Iluzia iubirii la un „swipe” distanță. Cum a crescut apariția aplicațiilor de dating rata divorțurilor

Folosirea aplicațiilor de dating a devenit, în Statele Unite, ceva obișnuit. Aproximativ 30% dintre adulții americani au apelat cel puțin o dată la astfel de servicii, iar dintre aceștia, 44% spun că le-au folosit pentru a-și găsi un partener cu care să înceapă o relație serioasă. În același timp, aproape 12% dintre cei care formează astăzi un cuplu stabil - inclusiv cei căsătoriți - și-au cunoscut partenerul online.

Pe fondul acestei creșteri, mulți oameni au presupus că aplicațiile de dating vor duce și la mai multe căsătorii. Un studiu recent, realizat de economiștii Sunmi Jung și Lester Lusher și publicat în jurnalul științific Economics Letters, a verificat această idee, analizând extinderea aplicației Tinder în Statele Unite și diferențele dintre regiuni.

Mai multe opțiuni, mai puține angajamente

Rezultatele arată că popularitatea aplicației nu a dus la o creștere a numărului de căsătorii și nici nu a schimbat vârsta la care oamenii aleg să se căsătorească. În schimb, în zonele unde aplicația Tinder este mai folosită, ratele de divorț și separare sunt mai ridicate, mai ales în rândul tinerilor.

Cercetarea se bazează pe datele a peste 750.000 de persoane cu vârste între 21 și 35 de ani. În loc să se bazeze pe declarații, autorii au folosit căutările pe Google pentru a măsura popularitatea aplicației și au corelat aceste informații cu date oficiale despre starea civilă.

Impactul nu este însă același peste tot. De exemplu, studiul arată că utilizarea aplicației este asociată cu o creștere a căsătoriilor în comunitățile unde opțiunile sunt limitate, cum ar fi orașele mici sau zonele în care există un dezechilibru între bărbați și femei. În aceste cazuri, aplicația extinde efectiv numărul de potențiali parteneri.

În orașele mari, unde oamenii au deja multe ocazii să cunoască parteneri, Tinder nu pare să influențeze în mod vizibil decizia de a se căsători. Cu alte cuvinte, faptul că aplicația este populară nu îi face pe oameni să ajungă mai des la altar.

Ceea ce se schimbă însă fundamental în aceste zone aglomerate este stabilitatea cuplurilor deja formate. Faptul că tinerii au constant în buzunar o sursă inepuizabilă de alternative pare să le fragilizeze relațiile. Asta sugerează că aplicația nu schimbă neapărat șansele de a forma o legătură, dar influențează direct cât de mult rezistă aceasta în timp.

Deși studiul a fost realizat pe date din Statele Unite, fenomenul este vizibil și în România. Utilizarea aplicațiilor de dating este în creștere, iar piața este dominată de aceleași nume mari.

De pildă, potrivit unei analize realizate de Sensor Tower pentru trimestrul al doilea din 2025, Tinder este cea mai folosită aplicație de dating din România, cu peste 100.000 de utilizatori activi și mii de descărcări săptămânale. Bumble și Badoo urmează în clasament, iar aplicații precum Grindr sau Boo au comunități mai mici, dar în creștere.

În lipsa unor studii similare la nivel local, nu este clar dacă aceleași efecte se regăsesc și în România. Totuși, amploarea utilizării arată că aplicațiile de dating au devenit deja o parte importantă din modul în care oamenii își caută parteneri.

Divorțul la un „swipe” distanță

Rezultatele nu sunt însă identice în toate studiile. Alte cercetări recente arată că efectele aplicațiilor de dating diferă în funcție de vârstă și context.

De exemplu, o analiză amplă publicată în 2026 de National Bureau of Economic Research arată că impactul aplicațiilor de dating diferă în funcție de perioadă și de vârsta utilizatorilor.

Pentru a înțelege fenomenul, cercetătorii au separat evoluția datingului online în două etape: perioada site-urilor clasice accesate de pe calculator și cea a aplicațiilor mobile, precum Tinder sau Bumble.

În perioada dominată de site-urile de dating, utilizarea acestor servicii a fost asociată cu o creștere a divorțurilor, mai ales în rândul adulților mai în vârstă. Platformele au oferit o alternativă rapidă pentru persoanele aflate deja în relații nemulțumitoare, facilitând decizia de separare.

Odată cu trecerea la aplicațiile mobile, imaginea devine mai complexă. În rândul adulților mai în vârstă se păstrează asocierea cu divorțul, însă în cazul tinerilor apar și situații în care utilizarea aplicațiilor este legată de o probabilitate mai mare de a ajunge la căsătorie.

Paradoxul opțiunilor infinite

Explicația ține de modul în care aceste aplicații schimbă complet procesul de alegere. Accesul rapid la un număr foarte mare de opțiuni reduce efortul de căutare, dar crește și așteptările. Pentru cei aflați deja într-o relație, acest lucru poate face mai ușoară decizia de a pleca. Pentru cei singuri, însă, poate accelera întâlnirea cu o persoană compatibilă.

În același timp, numărul mare de opțiuni poate avea și un efect de blocaj. Oamenii devin mai selectivi și mai greu de convins să se oprească la un singur partener, ceea ce duce la amânarea deciziilor importante. Unele analize arată chiar scăderi simultane ale căsătoriilor și divorțurilor în anumite grupuri.

Chiar și cu aceste diferențe, concluzia principală rămâne apropiată de cea a studiului despre Tinder. Popularitatea aplicațiilor de dating nu duce, în ansamblu, la mai multe căsătorii, dar influențează modul în care relațiile evoluează și cât de stabile sunt în timp.

În practică, asta înseamnă că aplicațiile nu rezolvă problema găsirii unui partener, ci o schimbă. Oferă mai multe opțiuni, dar fac și mai ușoară decizia de a renunța. Iar pentru o parte dintre utilizatori, mai ales pentru cei tineri, diferența nu se vede în numărul de nunți, ci în numărul de relații care nu rezistă.