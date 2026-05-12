search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O investigație CNN scoate la iveală detalii alarmante despre scufundarea cargoului rusesc Ursa Major în largul coastelor Spaniei. Există suspiciuni că nava transporta tehnologie nucleară sensibilă destinată regimului de la Phenian.

Nava rusească Ursa Major/FOTO:X
Nava rusească Ursa Major/FOTO:X

Nava de marfă rusească Ursa Major s-a scufundat în circumstanțe neelucidate pe 23 decembrie 2024, la aproximativ 60 de mile marine de coasta spaniolă. Potrivit unei anchete realizate de CNN, nava ar fi transportat două reactoare nucleare destinate submarinelor, posibil ca parte a unui schimb de tehnologie între Moscova și Coreea de Nord.

O operațiune învăluită în secret

Incidentul a avut loc la doar două luni după ce Kim Jong Un a trimis trupe pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina. Analistii sugerează că scufundarea navei ar putea fi rezultatul unei intervenții occidentale discrete, menite să împiedice Phenianul să obțină un upgrade major al capacităților sale navale nucleare.

Cronologia evenimentelor:

-2 decembrie: Nava este încărcată în portul Ust-Luga, lângă Sankt Petersburg.

-11 decembrie: Pleacă oficial spre Vladivostok, declarând la bord macarale și containere goale.

-22 decembrie: Nava încetinește brusc în apele spaniole, escortată de două nave militare rusești.

-23 decembrie: Trei explozii lovesc nava, provocând moartea a doi membri ai echipajului și scufundarea acesteia.

Dovezi de la mare adâncime

Deși guvernul spaniol a păstrat discreția, o declarație oficială din februarie a confirmat că căpitanul rus le-a declarat anchetatorilor că nava transporta „componente pentru două reactoare nucleare”. Acesta a sugerat că destinația finală ar fi fost portul nord-coreean Rason.

Misterul este adâncit de activitatea militară intensă din jurul epavei

Aeronave de tip WC-135R, specializate în detectarea radiațiilor, au survolat zona de două ori după incident. La o săptămână după scufundare, nava rusă de spionaj Yantar a fost detectată deasupra epavei. Ulterior, au fost înregistrate patru noi explozii submarine, interpretate ca o încercare de distrugere a probelor de pe fundul mării.

Navă cargo a Rusiei ce transporta marfă sancționată, reținută de autoritățile italiene

Ipoteza unui sabotaj sofisticat

Investigația spaniolă ia în calcul utilizarea unei torpile de înaltă tehnologie (posibil de tip Barracuda), care ar fi creat o breșă de 50 cm în carena navei fără o explozie convențională inițială. Alți experți, consultați de CNN, înclină spre ipoteza unor mine magnetice plasate strategic.

„Dacă Rusia a decis să transfere această tehnologie către Coreea de Nord, este o mișcare majoră a Moscovei și extrem de tulburătoare pentru securitatea regională,” a declarat Mike Plunkett, analist la compania de informații de apărare Janes.

Proprietarul navei, compania de stat Oboronlogistics, a descris incidentul drept un „atac terorist țintit”. În același timp, Pentagonul și ministerele apărării din Spania și Marea Britanie au refuzat să comenteze oficial detaliile operațiunii.

În prezent, epava zace la 2.500 de metri adâncime. Guvernul spaniol susține că recuperarea cutiei negre este imposibilă fără resurse tehnice masive, lăsând adevărul despre încărcătura Ursa Major suspendat în adâncurile Mediteranei.

Rusia a plătit Coreei de Nord până la 13,8 miliarde de dolari pentru ajutor în lupta împotriva Ucrainei

Coreea de Nord a obținut venituri estimate între 7 și 13,8 miliarde de dolari din livrările de armament și trupe către Rusia pentru războiul din Ucraina, potrivit unui nou raport bazat pe informații ale serviciilor de informații sud-coreene.

Datele, publicate de Nikkei Asia, arată că Phenianul a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori militari ai Moscovei, pe fondul războiului prelungit și al dificultăților Rusiei de a-și menține ritmul operațiunilor militare.

