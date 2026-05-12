search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dungaciu avertizează că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte. „Lucurile nu pot să funcționeze așa într-o democrație normală”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a afirmat marți, 12 mai, că formațiunea va participa la negocierile de la Cotroceni, adăugând că AUR nu urmărește „deocamdată” suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Dan Dungaciu/FOTO: Inquam photos/George Călin
Dan Dungaciu/FOTO: Inquam photos/George Călin

„Nu s-a pus această problemă și, în general, nu vrem să intrăm în proiecte din care nu putem să ieșim câștigători. Și din punctul acesta de vedere nu depinde, evident, un asemenea demers doar de AUR”, a spus acesta la Digi24.

El a mai adăugat că „atunci când vom demara (n.red - procedura de suspendare), dacă vom demara această procedură, va trebui să avem convingerea că procedura are succes”.

Dan Dungaciu a declarat că în AUR au loc discuții privind poziția pe care partidul o va adopta la consultările de la Cotroceni și a precizat că nu a fost luată încă o decizie privind propunerea unui premier.

„Noi am anunțat asta deja public și nu e un secret. Am spus că dacă va fi vorba să ne asumăm guvernarea va fi în jurul unui premier AUR și în jurul programului de guvernare pe care l-am schițat în linii generale și l-am făcut public. Asta este singura variantă pe care noi o avem”.

Dungaciu consideră că șeful statului „nu are nici prerogative morale, nici autoritate profesională, nici autoritate juridică ca să aleagă el cine e bun și cine rău din ceea ce românii aleg”.

„Nu e treaba lui să facă judecăți între români de primă mână și români de mâna a doua în așa fel încât să spună cine poate și nu, cine are dreptul și nu are dreptul să guverneze. E o problemă care se rezolvă în Parlament, că de asta există legislativ, nu e menirea lui să îi judece. Repet, nici formal, nici măcar informal”.

Nu în ultimul rând, acesta a subliniat că AUR nu va vota niciun guvern din care nu face parte.

„Aceste discuții trebuie măcar să existe, să-și mențină, ca să zic așa, aerul de constituționalitate. Ele sunt normale într-o democrație, chit că Președenția vrea să transmită mesajul că le face doar pentru că este, într-un fel sau altul, obligată de constituție.

Lucurile nu pot să funcționeze așa într-o democrație normală. Să eliminăm toate variantele posibile. Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte”.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că respinge categoric posibilitatea formării unui guvern minoritar, susținând că o astfel de formulă este imposibilă din punct de vedere politic și parlamentar.

„Guvern minoritar. Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie învestit, deci strânge cel puțin 233 de voturi. Atunci nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Nu cred că cineva serios poate pune problema unui guvern așa-zis minoritar, care e o monstruozitate lingvistică, nu există”, a afirmat liderul senatorilor AUR, conform Digi24.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
Concertul Metallica din Bucureşti. Tot ce trebuie să știi despre transportul în comun spre și de la Arena Națională
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului a sesizat oficial CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere. Ce încălcări ale Constituției invocă instituția
gandul.ro
image
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
mediafax.ro
image
MM Stoica a găsit în Serbia jucători pentru FCSB: „Decizia e luată, îi place și lui Gigi”
fanatik.ro
image
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
libertatea.ro
image
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Prima reacție a lui Cabral după zvonurile despre divorțul de Andreea Ibacka. Cum s-a afișat actrița pe internet
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
"Nu am idee ce s-a întâmplat". La doar 5 ani, Alexandru a dispărut fără urmă chiar de lângă tatăl său
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero de pe nava Hondius. De unde a pornit focarul care a pus autoritățile în alertă
playtech.ro
image
Ce mesaj i-a trimis lui Ion Țiriac soția moștenitorului imperiului Ferrari. Cum a fost numit miliardarul
fanatik.ro
image
Secretul longevității în Grecia și Cipru. Alimentele și obiceiurile care îi ajută pe localnici să trăiască mai mult
ziare.com
image
Premiu uriaș: câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea, după ce a învins-o pe Ostapenko la Roma
digisport.ro
image
Studiu HONOR: 1 din 3 români ratează momente importante din cauza telefonului și 8 din 10 români au avut cel puțin un accident cu telefonul în ultimii doi ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, Andrei Iermak, suspect oficial într-o anchetă de corupție. NABU cere arestarea
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Kylie Jenner foto Profimedia jpg
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul