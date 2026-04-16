Au mai mulți bani, dar sunt mai nefericiți. Profilul surprinzător al oamenilor lacomi

Lăcomia a avut mereu o problemă de imagine. De-a lungul istoriei, în toate marile religii și culturi ale lumii, a fost etichetată drept un păcat capital, o trăsătură întunecată care distruge comunități și alienează individul. Astăzi, știința modernă vine cu date care susțin că dorința nesfârșită de a acumula lucruri materiale vine cu un preț psihologic uriaș.

Un studiu amplu, publicat recent în prestigioasa revistă Personality and Social Psychology Bulletin, a analizat viețile a peste 2.300 de persoane din Olanda pentru a vedea, concret, ce aduce lăcomia în viața unui om. Cercetătorii au vrut să afle dacă această trăsătură, atât de blamată, are totuși și beneficii ascunse.

Și au descoperit că da, lăcomia are „părțile ei bune”: la nivel de societate, stimulează productivitatea și creșterea economică, iar la nivel individual, este direct legată de un venit mai mare pe gospodărie. Însă, acest unic beneficiu material vine la pachet cu un paradox dureros de familiar: abundența din conturi nu se reflectă deloc în calitatea vieții emoționale.

„Lăcomia poate fi bună pentru venituri, dar este rea pentru fericire”, a spus Karlijn Hoyer, autoarea principală a studiului și lector la Universitatea din Tilburg, citată de Psy Post. Analiza a arătat că persoanele lacome sunt, în general, mult mai puțin satisfăcute de viața lor. Ele tind să aibă familii mai mici și relații romantice mai scurte.

O posibilă explicație este că un om obsedat de acumulare materială trăiește într-o stare de insatisfacție perpetuă. Nu contează cât de mult are, creierul lui este setat să se uite doar la ceea ce îi lipsește.

„Lăcomia nu este problema. Problema este că sunteți zgârciți cu lăcomia voastră”

Dacă știința occidentală ne arată cât de distructivă este cursa pentru a strânge bani și statut, filosofia orientală ne propune o soluție complet diferită. Nu trebuie să ne reprimăm dorința de a obține mai mult, ci trebuie să schimbăm ținta acestei dorințe.

Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali ai lumii, aduce o perspectivă șocantă asupra acestui subiect: problema umanității nu este lăcomia, ci faptul că ne mulțumim cu prea puțin.

„Mulți dintre voi ați fost crescuți cu ideologia că a fi mulțumit este cea mai mare virtute. Dar dacă viața ta începe să exploreze dimensiuni dincolo de planul fizic, mulțumirea este o idee foarte proastă”, explică Sadhguru. „Dacă eu aș fi lacom, ar fi mai bine? Da, trebuie să fii lacom. Problema în acest moment este că ești zgârcit cu lăcomia ta. Nu aspiri la cea mai mare posibilitate. Vrei doar puțin mai mulți bani, puțin mai multă putere, puțin mai multă plăcere.”

Ceea ce explică liderul spiritual oferă o perspectivă diferită față de rezultatele studiului olandez. Când lăcomia este orientată strict către planul fizic (bani, proprietăți), ea devine o cursă limitată, o competiție în care - așa cum spunea Mahatma Gandhi - „există suficient pentru nevoile tuturor, dar nu suficient pentru lăcomia unui singur om”. Acumularea fizică are limite, motiv pentru care goana după ea lasă individul gol pe interior, nemulțumit și, așa cum arată cifrele cercetării, incapabil să mențină relații de lungă durată.

Sadhguru ne provoacă să renunțăm la ideea de „suficient” atunci când vine vorba de propria noastră evoluție interioară. El privește mulțumirea de sine nu ca pe o virtute, ci ca pe o graniță autoimpusă, o limitare care ne oprește să ne atingem potențialul real.

„Să fii mulțumit cu tine însuți înseamnă să tragi o graniță. Până când acestei ființe nu i se permite să înflorească într-o stare nemărginită, nu ar trebui să fii mulțumit. Trebuie să arzi de nemulțumire”, spune el.

Secretul, în opinia sa, nu este să distrugem dorința, ci să nu o mai limităm la obiecte concrete. În loc să ne dorim doar bani, proprietăți sau statut, Sadhguru spune că ar trebui să ne extindem dorința dincolo de aceste ținte.

El susține că, atunci când dorința nu mai este îndreptată către un obiect anume și devine o energie totală, aceasta se transformă în meditație.

„Dacă dorința și energia ta devin o forță totală, dar nu sunt îndreptate către un obiect anume, asta este meditația. O dorință puternică fără un obiectiv fizic. Dacă ai fi cu adevărat lacom, ai aspira la cel mai înalt nivel, ai căuta absolut totul. Iar când un om caută totul, lucrurile mici nu-i vor mai reține atenția. Nu se va mai gândi la valută sau la proprietăți, se va gândi la cea mai mare posibilitate a existenței sale”, concluzionează Sadhguru.

