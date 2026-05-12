Video Sarmat, una dintre cele mai puternice rachete intercontinentale ale Rusiei, va fi desfășurată anul acesta. Anunțul lui Putin

Vladimir Putin a anunțat că Rusia intenționează să pună în serviciu până la sfârșitul acestui an racheta balistică intercontinentală Sarmat, capabilă să transporte focoase nucleare. Mai mult, testele recente ale sistemului au fost finalizate cu succes.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe video, unde comandantul Forțelor Strategice de Rachete, Serghei Karakaev, i-a transmis liderului de la Kremlin că testele recente ale sistemului au fost finalizate cu succes.

Potrivit oficialului rus, primul regiment echipat cu această rachetă va intra în serviciu operațional până la finalul anului 2026 în regiunea Krasnoiarsk, relatează Bloomberg.

Vladimir Putin a prezentat pentru prima dată racheta Sarmat în martie 2018, într-un discurs în care a promovat o serie de noi arme strategice despre care afirma că pot face „ineficiente” sistemele de apărare antirachetă ale Statelor Unite.

La acel moment, liderul rus a descris Sarmat drept o „armă unică”, iar în cadrul prezentării video difuzate atunci au fost ilustrate focoase îndreptându-se către o hartă a sudului statului american Florida.

Inițial, racheta urma să intre în serviciu la finalul anului 2022, potrivit agenției de presă de stat RIA Novosti. Ulterior, autoritățile ruse au anunțat în 2023 că sistemul fusese plasat în serviciu de luptă.

În declarațiile făcute marți, Putin a susținut că raza de acțiune a rachetei Sarmat este de peste patru ori mai mare decât cea a sistemelor occidentale similare. Informația nu a putut fi verificată independent de Bloomberg.