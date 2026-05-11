Luni, 11 Mai 2026
Declarații cutremurătoare ale tatălui fetei de 18 ani ucise în Bihor: „Alisia era virgină și a fost bătută. Salvarea și poliția au venit după o oră și jumătate”

Tatăl adolescentei de 18 ani ucise la o fermă din județul Bihor susține că intervenția echipajelor de urgență ar fi fost întârziată și face acuzații grave legate de modul în care a fost gestionată situația.

Adolescenta a fost ucisă la ferma unde își făcea practica FOTO: Facebook

Bărbatul a transmis un mesaj amplu după înmormântarea fiicei sale, în care vorbește despre durerea familiei și face un apel la responsabilitate în spațiul public, cerând ca informațiile despre caz să fie verificate înainte de a fi distribuite.

El respinge în mod categoric speculațiile privind o presupusă relație între fiica sa și bărbatul acuzat de crimă și susține că deține documente medico-legale de la Institutul de Medicină Legală (IML) care ar confirma că aceasta era virgină și că s-a luptat din răsputeri pentru viața ei.

„Cei care sunteți părinți în țara asta imaginați-vă prin ce situație grea suntem. Nu dorim la nimeni asemenea sentimente și dureri. Vă rog din suflet să distribuiți postarea noastră să o vadă toată țara.

Noi vrem doar adevărul și cei care sunt vinovați să fie trași la răspundere.

Vă rugăm cei CE postează pe rețelele de socializare minciuni să se informeze prima dată înainte de a judeca și a scrie CA fata noastră Alisia a avut O relație cu criminalul!

Avem dovezile de la medici legiști IML că fata noastră Alisia era virgină și bătută pt CA nu s-a lăsat, a luptat cu ultimele ei puteri până la ultima suflare”, a scris tatăl îndurerat pe Facebook.

Controverse legate de apelurile la 112

O parte importantă a mesajului vizează intervenția serviciilor de urgență. Tatăl susține că a apelat în repetate rânduri la 112 și că ajutorul ar fi sosit după un interval de timp pe care îl consideră prea lung.

El afirmă că, inițial, la fața locului ar fi ajuns doar un echipaj al Poliției de Frontieră, iar ulterior, după aproximativ o oră și jumătate, ar fi sosit ambulanța și un echipaj de poliție. În mesajul său, bărbatul spune că a solicitat ajutor în mod repetat și că a încercat să determine o intervenție mai rapidă, cere explicații instituțiilor statului și solicită o analiză clară a modului în care a fost gestionată intervenția, afirmând că dorește ca opinia publică să înțeleagă ce presupune, în practică, apelarea serviciului de urgență.

Nu mi-ați oferit ajutor, am sunat de 5 ori să ne ajute și abia după 40-50 minute nu știu exact a venit doar doi de la poliția de frontieră și aproximativ după 1 oră jumătate a venit salvarea și echipajul de poliție cu toate că m-am rugat în genunchi să vină să ne salveze fata.

Vrem să vadă toată țara ce înseamnă să suni la 112 pentru ajutor să vadă Ministerul Justiției și cei de la guvern dacă are suflet în ce țară trăim!”, mai scrie bărbatul.

În același mesaj, tatăl face referire la patronul fermei unde lucra victima, Korponai Ovidiu Alexandru, pe care îl acuză că ar fi fost prezent la locul incidentului și că nu ar fi intervenit pentru salvarea fetei. El mai susține că i s-ar fi sugerat să nu sune la 112 pentru a evita expunerea publică a situației.

„Patronul fermei de capre Korponai Ovidiu Alexandru am crescut împreună și l-am iubit ca pe fratele meu este și nașul meu la fata mică Loretta niciodată nu le-am trădat!!!!

El știe asta și dacă nu recunoaște dar în suflet îl macină și pt aceea i-am și încredințat pe fata noastră Alisia să facă practică la el!

Ovi, dacă ai suflet te rog răspunde la întrebările noastre. Tu ai fost primul care a ajuns la locul crimei! De CE nu ai încercat s-o salvezi pe Alisia chiar dacă era decedată??? De CE ai zis să nu sun la 112 CĂ ne facem de rușine în tot satul??? Aveai obligația să suni la 112. Nici măcar sincere condoleanțe nu ai venit să ne zici!!!!

Ovi, poți avea bani cu saci și relații peste tot așa cum tot timpul te lăudai. Dar să știi CA viața unei fete tinere nu se poate cumpăra cu nimic pe fața pământului!!!

Nu uita că și tu ești tată și ai două fete și a treia pe drum. Asta se putea întâmplat și cu tine! Ai ținut un criminal la tine la casă!

Și de câte ori te-am întrebat de criminal ai zis că este un om corect și nu el a făcut prima crimă. Ai umblat după el la pușcărie cu pachete și cu avocat să-l scoți să ai cioban la capre.

Acuma ești fericit?

Dn avocat Matea Remus sunteți fericit???”, a scris tatăl adolescentei ucise la ferma din Bihor.

Vă reamintim că tragedia a avut loc vineri, 9 mai, când tânăra de 18 ani, elevă la un liceu din Borș, a fost găsită decedată în apropierea fermei unde desfășura un stagiu de practică. Victima prezenta răni în zona gâtului, iar cazul a fost preluat imediat de anchetatori.

Bărbatul de 39 de ani suspectat de comiterea faptei a fost reținut în aceeași zi, după o mobilizare generală a forțelor de ordine, și și-a recunoscut fapta după prinderea sa de către polițiști. Ulterior, el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după prezentarea în fața instanței.

Din datele existente rezultă că în trecut a mai fost condamnat pentru omor, fiind eliberat condiționat anul trecut, după executarea a 16 ani dintr-o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