Așadar, datele sugerează că lăcomia pentru lucruri fizice te poate îmbogăți, dar te va lăsa nefericit și singur, după cum confirmă cercetătorii din Tilburg. Dar dacă iei aceeași forță interioară și o folosești pentru a fi „lacom” în ceea ce privește cunoașterea, evoluția și viața trăită în profunzime, acea lăcomie se transformă dintr-un „păcat” într-un motor al eliberării tale.

image
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
digi24.ro
image
Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan avansează un scenariu exploziv: „E posibil să avem un guvern minoritar.” Președintele susține că PSD a încălcat acordul cu PNL, dar că referendumul PSD este legitim
gandul.ro
image
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
mediafax.ro
image
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
fanatik.ro
image
„Nu ești mult mai mamă, dacă ai născut pe cale naturală”. Interviu cu prof. dr. Monica Cîrstoiu, care desființează miturile „anticezariană” de pe panourile din București
libertatea.ro
image
„Lumea e devastată de o mână de tirani”. Papa Leon, după disputa cu Trump: Manipulează „numele lui Dumnezeu” pentru propriul câștig
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
FOTO O Jurnalistă celebră și un antrenor uriaș, filmați pe ascuns împreună! Ambii sunt căsătoriți
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
antena3.ro
image
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
observatornews.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
cancan.ro
image
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Eşti filmat în loc public iar imaginile sunt postate pe reţelele sociale. Ce poţi face, conform Codului Civil
playtech.ro
image
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
digisport.ro
image
Noua lege a salarizării bugetarilor: 3 scenarii pe masa Coaliției de guvernare
stiripesurse.ro
image
Foști judecători CCR explică, pas cu pas, cum Bolojan poate rămâne în funcție. Aprobare vs. vot de încredere
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Izvorul Tămăduirii 2026. Tradiții și miracole în Vinerea Luminată. Ce este interzis și ce este obligatoriu astăzi
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, de nerecunoscut. Cum arată după ce a „topit” un număr considerabil de kilograme
click.ro
image
Filmările la „Survivor” s-au încheiat. Cine sunt cei doi concurenți care se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro
click.ro
image
A rămas fără dinți după ce a mers în Turcia să-și repare dantura: „Aș vrea să pot da timpul înapoi”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
ChatGPT Image Apr 16, 2026, 01 59 41 PM png
Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie 2026 dă startul la curaj, decizii și începuturi noi
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
Ultimele noutăți

Iluzia iubirii la un „swipe” distanță. Cum a crescut apariția aplicațiilor de dating rata divorțurilor
relatie cuplu probleme FOTO Shutterstock
Relații 00:09
Alimentul banal care are de două ori mai multe proteine decât un ou
Proteine - oua, carne rosie, branza, avocado, nuci FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Capcana interdicțiilor: de ce izolarea adolescenților de primele relații le sabotează maturizarea emoțională
ri ya couple 6147556 jpg
Relații
Paradoxul despărțirii de sărbători: de ce idealizăm relația tocmai când ne simțim mai singuri și cum ne putem proteja
shutterstock despartire cuplu
Relații
Interviu Cum începe infidelitatea financiară. Secretele despre bani care destramă iubirea. "E vorba de trădare în sensul cel mai complet”
pexels mikhail nilov 6963048 jpg
Relații
Milioane de oameni cer sfaturi medicale inteligenței artificiale. Cum poate fi de folos ChatGPT
Persoana comunicând cu un chatbot FOTO Shutterstock (1) jpg
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Declin sau evoluție în industria auto? Mari producători închid fabrici și fac concedieri
Fabrica auto FOTO Shutterstock jpg
Economie 01:05
H&M anunță închiderea a 160 de magazine în 2026. Planul de restructurare a înfuriat sindicatele
H&M captura FB png
Europa 00:49
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Eficienta panouri fotovoltaice jpeg
Economie 00:34
Germania ia în calcul trimiterea de nave specializate pentru securizarea Strâmtorii Ormuz
friedrich merz si donald trump foto captura video AP png
Europa 00:11
Iluzia iubirii la un „swipe” distanță. Cum a crescut apariția aplicațiilor de dating rata divorțurilor
relatie cuplu probleme FOTO Shutterstock
Relații 00:09
17 aprilie: Ziua în care a murit scriitorul Gabriel García Márquez, primul columbian care a luat Nobelul pentru Literatură
gabriel garcia marquez
Istoria zilei 00:01
Radu Miruță atrage atenția că PSD nu le poate impune liberalilor pe cine să-şi desemneze premier: „Ce facem, le spunem şi noi celor din PSD să aibă alți deputați în Gorj?”
Sursa foto Facebook Radu Miruță png
Politică 16 apr. 2026
Gazele naturale, pilon de stabilitate în tranziția energetică. Care sunt cele mai mari avantaje ale României
Platforma de gaze FOTO Shutterstock jpg
Energy Forward 2026 16 apr. 2026
Video Tânăr reținut pentru incitare la ură și violență împotriva evreilor, după ce a publicat materiale extremiste. Ce au găsit polițiștii în locuința sa
Tânăr din Hunedoara, reținut pentru incitare la ură și violență SURSĂ Poliția Română mp4 thumbnail png
București 16 apr. 2026
Trump susține că „Iranul a acceptat aproape tot” și anunță că ar putea merge la Islamabad dacă se ajunge la un acord de pace
Donald Trump FOTO EPA EFE jpg
SUA 16 apr. 2026
Omul lui Putin la Chișinău cere întrevedere cu bașcana Găgăuziei în pușcărie. Cum au răspuns autoritățile moldovene
Evghenia Gutul FOTO Facebook jpeg
Republica Moldova 16 apr. 2026