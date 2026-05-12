Dungaciu avertizează că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte. „Lucurile nu pot să funcționeze așa într-o democrație normală”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a afirmat marți, 12 mai, că formațiunea va participa la negocierile de la Cotroceni, adăugând că AUR nu urmărește „deocamdată” suspendarea președintelui Nicușor Dan.

„Nu s-a pus această problemă și, în general, nu vrem să intrăm în proiecte din care nu putem să ieșim câștigători. Și din punctul acesta de vedere nu depinde, evident, un asemenea demers doar de AUR”, a spus acesta la Digi24.

El a mai adăugat că „atunci când vom demara (n.red - procedura de suspendare), dacă vom demara această procedură, va trebui să avem convingerea că procedura are succes”.

Dan Dungaciu a declarat că în AUR au loc discuții privind poziția pe care partidul o va adopta la consultările de la Cotroceni și a precizat că nu a fost luată încă o decizie privind propunerea unui premier.

„Noi am anunțat asta deja public și nu e un secret. Am spus că dacă va fi vorba să ne asumăm guvernarea va fi în jurul unui premier AUR și în jurul programului de guvernare pe care l-am schițat în linii generale și l-am făcut public. Asta este singura variantă pe care noi o avem”.

Dungaciu consideră că șeful statului „nu are nici prerogative morale, nici autoritate profesională, nici autoritate juridică ca să aleagă el cine e bun și cine rău din ceea ce românii aleg”.

„Nu e treaba lui să facă judecăți între români de primă mână și români de mâna a doua în așa fel încât să spună cine poate și nu, cine are dreptul și nu are dreptul să guverneze. E o problemă care se rezolvă în Parlament, că de asta există legislativ, nu e menirea lui să îi judece. Repet, nici formal, nici măcar informal”.

Nu în ultimul rând, acesta a subliniat că AUR nu va vota niciun guvern din care nu face parte.

„Aceste discuții trebuie măcar să existe, să-și mențină, ca să zic așa, aerul de constituționalitate. Ele sunt normale într-o democrație, chit că Președenția vrea să transmită mesajul că le face doar pentru că este, într-un fel sau altul, obligată de constituție.

Lucurile nu pot să funcționeze așa într-o democrație normală. Să eliminăm toate variantele posibile. Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte”.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că respinge categoric posibilitatea formării unui guvern minoritar, susținând că o astfel de formulă este imposibilă din punct de vedere politic și parlamentar.

„Guvern minoritar. Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie învestit, deci strânge cel puțin 233 de voturi. Atunci nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Nu cred că cineva serios poate pune problema unui guvern așa-zis minoritar, care e o monstruozitate lingvistică, nu există”, a afirmat liderul senatorilor AUR, conform Digi24.