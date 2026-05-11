search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas șocați când am venit”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

După patru ani în Olanda, doi tineri cu dor de casă au decis că e timpul să se întoarcă și să-și încerce din nou forțele în țara lor. Vin de la salarii de 2.200 euro, dar ar accepta să lucreze și pe mai puțin.

Nicolae și Mădălina își caută acum de lucru acasă FOTO: Alina Mitran
Nicolae și Mădălina își caută acum de lucru acasă FOTO: Alina Mitran

Nicolae (32 ani) și Mădălina (26 ani) au decis, după patru ani de muncă în străinătate, că e timpul să se întoarcă în România, să se așeze la casa lor, poate să-și mărească și familia, așa că își caută de lucru. I-am întâlnit la Bursa generală a locurilor de muncă de la Slatina, unde au cercetat curioși fiecare ofertă în parte. Nu se tem de muncă, au deja experiență în domeniul tehnic, dar nu numai, iar pe de altă parte sunt conștienți că în România salariile sunt cu mult sub cele din țările vestice.

Au plecat din țară în 2022. El mai muncise anterior în străinătate, în Anglia și Olanda, soția nu. „Când am plecat prima dată, Mădălina era la școala postliceală sanitară, a zis că vrea s-o termine”, a explicat Nicolae. Tânăra a terminat școala și a încercat să se angajeze în domeniul sanitar. A fost primul contact cu ceea ce, pentru că a avut propria experiență, tânăra confirmă că nu este doar bârfă. „Aici, dacă nu ai bani, nu te poți angaja în sistemul public. Cred că niciunde, nu doar în sistemul sanitar”, spune în treacăt Mădălina.

Așa s-a angajat la o firmă importantă de cabluri din fibră optică, unde a lucrat doi ani. În cele din urmă s-a decis să-l urmeze pe Nicolae în Olanda, în 2022.

Am stat patru ani în Olanda. La început a fost domeniu tehnic, doi ani de zile. S-a închis locul acela pur și simplu și agenția ne-au găsit altceva, tot tehnic. Ne-au spus însă că e doar pe o perioadă de timp. Au fost 5-6 luni, nu mai aveau alt job tehnic să ne ofere. Aveam experiență și nu am acceptat ce alte joburi ne-au oferit. A apărut în cele din urmă o ofertă la o fabrică-depozit, unde se făceau comenzi online și noi pregăteam aceste comenzi pentru livrare. Aveai normă, iar norma creștea mereu. Vedea că faci mult, norma tot creștea și tot așa. La început n-am făcut-o, dar după, tot te presau și am făcut-o. Făceam chiar mai mult decât alții de acolo cu vechime de un an-doi. Și tot cereau mai mult, mai mult”, au relatat tinerii cum au început să conteze mai puțin banii și mai mult starea de bine.

„Te simțeai minoritar, se făceau unele discriminări”

În depozitul respectiv erau doar opt români și aproximativ 180 de polonezi. Nici românii nu sunt tocmai solidari, în plus ceilalți îi depășeau numeric. „Te simțeai minoritar, se făceau unele discriminări”, au dezvăluit tinerii.

Câștigul salarial este însă cu mult peste ceea ce oferă România acum.

„În jur de 2.200 – 2.300 euro și cheltuiam 1.000 pe lună, maxim, amândoi. Și cu 1.000 pot să spun că aveai tot ce doreai, nu te limitai cu nimic. Erau prețurile mult mai mici acolo ca aici în România. Noi am rămas șocați când am venit. Când trăgeai linie, ieșeai mult mai bine acolo. Îți cumpărai tot ce aveai nevoie”, au mai povestit cei doi tineri.

Au găsit România aproape neschimbată, iar asta nu e neapărat de bine.

„Mulți îmi spuneau: nu întoarce, pentru că ai să vezi că e greu! Și i-am întrebat: dacă e greu, voi de ce rămâneți aici? Am venit înainte de Paște, deocamdată nu am avut prea mare contact cu piața muncii, sper să nu fim dezamăgiți”, a mai spus Nicolae.

„Cea mai grea muncă o făceau românii”

Nicolae este absolvent de studii superioare, a făcut facultatea de Contabilitate. N-a profesat și explică și de ce: „Aici în România am avut ocazia, dar când m-am angajat prima oară, la Dedeman, luam mulți bani. După vreo cinci luni, am mers să mă angajez la o firmă de profil, să fac contabilitate, și îmi dădeau jumătate din cât luam la Dedeman. Și am refuzat. M-am gândit atunci că în timp capăt experiență și poate salariul va crește, dar eram tânăr și mă gândeam și la bani”.

Caută acum de lucru pe un salariu de cel puțin 800 de euro, „de început, și după 3 luni, maxim 6, să ajungi la peste 1.000”. Este la mai puțin de jumătate comparativ cu ultimul salariu câștigat, în schimb și-au făcut calculul că în România au casa lor, nu vor mai plăti chirie.

Nicolae spune că a simțit, în Olanda, că banii mai mulți nu-l mai mulțumeau și că sunt alte lucruri care compensează.

Am fugit pentru bani, dar la un moment dat intrau banii pe card dar nu mai simțeai că e satisfacția aceea. La început, când vedeai 500 – 600 euro în plus era altceva, dar acum, spre sfârșit, nici nu mă mai uitam cât s-au strâns. Noi ne gândeam să venim acasă”, a dezvăluit tânărul.

România, campioana țărilor din Europa la fraudele cu locuri de muncă false. Tinerii, cei mai afectați

Speră ca de data aceasta planul să le meargă. Sunt dispuși să încerce pentru o perioadă, însă nu exclud nici varianta de a pleca din nou.

