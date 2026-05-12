search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ghid pas cu pas: cum afli în 2 minute câte puncte de penalizare ai acumulat pe permisul de conducere

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Informațiile despre permisul de conducere pot fi verificate online, a informat marți Ministerul Afacerilor Interne (MAI), precizând că a dezvoltat platforma digitală HUB MAI prin reforma sistemului și modernizarea serviciilor publice.

Cineva arată permisul de conducere
Informațiile despre permisul de conducere pot fi verificate online. Foto arhivă

„Ministerul Afacerilor Interne continuă reforma sistemului și modernizarea serviciilor publice prin dezvoltarea platformei digitale HUB MAI (https://hub.mai.gov.ro/), care oferă cetățenilor acces direct, rapid și sigur la informații administrative esențiale”, a anunțat marți instituția.

Prin serviciile disponibile online, posesorii de permis de conducere pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și pot verifica punctele de penalizare acumulate, direct din contul personal, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Acest serviciu rezolvă o nevoie concretă a cetățeanului: accesul simplu la propria situație rutieră. În același timp, reduce presiunea asupra ghișeelor, scurtează timpul de obținere a informațiilor și transformă relația dintre cetățean și administrație într-una mai rapidă, mai transparentă și mai eficientă.

Până în prezent, platforma HUB MAI a înregistrat peste 51,6 milioane de accesări, ceea ce confirmă interesul crescut al cetățenilor pentru servicii publice digitale, rapide și accesibile. Dintre acestea, 226.269 de persoane au solicitat cazierul rutier.

Ministerul de Interne reamintește că, potrivit legislației rutiere, punctele de penalizare se aplică pentru abateri la regimul circulației, iar acumularea a 15 puncte de penalizare în ultimele 6 luni atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Pentru verificarea punctelor de penalizare, pașii sunt următorii:

  1. Accesați platforma HUB MAI;
  2. Autentificați-vă în contul personal;
  3. Intrați în secțiunea „Șoferi și vehicule”;
  4. Selectați „Istoric sancțiuni rutiere”;
  5. Transmiteți solicitarea online;
  6. Consultați informațiile privind permisul de conducere și punctele acumulate.

Istoricul sancțiunilor rutiere reflectă abaterile active la regimul circulației pe drumurile publice, aflate în evidențele permiselor de conducere reținute și ale sancțiunilor aplicate conducătorilor auto, în condițiile prevăzute de O.M.A.I. nr. 141/2014.

Ministerul Afacerilor Interne va continua procesul de reformă, modernizare și digitalizare a serviciilor publice, cu obiectivul de a reduce birocrația, de a crește eficiența administrativă și de a oferi cetățenilor servicii simple, sigure și accesibile”, precizează MAI.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
Concertul Metallica din Bucureşti. Tot ce trebuie să știi despre transportul în comun spre și de la Arena Națională
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului a sesizat oficial CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere. Ce încălcări ale Constituției invocă instituția
gandul.ro
image
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
mediafax.ro
image
MM Stoica a găsit în Serbia jucători pentru FCSB: „Decizia e luată, îi place și lui Gigi”
fanatik.ro
image
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
libertatea.ro
image
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Studiu HONOR: 1 din 3 români ratează momente importante din cauza telefonului și 8 din 10 români au avut cel puțin un accident cu telefonul în ultimii doi ani
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
"Nu am idee ce s-a întâmplat". La doar 5 ani, Alexandru a dispărut fără urmă chiar de lângă tatăl său
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero de pe nava Hondius. De unde a pornit focarul care a pus autoritățile în alertă
playtech.ro
image
Ce mesaj i-a trimis lui Ion Țiriac soția moștenitorului imperiului Ferrari. Cum a fost numit miliardarul
fanatik.ro
image
Secretul longevității în Grecia și Cipru. Alimentele și obiceiurile care îi ajută pe localnici să trăiască mai mult
ziare.com
image
Premiu uriaș: câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea, după ce a învins-o pe Ostapenko la Roma
digisport.ro
image
Incident șocat în timpul unei nunți. Mirele l-a ucis pe cavalerul de onoare. Ce pedeapsă va primi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, Andrei Iermak, suspect oficial într-o anchetă de corupție. NABU cere arestarea
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tocanita de pui cu cartofi Sursa foto shutterstock 2550769163 jpg
Tocăniță de pui cu cartofi. Este gata în timp record!
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul