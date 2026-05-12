Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE

Președintele Nicușor Dan va chema partidele la consultări oficiale după summit-ul B9, însă nu se așteaptă să găsească o soluție de guvernare după prima rundă de discuții. Astfel, săptămâna viitoare va urma a doua repriză de consultări la Cotroceni, susțin surse politice pentru Adevărul.

Șeful statului exclude din start două variante de prim-ministru: Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Liderul PNL abia a fost dat jos prin moțiune de cenzură, deci a picat testul majorității parlamentare. De cealaltă parte, desemnarea lui Sorin Grindeanu l-ar plasa pe Nicușor Dan total în tabăra PSD, iar șeful statului încearcă să evite această poziționare. Nicușor Dan a fost criticat de propriii votanți că s-a aliat conjunctural cu PSD pentru demiterea lui Ilie Bolojan.

Astfel, șeful statului are două mari scenarii pe masă:

1. Refacerea coaliției de guvernare, dar fără Ilie Bolojan. Asta ar însemna ruperea PNL: o parte a liberalilor să-l urmeze pe Ilie Bolojan în Opoziție, iar alții să rămână alături de Nicușor Dan la guvernare.

2. Desemnarea unui premier tehnocrat. Ar fi scenariul care ar conduce, de fapt, la un guvern minoritar, compus din miniștri PSD, UDMR, poate chiar PNL, dar cu un șef al guvernului independent. Astfel, șeful statului ar instala un guvern pro-occidental, așa cum a promis, cu un premier care să păstreze echilibrul în coaliție.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, 12 mai, că, în cadrul consultărilor cu partidele pentru desemnarea unui nou Executiv, va pune aceeași întrebare esențială tuturor formațiunilor: dacă propunerea lor dispune sau nu de o majoritate parlamentară funcțională:

Nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate.

Întrebat direct dacă varianta Ilie Bolojan mai este pe masă, președintele a evitat un răspuns nominal, menținând aceeași linie: fără majoritate, nicio propunere nu avansează.

Surse politice au afirmat, luni, că președintele Nicușor Dan va avea, joi şi vineri, la Palatul Cotroceni, consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern.

Până în acest moment nu a fost însă prezentată ipoteza unei noi propuneri ca premier a liderului PNL, Ilie Bolojan, care în prezent este prim-ministru interimar, după adoptarea moțiunii de cenzură. Potrivit surselor citate, indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice şi îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare. În perioada următoare, șeful statului urmează să continue consultările cu partidele parlamentare înaintea negocierilor oficiale pentru desemnarea unui nou premier.