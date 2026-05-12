Telefonul mobil a devenit o sursă de stres pentru mulți români. Bateria descărcată și teama de pierdere a datelor, printre principalele motive

Telefonul mobil a devenit pentru mulți oameni nu doar un instrument indispensabil, ci și o sursă constantă de anxietate, arată un nou studiu. Potrivit cercetării, 67% dintre respondenți spun că stricarea telefonului reprezintă o sursă importantă de stres, întrucât este folosit atât pentru activități personale, cât și profesionale.

Datele arată că aproximativ 8 din 10 români și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii doi ani, cel mai frecvent incident fiind scăparea accidentală a dispozitivului. Pentru mulți utilizatori, perspectiva pierderii datelor personale este percepută ca fiind mai gravă decât costul înlocuirii telefonului.

Studiul relevă și diferențe de comportament între utilizatori: bărbații și tinerii sunt mai predispuși să spargă accidental ecranul, în timp ce femeile declară mai des că scapă telefonul.

Nivelul bateriei, sursă zilnică de anxietate

Nivelul bateriei este un alt motiv frecvent de îngrijorare. Potrivit sondajului, 57% dintre români verifică bateria telefonului de mai multe ori pe zi, pentru a evita situațiile în care rămân fără în momente importante.

Pentru 35% dintre respondenți, stresul apare atunci când bateria scade sub 30%, în timp ce 34% devin îngrijorați când nivelul ajunge sub 20%. Aproape o treime dintre utilizatori spun că își schimbă modul de utilizare abia atunci când bateria scade sub 10%.

Totodată, 61% dintre participanți consideră că un telefon care se încarcă complet în 15-20 de minute le-ar reduce considerabil stresul cotidian.

Momente importante ratate din cauza limitărilor tehnice

Studiul arată că 67% dintre români au ratat cel puțin o dată momente importante din cauza limitărilor telefonului, iar o treime spun că astfel de situații le provoacă frustrare.

Printre principalele cauze se numără reacția întârziată în momentul fotografierii, menționată de 27% dintre respondenți, imaginile neclare sau încercarea repetată de a obține fotografia ideală.

Cele mai greu de surprins cadre sunt peisajele surprinse din mișcare, copiii aflați în mișcare, animalele de companie și scenele dinamice, precum concertele.

Funcțiile AI, tot mai apreciate

Pe măsură ce utilizarea telefoanelor devine mai complexă, funcțiile bazate pe inteligență artificială sunt percepute tot mai mult ca instrumente utile. Aproximativ 60% dintre români le consideră importante pentru economisirea timpului și simplificarea activităților zilnice.

Cercetarea a fost realizată de HONOR împreună cu CULT Market Research în perioada aprilie-mai 2026, pe un eșantion de 400 de respondenți din mediul urban, cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani.