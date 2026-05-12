Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
„Ce cruzime, dom’ne? Cum să fie ilegal?” Tiktokerul Nea Florică se apără după ce a postat imagini în care ucide porumbei

„Nea Florică”, personaj viral pe TikTok pentru celebra replică „Mi-a dat, mi-a dat pachet!”, a ajuns în centrul unui scandal după ce s-a filmat rupând gâtul mai multor porumbei. Clipul a stârnit reacții dure și a dus la deschiderea unui dosar penal.

„Nea Florică” şi imaginile care i-au adus un dosar penal FOTO: Teleorman News

Popularitatea dobândită pe TikTok pare să îl fi adus pe Florian Chiva, în vârstă de 57 de ani, cunoscut de public drept „Nea Florică”, într-o situație cu totul neașteptată.

Tiktokerul din Teleorman, devenit celebru după un videoclip filmat la o pomană într-un cimitir, este acum vizat de o anchetă penală, după ce un clip publicat pe platforma socială a provocat indignare în rândul iubitorilor de animale.

„Nea Florică” a devenit cunoscut în întreaga țară în urma videoclipului în care rostește replica „Mi-a dat, mi-a dat pachet!”, moment care a devenit rapid viral și s-a transformat într-un meme distribuit masiv pe rețelele sociale.

Valul de popularitate i-a adus peste 50.000 de urmăritori și l-a determinat să posteze constant pe TikTok, unde și-a construit un public fidel prin filmări din viața de zi cu zi.

De această dată însă, unul dintre videoclipurile publicate a generat un val de reacții negative și plângeri către autorități. În imaginile postate online, Florian Chiva apare scoțând dintr-un sac mai mulți porumbei și sacrificându-i unul câte unul.

În timp ce le frângea gâturile, omul comenta relaxat: „E bun, că e fraged ăsta, să vezi ce ciorbă face muierea”.

În total, opt porumbei au fost uciși în timpul „demonstrației” pe TikTok, care se încheie cu un mesaj ce i-a revoltat și mai mult pe iubitorii de animale, îngroziți de imagini.

 „Zi frumoasă!”, le-a urat Florian Chiva, la final, urmăritorilor săi.

După apariția imaginilor, mai mulți iubitori de animale au sesizat Poliția, Garda de Mediu și ANSVSA, reclamând presupuse acte de cruzime asupra animalelor.

Între timp, Poliția a confirmat pentru Teleorman-News că a fost deschis un dosar penal pentru uciderea cu intenție a animalelor, fără drept, iar bărbatul a fost sancționat contravențional și pentru publicarea imaginilor în mediul online.

Ce spune „Nea Florică”

Contactat de jurnaliștii locali, „Nea Florică” susține că nu a făcut nimic ieșit din comun.

Florian Chiva a declarat că porumbeii îi aparțin, că este crescător și că sacrificarea lor face parte din activitatea obișnuită a unei gospodării. Mulți dintre pui nu pot fi păstrați, iar o parte dintre porumbei ajung să fie consumați, a explicat bărbatul, punctând că, în opinia sa, situația nu poate fi interpretată drept cruzime față de animale.

„Oamenii o să se uite la plângerea aia și o să o lase așa; de asta sunt porumbeii buni, de ciulama sau ciorbă. Ce cruzime, dom’ne? Cum să fie ilegal?”, a spus el atunci când a fost informat că împotriva sa a fost făcută o plângere penală.

Mai mult, tiktokerul consideră că reacțiile din online sunt exagerate și că nu a făcut altceva decât să dispună de propriile animale.

„Lumea e ușoară, ca să nu zic proastă. De ce să mă cheme la Poliție, ce am făcut? Nu mai pot să tai porumbeii mei?”, a întrebat retoric tiktokerul.

Întrebat de ce a ales să filmeze și să publice momentul pe TikTok, răspunsul a fost direct: căuta vizualizări.

„Așa fac mereu, cânt cu trompeta, fac clipuri pe TikTok”, a explicat el.

Clipul care a stârnit scandalul a fost între timp șters de pe TikTok. Pe contul lui „Nea Florică” a rămas însă un alt videoclip, în care eliberează câțiva porumbei, despre care spune că nu-i aparțin, dar s-au amestecat printre păsările sale.

