună ce am de făcut!”
fanatik.ro
image
Ce urmează după votul PSD: „Depinde de cât de credibilă este amenințarea lui Nicusor Dan”, avertizează prof. Gabriel Bădescu
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a anunțat decizia, după oferta din Turcia pentru Mirel Rădoi: "Cum să faci așa ceva?"
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ciolacu s-a mutat într-un penthouse de lux în Herăstrău. Chiria ajunge la 15.000 de euro, iar proprietarul e un mister
antena3.ro
image
Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
observatornews.ro
image
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
cancan.ro
image
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Schimbare în deschiderea succesiunii. Ce trebuie să faci mai întâi în 2026 în cazul unei moşteniri
playtech.ro
image
Andreea Bălan și Victor Cornea, cununie în mare secret. Ce ținute au purtat cei doi îndrăgostiți
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
image
INTERVIU Cristian Pârvulescu, analiză la cald. Ce face Bolojan după votul PSD? Scenariul în care PNL devine prizonierul AUR
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Donald Trump face o amenințare fără precedent: Vor cădea bombe, o întreagă civilizație va fi distrusă
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos
click.ro
image
Dan Negru, șocat de prețurile mici la carburanți, în New York: „M-oi fi tâmpit eu, apa e mai scumpă decât benzina?”. Cât costă însă în Canada?
click.ro
image
Scene șocante în Hunedoara! Beat criță, a lovit o femeie și a fugit de poliție până s-a oprit într-un gard
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Stadionul roman din orașul Perga (© Arkeoloji Haber)
„Ușile Morții”: Cum au modificat romanii un stadion pentru spectacole sângeroase
historia.ro
Ultimele noutăți

Interviu Ce trebuie să stabilească un cuplu înainte să vină copilul, ca să nu ajungă la divorț
WhatsApp Image 2026 04 20 at 2 39 34 PM jpeg
Relații 05:00
Cât de mult îți influențează kilogramele în plus viitorul financiar
Copil gras supraponderal FOTO Shutterstock jpg
Consiliere
Sunt amantele mai „scumpe” decât soțiile? Adevărul te va surprinde
tumisu kiss mark 5654536 jpg
Relații
Uiți lucruri importante? Soluția e mai simplă decât crezi
juuucy woman 5380651 jpg
Spiritualitate
Ce să faci ca să nu-ți mai strici somnul din cauza telefonului
Somn - Shutterstock
Mindset
Au mai mulți bani, dar sunt mai nefericiți. Profilul surprinzător al oamenilor lacomi
pixabay jpg
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Interviu Ce trebuie să stabilească un cuplu înainte să vină copilul, ca să nu ajungă la divorț
WhatsApp Image 2026 04 20 at 2 39 34 PM jpeg
Relații 05:00
Un model AI considerat prea periculos pentru public stârnește îngrijorări în sectorul financiar
Claude anthropic FOTO shutterstock jpg
SUA 04:30
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
drona invizibila China sursa Youtube
China 03:30
Analiză Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
razboi in Iran FOTO Atta Kenare AFP via Getty Images jpg
Știri Externe 03:00
Avertisment de la Kiev: Rusia ar putea pregăti o mobilizare masivă pentru o nouă ofensivă majoră
Volodimir Zelenski conferință de presă FOTO EPA EFE jpg
Europa 02:30
Exclusiv Pariul riscant al PSD: Moțiune de cenzură sau anticipate? De ce Nicușor Dan ar putea bloca planul social-democraților
Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu / FOTO Profimedia, Shutterstock
Politică
Noua tactică a armatei ucrainene de a slăbi artileria Rusiei: lovește convoaiele cu muniții, nu tunurile
artilerie rusa
Europa
Video Atac armat la piramidele din Teotihuacán. O turistă a fost împușcată mortal
Atac armat la piramidele din jpg
În lume
Analiză Nota de plată a „turbulențelor” politice va fi achitată de cetățeni prin rate mai mari și prețuri umflate
Grindeanu Bolojan Inquam Photos jpg
Politică
Detalii tulburătoare despre atacul armat din Louisiana: Șapte dintre copiii uciși sunt ai atacatorului
Atac armat Louisiana FOTO X jfif
SUA
Presa internațională, după retragerea sprijinului PSD pentru guvernul Bolojan: „Decizia ar putea declanșa luni de instabilitate”
Grindeanu Bolojan Inquam Photos jpg
Politică