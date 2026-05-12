Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?

O investigație CNN scoate la iveală detalii alarmante despre scufundarea cargoului rusesc Ursa Major în largul coastelor Spaniei. Există suspiciuni că nava transporta tehnologie nucleară sensibilă destinată regimului de la Phenian.

Nava de marfă rusească Ursa Major s-a scufundat în circumstanțe neelucidate pe 23 decembrie 2024, la aproximativ 60 de mile marine de coasta spaniolă. Potrivit unei anchete realizate de CNN, nava ar fi transportat două reactoare nucleare destinate submarinelor, posibil ca parte a unui schimb de tehnologie între Moscova și Coreea de Nord.

O operațiune învăluită în secret

Incidentul a avut loc la doar două luni după ce Kim Jong Un a trimis trupe pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina. Analistii sugerează că scufundarea navei ar putea fi rezultatul unei intervenții occidentale discrete, menite să împiedice Phenianul să obțină un upgrade major al capacităților sale navale nucleare.

Cronologia evenimentelor:

-2 decembrie: Nava este încărcată în portul Ust-Luga, lângă Sankt Petersburg.

-11 decembrie: Pleacă oficial spre Vladivostok, declarând la bord macarale și containere goale.

-22 decembrie: Nava încetinește brusc în apele spaniole, escortată de două nave militare rusești.

-23 decembrie: Trei explozii lovesc nava, provocând moartea a doi membri ai echipajului și scufundarea acesteia.

Dovezi de la mare adâncime

Deși guvernul spaniol a păstrat discreția, o declarație oficială din februarie a confirmat că căpitanul rus le-a declarat anchetatorilor că nava transporta „componente pentru două reactoare nucleare”. Acesta a sugerat că destinația finală ar fi fost portul nord-coreean Rason.

Misterul este adâncit de activitatea militară intensă din jurul epavei

Aeronave de tip WC-135R, specializate în detectarea radiațiilor, au survolat zona de două ori după incident. La o săptămână după scufundare, nava rusă de spionaj Yantar a fost detectată deasupra epavei. Ulterior, au fost înregistrate patru noi explozii submarine, interpretate ca o încercare de distrugere a probelor de pe fundul mării.

Ipoteza unui sabotaj sofisticat

Investigația spaniolă ia în calcul utilizarea unei torpile de înaltă tehnologie (posibil de tip Barracuda), care ar fi creat o breșă de 50 cm în carena navei fără o explozie convențională inițială. Alți experți, consultați de CNN, înclină spre ipoteza unor mine magnetice plasate strategic.

„Dacă Rusia a decis să transfere această tehnologie către Coreea de Nord, este o mișcare majoră a Moscovei și extrem de tulburătoare pentru securitatea regională,” a declarat Mike Plunkett, analist la compania de informații de apărare Janes.

Proprietarul navei, compania de stat Oboronlogistics, a descris incidentul drept un „atac terorist țintit”. În același timp, Pentagonul și ministerele apărării din Spania și Marea Britanie au refuzat să comenteze oficial detaliile operațiunii.

În prezent, epava zace la 2.500 de metri adâncime. Guvernul spaniol susține că recuperarea cutiei negre este imposibilă fără resurse tehnice masive, lăsând adevărul despre încărcătura Ursa Major suspendat în adâncurile Mediteranei.

Rusia a plătit Coreei de Nord până la 13,8 miliarde de dolari pentru ajutor în lupta împotriva Ucrainei

Coreea de Nord a obținut venituri estimate între 7 și 13,8 miliarde de dolari din livrările de armament și trupe către Rusia pentru războiul din Ucraina, potrivit unui nou raport bazat pe informații ale serviciilor de informații sud-coreene.

Datele, publicate de Nikkei Asia, arată că Phenianul a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori militari ai Moscovei, pe fondul războiului prelungit și al dificultăților Rusiei de a-și menține ritmul operațiunilor militare.

Potrivit raportului, Coreea de Nord a trimis Rusiei muniție de artilerie calibru 152 mm și rachete balistice KN-23. Serviciile de informații militare ucrainene au afirmat anul trecut că aceste rachete nord-coreene și-au îmbunătățit semnificativ precizia după ce au fost utilizate pe frontul din Ucraina.

Pe lângă armament, Phenianul ar fi trimis și aproximativ 10.000 de militari din forțele speciale, 10.000 de ingineri și sute de operatori de drone în apropierea zonelor de luptă. Potrivit acelorași informații, Coreea de Nord pregătește trimiterea a încă 30.000 de soldați pentru a sprijini Rusia.

Raportul estimează că până în februarie aproximativ 6.000 de militari nord-coreeni au fost uciși sau răniți în conflict.

Cooperarea militară dintre Moscova și Phenian pare să se fi aprofundat considerabil în ultimele luni. În timpul vizitei ministrului rus al Apărării, Andrei Belousov, la Phenian, în aprilie, autoritățile nord-coreene au inaugurat un nou muzeu dedicat soldaților căzuți în războiul din Ucraina.

Analiștii sud-coreeni avertizează că sprijinul Rusiei pentru Coreea de Nord nu se limitează la plăți financiare. Institutul Sud-Coreean pentru Analiză în Domeniul Apărării estima încă de anul trecut că transferurile și cooperarea militară dintre cele două state depășesc 20 de miliarde de dolari, incluzând tehnologie militară și schimburi strategice.

Potrivit informațiilor apărute în presa asiatică, Rusia ar ajuta Coreea de Nord să dezvolte drone de atac cu rază lungă de acțiune, similare modelelor iraniene Shahed, precum și noi tehnologii pentru submarine.

Apropierea dintre Moscova și Phenian s-a intensificat după ce liderul nord-coreean Kim Jong Un și Vladimir Putin au semnat un acord de cooperare strategică, în contextul izolării internaționale tot mai accentuate a ambelor regimuri.