Noi acum am plecat cu gândul să rămânem aici, dar nu se știe niciodată. Dacă nu găsim ceva, nu ne convin banii, putem să plecăm oricând. Adică vezi o lună, două, trei... Noi tot am stat plecați, am fost focusați să strângem bani, dar a venit timpul să ne așezăm, să facem poate și un copil”, e rândul Mădălinei să spună care le sunt planurile.

„Aici ai familie, ai tot”

Vorbim de cum se muncește în Olanda și tinerii spun că românii sunt foarte apreciați. Și pentru că sunt isteți, găsesc rapid soluții la probleme diverse, dar și pentru că sunt harnici și, pentru că s-au adus acolo „să facă bani”, sunt dispuși să presteze și munci pe care olandezii au început să le refuze. „Cel puțin în Olanda, toată munca grea o făceau românii, olandezii nu făceau orice muncă. În schimb noi, românii, care ne duceam după bani, făceam. Te punea să faci, nu spuneai că nu-ți place, că nu știi. Îți arăta o dată, de două ori, după care făceai. Olandezii veneau mai întâi să vadă, să încerce, în schimb noi, emigranții – români, polonezi, portughezi - mergeam la muncă direct”, a relatat Mădălina.

„În Olanda pe nimeni nu interesează studiile. Îi interesează doar ce faci. Acolo nu te întreba dacă știi să faci, te punea să faci. Zicea – Tu ești român, tu trebuie să știi să faci. -, așa mi-a spus un angajator. Dacă le știi limba e mult mai bine. Dar ne-am descurcat în engleză. Se comunica mult în engleză, și persoanele în vârstă de 80 de ani vorbeau, te descurcai în engleză oriunde, și în supermarket și la magazine, oriunde”, au mai povestit tinerii.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă s-au întâlnit cu angajatorii FOTO: A. Mitran
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă s-au întâlnit cu angajatorii FOTO: A. Mitran
Dispar 3.000 de locuri de muncă: val de concedieri la o mare bancă europeană, pe fondul presiunilor de preluare din partea UniCredit

Au muncit mult, însă nu truda i-a determinat neapărat să se întoarcă, ci dorul de casă și de ai lor. „Aici ai familie, ai tot. Acolo erai într-o rutină din asta – muncă, acasă. Mai ieșeai în weekend, dar nu te simțeai împlinit. Nu prea e bine să-ți faci prieteni pe acolo. Mai fusesem înainte, știam că lumea e rea și trebuie să fii puternic. Nu e pentru oricine”, a mai adăugat Nicolae.

„Am văzut lucruri care ni s-au părut interesante, mai studiem să vedem dacă ar merge aici”

Cu economiile pe care au reușit să le facă muncind printre străini și cu darul din nuntă au strâns o sumă importantă, pe care îi bate gândul să o folosească pentru a-și construi o casă și pentru a pune în practică și o idee de afaceri. „Ne-am gândit și la afaceri, am văzut multe lucruri care ni s-au părut interesante, nu știm dacă ar merge aici, trebuie să mai studiem”, a spus tânărul.

Până când își strâng informațiile, vor să se angajeze, acesta este motivul pentru care au venit la întâlnirea cu angajatorii, organizată de serviciul public de ocupare.

Noi mereu când am fost în România am avut job, nu am fost în situația de a ne căuta de lucru. Consideram că eu pot să-mi găsesc singur mai bine decât altcineva”, a mai dezvăluit  Nicolae. Au aflat că se pot înscrie în baza de date a AJOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și că pot beneficia, astfel, de serviciile care li se oferă șomerilor: consiliere cu privire la anumite drepturi pe care le au în funcție de unde este situat locul de muncă, intermediere pe piața muncii, cursuri gratuite etc..

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului anunță pentru Gândul că sesizează CCR pentru Ordonanța de Urgență dată de Bolojan după demitere. Renate Weber: “Este foarte grav ce s-a întâmplat. E prima dată când văd așa ceva de când Constituția e în vigoare”
gandul.ro
image
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
mediafax.ro
image
De ce a schimbat, de fapt, Dinamo sigla! Nicolescu: “UEFA ne-o cere!” Care e statutul juridic al vechii sigle
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan cheamă PSD la guvernare: „E responsabilitatea lor să vină cu soluții”. Ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier
libertatea.ro
image
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
digisport.ro
image
Planta care vindecă rănile. Are proprietăţi antiinflamatoare, antibacteriene şi antivirale
click.ro
image
Comuna din România cu rată de colectare a taxelor și impozitelor de aproape 100%, al treilea an la rând. Localnic: „Plătesc cu drag”
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
observatornews.ro
image
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
cancan.ro
image
Două beneficii la pensie. Ce vor fi obligate Casele de Pensie să facă pentru ca pensionarii să ia bani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Harta sărăciei din România. Zonele în care oamenii trăiesc cel mai greu, potrivit datelor oficiale
playtech.ro
image
Gigi Becali anunţă o campanie masivă de transferuri la FCSB: „Meme Stoica îmi aduce doi jucători din străinătate!”
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
digisport.ro
image
Ce face, de fapt, apretul pentru haine și când ar trebui să îl folosești
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Avertisment privind hantavirus! Nu este un nou COVID-19
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
click.ro
image
Prețuri surprinzătoare în supermarketurile din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu 27 de euro: „Asta înseamnă afaceri, nu?”
click.ro
image
Cum se pregătește omleta japoneză făcută în apă. Rețeta specială folosită de un bucătar celebru
click.ro
Diddy Fergie jpg
Apetitul sexual de nestăvilit al ”ducesei nimfomane” ar fi trimis-o și în brațele controversatului Diddy! Ani de zile de ”prietenie cu beneficii”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu ce gând a plecat Andreea Perju de la nunta Andreei Bălan: „Nu am nevoie”
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani