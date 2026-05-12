Video Constănțenii au primit mesaj RO-Alert din cauza furtunii: grindină cât „oul de prepeliță” în sudul județului

Constănțenii au fost primit un mesaj RO-Alert marți, 12 mai, în jurul orei 16.30, din cauza furtunii. Aceștia sunt sfătuiți să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire.

Potrivit Focus Press, meteorologii au emis o atenționare tip Cod portocaliu de vijelie puternică, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2 – 4 cm), averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp și vânt.

Codul a fost valabil în cursul zilei de marți, 12 mai, a.c, între orele 15.40 – 17.10.

Zone vizate: Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Cobadin, Ostrov, Băneasa, Mircea Vodă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Independența, Oltina, Aliman, Ghindărești, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Vulturu, Dumbrăveni.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) transmite și că un alt Cod galben va fi în vigoare miercuri, între orele 10.00 şi 22.00, şi vizează tot intensificări ale vântului, în județele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi în municipiul Bucureşti.

„În Oltenia, vestul şi sudul Munteniei şi sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat de 80 km/h”, a arătat ANM.

De asemenea, tot de marți, temperaturile vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi şi în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații şi sub formă de lapoviță şi ninsoare.

„În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Moldovei şi în zona de munte, vremea va fi instabilă.

Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50...60 km/h şi izolat de 70...90 km/h), grindină şi averse torențiale însoţite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de 30...40 l/mp”, a transmis ANM.

Oamenii au postat imagini spectaculoase pe rețelele de socializare cu norii de furtună, dar și grindina „cât oul de prepreliță” care a căzut în zona Dumbrăveni din sudul județului.