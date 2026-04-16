Au mai mulți bani, dar sunt mai nefericiți. Profilul surprinzător al oamenilor lacomi

Lăcomia a avut mereu o problemă de imagine. De-a lungul istoriei, în toate marile religii și culturi ale lumii, a fost etichetată drept un păcat capital, o trăsătură întunecată care distruge comunități și alienează individul. Astăzi, știința modernă vine cu date care susțin că dorința nesfârșită de a acumula lucruri materiale vine cu un preț psihologic uriaș.

Un studiu amplu, publicat recent în prestigioasa revistă Personality and Social Psychology Bulletin, a analizat viețile a peste 2.300 de persoane din Olanda pentru a vedea, concret, ce aduce lăcomia în viața unui om. Cercetătorii au vrut să afle dacă această trăsătură, atât de blamată, are totuși și beneficii ascunse.

Și au descoperit că da, lăcomia are „părțile ei bune”: la nivel de societate, stimulează productivitatea și creșterea economică, iar la nivel individual, este direct legată de un venit mai mare pe gospodărie. Însă, acest unic beneficiu material vine la pachet cu un paradox dureros de familiar: abundența din conturi nu se reflectă deloc în calitatea vieții emoționale.

„Lăcomia poate fi bună pentru venituri, dar este rea pentru fericire”, a spus Karlijn Hoyer, autoarea principală a studiului și lector la Universitatea din Tilburg, citată de Psy Post. Analiza a arătat că persoanele lacome sunt, în general, mult mai puțin satisfăcute de viața lor. Ele tind să aibă familii mai mici și relații romantice mai scurte.

O posibilă explicație este că un om obsedat de acumulare materială trăiește într-o stare de insatisfacție perpetuă. Nu contează cât de mult are, creierul lui este setat să se uite doar la ceea ce îi lipsește.

„Lăcomia nu este problema. Problema este că sunteți zgârciți cu lăcomia voastră”

Dacă știința occidentală ne arată cât de distructivă este cursa pentru a strânge bani și statut, filosofia orientală ne propune o soluție complet diferită. Nu trebuie să ne reprimăm dorința de a obține mai mult, ci trebuie să schimbăm ținta acestei dorințe.

Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali ai lumii, aduce o perspectivă șocantă asupra acestui subiect: problema umanității nu este lăcomia, ci faptul că ne mulțumim cu prea puțin.

„Mulți dintre voi ați fost crescuți cu ideologia că a fi mulțumit este cea mai mare virtute. Dar dacă viața ta începe să exploreze dimensiuni dincolo de planul fizic, mulțumirea este o idee foarte proastă”, explică Sadhguru. „Dacă eu aș fi lacom, ar fi mai bine? Da, trebuie să fii lacom. Problema în acest moment este că ești zgârcit cu lăcomia ta. Nu aspiri la cea mai mare posibilitate. Vrei doar puțin mai mulți bani, puțin mai multă putere, puțin mai multă plăcere.”

Ceea ce explică liderul spiritual oferă o perspectivă diferită față de rezultatele studiului olandez. Când lăcomia este orientată strict către planul fizic (bani, proprietăți), ea devine o cursă limitată, o competiție în care - așa cum spunea Mahatma Gandhi - „există suficient pentru nevoile tuturor, dar nu suficient pentru lăcomia unui singur om”. Acumularea fizică are limite, motiv pentru care goana după ea lasă individul gol pe interior, nemulțumit și, așa cum arată cifrele cercetării, incapabil să mențină relații de lungă durată.

Sadhguru ne provoacă să renunțăm la ideea de „suficient” atunci când vine vorba de propria noastră evoluție interioară. El privește mulțumirea de sine nu ca pe o virtute, ci ca pe o graniță autoimpusă, o limitare care ne oprește să ne atingem potențialul real.

„Să fii mulțumit cu tine însuți înseamnă să tragi o graniță. Până când acestei ființe nu i se permite să înflorească într-o stare nemărginită, nu ar trebui să fii mulțumit. Trebuie să arzi de nemulțumire”, spune el.

Secretul, în opinia sa, nu este să distrugem dorința, ci să nu o mai limităm la obiecte concrete. În loc să ne dorim doar bani, proprietăți sau statut, Sadhguru spune că ar trebui să ne extindem dorința dincolo de aceste ținte.

El susține că, atunci când dorința nu mai este îndreptată către un obiect anume și devine o energie totală, aceasta se transformă în meditație.

„Dacă dorința și energia ta devin o forță totală, dar nu sunt îndreptate către un obiect anume, asta este meditația. O dorință puternică fără un obiectiv fizic. Dacă ai fi cu adevărat lacom, ai aspira la cel mai înalt nivel, ai căuta absolut totul. Iar când un om caută totul, lucrurile mici nu-i vor mai reține atenția. Nu se va mai gândi la valută sau la proprietăți, se va gândi la cea mai mare posibilitate a existenței sale”, concluzionează Sadhguru.

Așadar, datele sugerează că lăcomia pentru lucruri fizice te poate îmbogăți, dar te va lăsa nefericit și singur, după cum confirmă cercetătorii din Tilburg. Dar dacă iei aceeași forță interioară și o folosești pentru a fi „lacom” în ceea ce privește cunoașterea, evoluția și viața trăită în profunzime, acea lăcomie se transformă dintr-un „păcat” într-un motor al eliberării tale.