Potrivit raportului, Coreea de Nord a trimis Rusiei muniție de artilerie calibru 152 mm și rachete balistice KN-23. Serviciile de informații militare ucrainene au afirmat anul trecut că aceste rachete nord-coreene și-au îmbunătățit semnificativ precizia după ce au fost utilizate pe frontul din Ucraina.

Pe lângă armament, Phenianul ar fi trimis și aproximativ 10.000 de militari din forțele speciale, 10.000 de ingineri și sute de operatori de drone în apropierea zonelor de luptă. Potrivit acelorași informații, Coreea de Nord pregătește trimiterea a încă 30.000 de soldați pentru a sprijini Rusia.

Raportul estimează că până în februarie aproximativ 6.000 de militari nord-coreeni au fost uciși sau răniți în conflict.

Cooperarea militară dintre Moscova și Phenian pare să se fi aprofundat considerabil în ultimele luni. În timpul vizitei ministrului rus al Apărării, Andrei Belousov, la Phenian, în aprilie, autoritățile nord-coreene au inaugurat un nou muzeu dedicat soldaților căzuți în războiul din Ucraina.

Analiștii sud-coreeni avertizează că sprijinul Rusiei pentru Coreea de Nord nu se limitează la plăți financiare. Institutul Sud-Coreean pentru Analiză în Domeniul Apărării estima încă de anul trecut că transferurile și cooperarea militară dintre cele două state depășesc 20 de miliarde de dolari, incluzând tehnologie militară și schimburi strategice.

Potrivit informațiilor apărute în presa asiatică, Rusia ar ajuta Coreea de Nord să dezvolte drone de atac cu rază lungă de acțiune, similare modelelor iraniene Shahed, precum și noi tehnologii pentru submarine.

Apropierea dintre Moscova și Phenian s-a intensificat după ce liderul nord-coreean Kim Jong Un și Vladimir Putin au semnat un acord de cooperare strategică, în contextul izolării internaționale tot mai accentuate a ambelor regimuri.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul, fără să revendice atacurile
digi24.ro
image
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
stirileprotv.ro
image
7 zile de la căderea salvatorului Bolojan. 5 scenarii posibile de a forma un nou guvern. 10 variante de premieri. Un nume surpriză de pe lista scurtă a lui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Crește din nou mortalitatea infantilă în România. Investițiile în sănătate sunt în continuare scăzute
mediafax.ro
image
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
fanatik.ro
image
Explozie a cazurilor de violență domestică în România. Județele în care sunt monitorizați electronic cei mai mulți agresori
libertatea.ro
image
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
digisport.ro
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
observatornews.ro
image
Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere
cancan.ro
image
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Destinația de vacanță iubită de români a rămas fără turiști. Hotelurile și plajele sunt aproape pustii, operatorii din turism vorbesc despre pierderi uriașe
playtech.ro
image
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
fanatik.ro
image
Revenirea la monarhie, ”soluție” pentru unirea cu Moldova? ”Ce spune Nicu Ștefănuță e o prostie de sus până jos”, explică un istoric. Politolog: ”O teză periculoasă”
ziare.com
image
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
digisport.ro
image
Cine mai primește vouchere de vacanță în 2026. Statul a schimbat regulile și a redus plafonul salarial
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cărți de identitate electronice. Până la ce dată se mai pot face gratuit și ce conțin noile buletine
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la Oscar. „Dacă respecți toate regulile, pierzi toată distracția”
click.ro
image
Cele 3 zodii lovite de schimbări neașteptate pe 12 mai 2026. Un adevăr iese la suprafață, iar destinul lor se schimbă radical
click.ro
image
Ce mănâncă zilnic Willie Nelson la 93 de ani. Artistul country are un meniu surprinzător de simplu
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marian Godină, mesaj după eliminarea de la Survivor: „Nu pot condamna pe nimeni care bănuiește că lucrurile de acolo nu stau chiar așa cum se văd la tv”
image
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la Oscar. „Dacă respecți toate regulile, pierzi toată distracția”

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul